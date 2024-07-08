Додон допустил, что власти Молдавии могут отменить выборы президента
Додон допустил, что власти Молдавии могут отменить выборы президента в октябре
© Sputnik / Дмитрий Осматеско | Перейти в медиабанкЛидер оппозиционной Партии социалистов Игорь Додон
© Sputnik / Дмитрий Осматеско
Лидер оппозиционной Партии социалистов Игорь Додон . Архивное фото
КИШИНЕВ, 8 июл - РИА Новости. Экс-президент Молдавии, лидер оппозиционной Соцпартии Игорь Додон допускает, что действующие власти страны могут отменить проведение выборов главы республики в октябре этого года.
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"Власти могут отменить выборы. Это означает узурпацию власти, поскольку мандат президента заканчивается 24 декабря. Они попробует действовать как на Украине? Надо посмотреть", - заявил Додон в эфире телеканала Т4.
По его словам, чтобы предотвратить подобное развитие событий, необходимо сотрудничество оппозиционных сил.
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"Диалог оппозиции необходим, даже если кому-то не нравится та или иная партия, оппонент, мы должны сесть за стол переговоров, если мы политически взрослые люди", - отметил Додон.
Президент Молдавии Майя Санду 24 декабря прошлого года заявила, что намерена баллотироваться на второй президентский срок, кроме того, она выступила с инициативой к парламенту организовать референдум, чтобы граждане могли высказать свое мнение по поводу вступления республики в Европейский союз. Референдум пройдет в один день с выборами президента 20 октября.
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