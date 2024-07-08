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В Белгородской области водитель автобуса пострадал при атаке дрона
В Белгородской области водитель автобуса пострадал при атаке дрона - РИА Новости, 08.07.2024
В Белгородской области водитель автобуса пострадал при атаке дрона
Водитель автобуса пострадал при атаке украинского дрона в селе Вознесеновка Шебекинского округа, а в Ржевке служебный автомобиль наехал на взрывоопасный... РИА Новости, 08.07.2024
2024-07-08T09:28
2024-07-08T09:28
2024-07-08T09:46
происшествия
белгородская область
вооруженные силы украины
специальная военная операция на украине
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БЕЛГОРОД, 8 июл - РИА Новости. Водитель автобуса пострадал при атаке украинского дрона в селе Вознесеновка Шебекинского округа, а в Ржевке служебный автомобиль наехал на взрывоопасный предмет, в результате чего ранены два сотрудника, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале."Села Ржевка и Вознесеновка Шебекинского городского округа подверглись атакам ВСУ. В селе Ржевка служебный автомобиль одного из предприятий наехал на взрывоопасный предмет. Ранены два сотрудника предприятия: у одного мужчины осколочное ранение руки, у второго — осколочное ранение ноги. Бригадами скорой пострадавшие доставляются в городскую больницу №2 города Белгорода", - написал Гладков.По словам губернатора, территория в настоящее время оцеплена, на месте работают спецслужбы. Также село Ржевка подверглось атаке трех беспилотников, повреждены частный дом и автомобиль. Третий беспилотник сдетонировал возле магазина, вследствие чего загорелась сухая трава. Очаг возгорания оперативно потушен."В селе Вознесеновка пассажирский автобус атакован дроном. Пострадал водитель. У мужчины осколочные ранения брюшной полости, лица, рук и ног. Пострадавший доставлен в Шебекинскую ЦРБ, где медики оказывают ему всю необходимую помощь", - отметил глава региона.
https://ria.ru/20240706/ranenye-1957945329.html
https://ria.ru/20240707/obstrel-1958008864.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, белгородская область, вооруженные силы украины
Происшествия, Белгородская область, Вооруженные силы Украины, Специальная военная операция на Украине
В Белгородской области водитель автобуса пострадал при атаке дрона
В белгородском селе Вознесеновка водитель автобуса пострадал при атаке дрона