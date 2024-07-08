https://ria.ru/20240708/avtobus-1958140644.html

В Белгородской области водитель автобуса пострадал при атаке дрона

В Белгородской области водитель автобуса пострадал при атаке дрона - РИА Новости, 08.07.2024

В Белгородской области водитель автобуса пострадал при атаке дрона

Водитель автобуса пострадал при атаке украинского дрона в селе Вознесеновка Шебекинского округа, а в Ржевке служебный автомобиль наехал на взрывоопасный... РИА Новости, 08.07.2024

2024-07-08T09:28

2024-07-08T09:28

2024-07-08T09:46

происшествия

белгородская область

вооруженные силы украины

специальная военная операция на украине

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БЕЛГОРОД, 8 июл - РИА Новости. Водитель автобуса пострадал при атаке украинского дрона в селе Вознесеновка Шебекинского округа, а в Ржевке служебный автомобиль наехал на взрывоопасный предмет, в результате чего ранены два сотрудника, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале."Села Ржевка и Вознесеновка Шебекинского городского округа подверглись атакам ВСУ. В селе Ржевка служебный автомобиль одного из предприятий наехал на взрывоопасный предмет. Ранены два сотрудника предприятия: у одного мужчины осколочное ранение руки, у второго — осколочное ранение ноги. Бригадами скорой пострадавшие доставляются в городскую больницу №2 города Белгорода", - написал Гладков.По словам губернатора, территория в настоящее время оцеплена, на месте работают спецслужбы. Также село Ржевка подверглось атаке трех беспилотников, повреждены частный дом и автомобиль. Третий беспилотник сдетонировал возле магазина, вследствие чего загорелась сухая трава. Очаг возгорания оперативно потушен."В селе Вознесеновка пассажирский автобус атакован дроном. Пострадал водитель. У мужчины осколочные ранения брюшной полости, лица, рук и ног. Пострадавший доставлен в Шебекинскую ЦРБ, где медики оказывают ему всю необходимую помощь", - отметил глава региона.

https://ria.ru/20240706/ranenye-1957945329.html

https://ria.ru/20240707/obstrel-1958008864.html

белгородская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

происшествия, белгородская область, вооруженные силы украины