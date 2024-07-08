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Губернатор Воронежской области рассказал об уничтожении БПЛА в регионе - РИА Новости, 08.07.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
07:49 08.07.2024 (обновлено: 07:53 08.07.2024)
https://ria.ru/20240708/bespilotnik-1958126394.html
Губернатор Воронежской области рассказал об уничтожении БПЛА в регионе
Губернатор Воронежской области рассказал об уничтожении БПЛА в регионе - РИА Новости, 08.07.2024
Губернатор Воронежской области рассказал об уничтожении БПЛА в регионе
ПВО ночью обнаружила и уничтожила над Воронежской областью украинский беспилотник, предварительно, пострадавших и разрушений нет, сообщил губернатор Александр... РИА Новости, 08.07.2024
2024-07-08T07:49
2024-07-08T07:53
специальная военная операция на украине
воронежская область
александр гусев (губернатор)
происшествия
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МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. ПВО ночью обнаружила и уничтожила над Воронежской областью украинский беспилотник, предварительно, пострадавших и разрушений нет, сообщил губернатор Александр Гусев."Минувшей ночью дежурные силы ПВО обнаружили и уничтожили над Воронежской областью украинский беспилотник самолетного типа. По предварительной информации, пострадавших и разрушений нет", - написал он в Telegram-канале.
https://ria.ru/20240706/bespilotnik-1957949938.html
воронежская область
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воронежская область, александр гусев (губернатор), происшествия
Специальная военная операция на Украине, Воронежская область, Александр Гусев (губернатор), Происшествия
Губернатор Воронежской области рассказал об уничтожении БПЛА в регионе

Губернатор Гусев: ПВО ночью сбила над Воронежской областью БПЛА ВСУ

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкЗРК "Стрела-10"
ЗРК Стрела-10 - РИА Новости, 1920, 08.07.2024
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МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. ПВО ночью обнаружила и уничтожила над Воронежской областью украинский беспилотник, предварительно, пострадавших и разрушений нет, сообщил губернатор Александр Гусев.
"Минувшей ночью дежурные силы ПВО обнаружили и уничтожили над Воронежской областью украинский беспилотник самолетного типа. По предварительной информации, пострадавших и разрушений нет", - написал он в Telegram-канале.
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Вблизи Калининградской области заметили американский беспилотник
6 июля, 23:42
 
Специальная военная операция на УкраинеВоронежская областьАлександр Гусев (губернатор)Происшествия
 
 
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