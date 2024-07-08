https://ria.ru/20240708/attalja-1958360785.html

Эксперт оценил сохранение Атталя на посту премьера Франции

Эксперт оценил сохранение Атталя на посту премьера Франции - РИА Новости, 08.07.2024

Эксперт оценил сохранение Атталя на посту премьера Франции

Сохранение назначенного Макроном Габриэля Атталя на посту премьер-министра Франции невозможно в долгосрочной перспективе, даже если коалиция левых не сможет... РИА Новости, 08.07.2024

2024-07-08T20:45

2024-07-08T20:45

2024-07-08T20:45

в мире

франция

габриэль атталь

эммануэль макрон

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ПАРИЖ, 8 июл – РИА Новости. Сохранение назначенного Макроном Габриэля Атталя на посту премьер-министра Франции невозможно в долгосрочной перспективе, даже если коалиция левых не сможет прийти к консенсусу по кандидатуре главы кабмина, однако может затянуться из-за Олимпиады, заявил РИА Новости эксперт Института политических исследований Франции (Sciences Po) Ален Поликар. Накануне во Франции завершились внеочередные выборы в парламент, на которых в лидеры вышли коалиция левых партий "Новый народный фронт". Сформированная за три недели до выборов, она состоит из партий, имеющих серьёзные разногласия. По мнению Поликара, в случае, если левые не смогут выдвинуть согласованного авторитетного кандидата, Макрон мог бы оставить Атталя на посту премьера, но молодой премьер не будет принят депутатами от левых. "Макрон может сказать: "мы не будем ничего менять, Атталь пользуется моим полным доверием и останется". Но Атталь даже с учетом существенного числа депутатов-макронистов не сможет заполучить голоса "Нового народного фронта" в парламенте, чтобы проводить свою политику. Так что это решение не может быть устойчивым в долгосрочной перспективе. Я думаю, что у Макрона нет другого выбора, кроме как назначить кого-то из левых", - сказал эксперт. По его мнению, однако, с учетом приближающейся Олимпиады и паралимпиады, которые продлятся до 8 сентября, есть шанс, что Атталь останется премьером до осени. Ранее в понедельник лидер Социалистической партии Оливье Фор сообщил, что коалиция "Новый народный фронт", одержавшая победу на парламентских выборах во Франции, представит своего кандидата на пост премьер-министра в течение недели. На внеочередных выборах в парламент Франции коалиция левых "Новый народный фронт" одержала победу, получив 182 места из 577 в Национальном собрании страны. Второе место заняла коалиция "Вместе" президента Эммануэля Макрона, получив 168 мест в Нацсобрании. "Национальное объединение" получило 143 места. В понедельник премьер-министр Франции Габриэль Атталь подал Макрону прошение об отставке, но президент ее не принял.

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https://ria.ru/20240708/sholts-1958253802.html

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в мире, франция, габриэль атталь, эммануэль макрон