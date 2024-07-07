https://ria.ru/20240707/tel-aviv--1958071816.html

Митингующие в Тель-Авиве потребовали досрочных выборов

Митингующие в Тель-Авиве потребовали досрочных выборов - РИА Новости, 07.07.2024

Митингующие в Тель-Авиве потребовали досрочных выборов

Тысячи израильских активистов собрались в воскресенье у здания Всеобщей федерации трудящихся (Гистадрут) в центре Тель-Авива с требованием немедленного... РИА Новости, 07.07.2024

2024-07-07T19:14

2024-07-07T19:14

2024-07-07T19:44

в мире

израиль

тель-авив

иерусалим

биньямин нетаньяху

джо байден

хамас

моссад

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/07/1958075443_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_cf318dbbf431f3a805b7ad2ed4e5b631.jpg

ТЕЛЬ-АВИВ, 7 июл - РИА Новости. Тысячи израильских активистов собрались в воскресенье у здания Всеобщей федерации трудящихся (Гистадрут) в центре Тель-Авива с требованием немедленного освобождения заложников из сектора Газа и проведения досрочных выборов, демонстранты призвали дом профсоюзов организовать всеобщую забастовку с целью оказания давления на правительство, передает корреспондент РИА Новости. Акция протеста была согласована с полицией и проходит без нарушения общественного порядка. На месте дежурят правоохранители и медики. Демонстранты скандируют антиправительственные лозунги, размахивают национальными флагами и держат в руках фотографии удерживаемых в Газе заложников. "У нас две цели - добиться освобождения заложников и оказать давление на правительство. Мы призываем к всеобщей забастовке, чтобы прийти к ситуации, когда власти объявят о проведении досрочных выборов", - рассказала агентству жительница Тель-Авива по имени Яэль, которая пришла поддержать активистов. Протестные движения Израиля объявили 7 июля общенациональным "Днем сопротивления" правительству, с раннего утра сотни протестующих начали блокировать развязки и автомагистрали в разных районах страны с требованием досрочных выборов и немедленного освобождения заложников из сектора Газа, которые были похищены движением ХАМАС 7 октября 2023 года, то есть ровно девять месяцев назад. Массовые митинги ожидаются позднее вечером напротив комплекса правительственных зданий в Тель-Авиве и у резиденции премьер-министра Биньямина Нетаньяху в Иерусалиме. Различные демонстрации шли в течение всего дня в десятках городов Израиля. Полиция сообщала о задержании пятерых активистов за нарушение общественного порядка и блокировку автомагистралей. Антиправительственные акции с требованием досрочных выборов и немедленного освобождения заложников проходят в Израиле еженедельно на протяжении нескольких месяцев. Объявленный "День сопротивления" приурочен к девяти месяцам с атаки ХАМАС на Израиль 7 октября 2023 года и начала нынешней эскалации палестино-израильского конфликта. В тот день радикалы похитили более 250 израильтян из южных районов Израиля. Ранее на этой неделе в Катаре возобновились переговоры через посредников о прекращении огня в секторе Газа в обмен на освобождение заложников. Глава израильской разведывательной службы "Моссад" Давид Барнеа вернулся в пятницу из Дохи с первого раунда переговоров. В офисе Нетаньяху сообщали, что на следующей неделе переговоры возобновятся. Там также подчеркивали, что разногласия между сторонами всё еще сохраняются. Переговорный процесс находился в тупике более месяца с момента, когда президент США Джо Байден от имени Израиля озвучил новый план по урегулированию конфликта в палестинском анклаве. По израильским официальным данным, в палестинском анклаве до сих пор удерживаются 120 заложников, из которых более 40 считаются погибшими. В ходе различных операций и гуманитарных усилий из плена ХАМАС были освобождены 135 человек, эта цифра включает погибших заложников, тела которых удалось вывезти из анклава.

https://ria.ru/20240707/konflikt-1915630213.html

https://ria.ru/20240707/izrail-1957961143.html

https://ria.ru/20240612/sdelka-1952383720.html

израиль

тель-авив

иерусалим

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Израильские активисты у здания Всеобщей федерации трудящихся в центре Тель-Авива Тысячи израильских активистов собрались в воскресенье у здания Всеобщей федерации трудящихся в центре Тель-Авива с требованием немедленного освобождения заложников из сектора Газа и проведения досрочных выборов 2024-07-07T19:14 true PT0M23S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, израиль, тель-авив, иерусалим, биньямин нетаньяху, джо байден, хамас, моссад, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году