Рейтинг@Mail.ru
Додон допустил, что власти Молдавии могут отменить выборы президента - РИА Новости, 08.07.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
22:09 08.07.2024
https://ria.ru/20240708/dodon-1958374471.html
Додон допустил, что власти Молдавии могут отменить выборы президента
Додон допустил, что власти Молдавии могут отменить выборы президента - РИА Новости, 08.07.2024
Додон допустил, что власти Молдавии могут отменить выборы президента
Экс-президент Молдавии, лидер оппозиционной Соцпартии Игорь Додон допускает, что действующие власти страны могут отменить проведение выборов главы республики в... РИА Новости, 08.07.2024
2024-07-08T22:09
2024-07-08T22:09
в мире
молдавия
украина
игорь додон
майя санду
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/06/1907717013_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_f7f368d9c7823db5fb1445342e4a3242.jpg
КИШИНЕВ, 8 июл - РИА Новости. Экс-президент Молдавии, лидер оппозиционной Соцпартии Игорь Додон допускает, что действующие власти страны могут отменить проведение выборов главы республики в октябре этого года. "Власти могут отменить выборы. Это означает узурпацию власти, поскольку мандат президента заканчивается 24 декабря. Они попробует действовать как на Украине? Надо посмотреть", - заявил Додон в эфире телеканала Т4. По его словам, чтобы предотвратить подобное развитие событий, необходимо сотрудничество оппозиционных сил. "Диалог оппозиции необходим, даже если кому-то не нравится та или иная партия, оппонент, мы должны сесть за стол переговоров, если мы политически взрослые люди", - отметил Додон. Президент Молдавии Майя Санду 24 декабря прошлого года заявила, что намерена баллотироваться на второй президентский срок, кроме того, она выступила с инициативой к парламенту организовать референдум, чтобы граждане могли высказать свое мнение по поводу вступления республики в Европейский союз. Референдум пройдет в один день с выборами президента 20 октября.
https://ria.ru/20240708/moldaviya-1958297833.html
https://ria.ru/20240627/moldaviya-1955850558.html
молдавия
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/06/1907717013_157:0:2888:2048_1920x0_80_0_0_2ac0069d7c5a8b32777d0372cec0a34a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, молдавия, украина, игорь додон, майя санду
В мире, Молдавия, Украина, Игорь Додон, Майя Санду
Додон допустил, что власти Молдавии могут отменить выборы президента

Додон допустил, что власти Молдавии могут отменить выборы президента в октябре

© Sputnik / Дмитрий Осматеско | Перейти в медиабанкЛидер оппозиционной Партии социалистов Игорь Додон
Лидер оппозиционной Партии социалистов Игорь Додон - РИА Новости, 1920, 08.07.2024
© Sputnik / Дмитрий Осматеско
Перейти в медиабанк
Лидер оппозиционной Партии социалистов Игорь Додон . Архивное фото
Читать ria.ru в
КИШИНЕВ, 8 июл - РИА Новости. Экс-президент Молдавии, лидер оппозиционной Соцпартии Игорь Додон допускает, что действующие власти страны могут отменить проведение выборов главы республики в октябре этого года.
«
"Власти могут отменить выборы. Это означает узурпацию власти, поскольку мандат президента заканчивается 24 декабря. Они попробует действовать как на Украине? Надо посмотреть", - заявил Додон в эфире телеканала Т4.
Александр Стояногло - РИА Новости, 1920, 08.07.2024
Эксперт прокомментировал выдвижение Стояногло на пост президента Молдавии
Вчера, 17:11
По его словам, чтобы предотвратить подобное развитие событий, необходимо сотрудничество оппозиционных сил.
«
"Диалог оппозиции необходим, даже если кому-то не нравится та или иная партия, оппонент, мы должны сесть за стол переговоров, если мы политически взрослые люди", - отметил Додон.
Президент Молдавии Майя Санду 24 декабря прошлого года заявила, что намерена баллотироваться на второй президентский срок, кроме того, она выступила с инициативой к парламенту организовать референдум, чтобы граждане могли высказать свое мнение по поводу вступления республики в Европейский союз. Референдум пройдет в один день с выборами президента 20 октября.
Президент Молдавии Майя Санду - РИА Новости, 1920, 27.06.2024
Экс-премьер Молдавии обвинил Санду в нарушении закона
27 июня, 14:02
 
В миреМолдавияУкраинаИгорь ДодонМайя Санду
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала