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Над Белгородской и Воронежской областями за ночь уничтожили два БПЛА - РИА Новости, 08.07.2024
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07:18 08.07.2024 (обновлено: 07:22 08.07.2024)
https://ria.ru/20240708/bespilotniki-1958125111.html
Над Белгородской и Воронежской областями за ночь уничтожили два БПЛА
Над Белгородской и Воронежской областями за ночь уничтожили два БПЛА - РИА Новости, 08.07.2024
Над Белгородской и Воронежской областями за ночь уничтожили два БПЛА
Дежурные средства российской ПВО минувшей ночью уничтожили по одному украинскому беспилотнику над Белгородской и Воронежской областями, сообщили в Минобороны... РИА Новости, 08.07.2024
2024-07-08T07:18
2024-07-08T07:22
специальная военная операция на украине
воронежская область
россия
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МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Дежурные средства российской ПВО минувшей ночью уничтожили по одному украинскому беспилотнику над Белгородской и Воронежской областями, сообщили в Минобороны России."В течение прошедшей ночи пресечены попытки киевского режима совершить террористические атаки с применением беспилотных летательных аппаратов самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО два беспилотных летательных аппарата уничтожены над территориями Белгородской и Воронежской областей", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20240706/bespilotnik-1957949938.html
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воронежская область, россия
Специальная военная операция на Украине, Воронежская область, Россия
Над Белгородской и Воронежской областями за ночь уничтожили два БПЛА

Минобороны: ПВО за ночь сбила над Белгородской и Воронежской областями два БПЛА

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкЗенитно-ракетный дивизион ЦВО
Зенитно-ракетный дивизион ЦВО - РИА Новости, 1920, 08.07.2024
© РИА Новости / Станислав Красильников
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Зенитно-ракетный дивизион ЦВО. Архивное фото
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МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Дежурные средства российской ПВО минувшей ночью уничтожили по одному украинскому беспилотнику над Белгородской и Воронежской областями, сообщили в Минобороны России.
"В течение прошедшей ночи пресечены попытки киевского режима совершить террористические атаки с применением беспилотных летательных аппаратов самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО два беспилотных летательных аппарата уничтожены над территориями Белгородской и Воронежской областей", - говорится в сообщении.
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Специальная военная операция на УкраинеВоронежская областьРоссия
 
 
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