https://ria.ru/20240708/dodon-1958374471.html

Додон допустил, что власти Молдавии могут отменить выборы президента

Додон допустил, что власти Молдавии могут отменить выборы президента - РИА Новости, 08.07.2024

Додон допустил, что власти Молдавии могут отменить выборы президента

Экс-президент Молдавии, лидер оппозиционной Соцпартии Игорь Додон допускает, что действующие власти страны могут отменить проведение выборов главы республики в... РИА Новости, 08.07.2024

2024-07-08T22:09

2024-07-08T22:09

2024-07-08T22:09

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КИШИНЕВ, 8 июл - РИА Новости. Экс-президент Молдавии, лидер оппозиционной Соцпартии Игорь Додон допускает, что действующие власти страны могут отменить проведение выборов главы республики в октябре этого года. "Власти могут отменить выборы. Это означает узурпацию власти, поскольку мандат президента заканчивается 24 декабря. Они попробует действовать как на Украине? Надо посмотреть", - заявил Додон в эфире телеканала Т4. По его словам, чтобы предотвратить подобное развитие событий, необходимо сотрудничество оппозиционных сил. "Диалог оппозиции необходим, даже если кому-то не нравится та или иная партия, оппонент, мы должны сесть за стол переговоров, если мы политически взрослые люди", - отметил Додон. Президент Молдавии Майя Санду 24 декабря прошлого года заявила, что намерена баллотироваться на второй президентский срок, кроме того, она выступила с инициативой к парламенту организовать референдум, чтобы граждане могли высказать свое мнение по поводу вступления республики в Европейский союз. Референдум пройдет в один день с выборами президента 20 октября.

https://ria.ru/20240708/moldaviya-1958297833.html

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в мире, молдавия, украина, игорь додон, майя санду