https://ria.ru/20240708/bespilotnik-1958126394.html

Губернатор Воронежской области рассказал об уничтожении БПЛА в регионе

Губернатор Воронежской области рассказал об уничтожении БПЛА в регионе - РИА Новости, 08.07.2024

Губернатор Воронежской области рассказал об уничтожении БПЛА в регионе

ПВО ночью обнаружила и уничтожила над Воронежской областью украинский беспилотник, предварительно, пострадавших и разрушений нет, сообщил губернатор Александр... РИА Новости, 08.07.2024

2024-07-08T07:49

2024-07-08T07:49

2024-07-08T07:53

специальная военная операция на украине

воронежская область

александр гусев (губернатор)

происшествия

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МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. ПВО ночью обнаружила и уничтожила над Воронежской областью украинский беспилотник, предварительно, пострадавших и разрушений нет, сообщил губернатор Александр Гусев."Минувшей ночью дежурные силы ПВО обнаружили и уничтожили над Воронежской областью украинский беспилотник самолетного типа. По предварительной информации, пострадавших и разрушений нет", - написал он в Telegram-канале.

https://ria.ru/20240706/bespilotnik-1957949938.html

воронежская область

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2024

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воронежская область, александр гусев (губернатор), происшествия