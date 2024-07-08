https://ria.ru/20240708/bespilotniki-1958125111.html

Над Белгородской и Воронежской областями за ночь уничтожили два БПЛА

Над Белгородской и Воронежской областями за ночь уничтожили два БПЛА - РИА Новости, 08.07.2024

Над Белгородской и Воронежской областями за ночь уничтожили два БПЛА

Дежурные средства российской ПВО минувшей ночью уничтожили по одному украинскому беспилотнику над Белгородской и Воронежской областями, сообщили в Минобороны... РИА Новости, 08.07.2024

2024-07-08T07:18

2024-07-08T07:18

2024-07-08T07:22

специальная военная операция на украине

воронежская область

россия

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МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Дежурные средства российской ПВО минувшей ночью уничтожили по одному украинскому беспилотнику над Белгородской и Воронежской областями, сообщили в Минобороны России."В течение прошедшей ночи пресечены попытки киевского режима совершить террористические атаки с применением беспилотных летательных аппаратов самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО два беспилотных летательных аппарата уничтожены над территориями Белгородской и Воронежской областей", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20240706/bespilotnik-1957949938.html

воронежская область

россия

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воронежская область, россия