https://ria.ru/20240707/mneniya-1958069049.html

Главы МИД Польши и Великобритании сошлись во мнении о помощи Украине

Главы МИД Польши и Великобритании сошлись во мнении о помощи Украине - РИА Новости, 07.07.2024

Главы МИД Польши и Великобритании сошлись во мнении о помощи Украине

Польша и Великобритания разделяют мнение о многих вызовах для глобальной безопасности, а также о необходимости поддерживать Украину, заявил на брифинге в... РИА Новости, 07.07.2024

2024-07-07T19:00

2024-07-07T19:00

2024-07-07T19:00

россия

великобритания

польша

радослав сикорский

сергей лавров

нато

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ВАРШАВА, 7 июл – РИА Новости. Польша и Великобритания разделяют мнение о многих вызовах для глобальной безопасности, а также о необходимости поддерживать Украину, заявил на брифинге в польском Хобелине глава польского МИД Радослав Сикорский после встречи с новым руководителем министерства иностранных дел Великобритании в кабмине нового премьер-министра страны Кира Стармера Дэвидом Лэмми. "Наши страны разделяют мнение по многим вызовам глобальной безопасности, включая, что важно, необходимость постоянной поддержки Украины", - сказал Сикорский. Польский министр поблагодарил Лэмми за то, что он выбрал Польшу для своей первой зарубежной поездки. По его словам, это доказывает, что связи между двумя странами остаются крепкими независимо от того, какое правительство находится у власти в Великобритании или Польше. Он также выразил удовлетворение тем, что премьер-министры двух стран уже поговорили и что им предстоит встретиться лично в июле. Сикорский пожелал новому британскому правительству успехов и выразил надежду, что все форматы польско-британского сотрудничества будут сохранены и продолжат развиваться. "Надеюсь, что Великобритания снова приблизится к Европе и еще ближе к Польше. Я всегда подчеркиваю одну вещь: хотя Великобритания и является островом, но это европейский остров", - добавил глава польской дипломатии. Лэмми в свою очередь подчеркнул, что Польша и Великобритания имеют общее стратегическое видение, в частности, в отношении Украины и НАТО. "На данный момент нас объединяют общие угрозы со стороны России и Белоруссии", - добавил он. "Британские войска и системы ПВО Sky Sabre защищают польское небо", - напомнил министр. Глава британского МИД заявил, что приехал в Польшу, чтобы "сделать шаг вперед". "Я хотел бы сотрудничать ради перезагрузки, перезагрузки в двусторонних отношениях и внутри Европейского союза", - пояснил он. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию и напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам. В последнее время на Западе все чаще озвучиваются идеи о прямом вооруженном конфликте альянса и РФ. В Кремле же отмечали, что РФ не представляет угрозы, никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов. Кроме того, в последние годы РФ отмечает беспрецедентную активность НАТО у западных границ. Альянс расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". Москва не раз выражала обеспокоенность наращиванием сил альянса в Европе. В МИД РФ заявляли, что Москва остается открытой к диалогу с НАТО, но на равноправной основе, при этом Запад должен отказаться от курса на милитаризацию континента. Отношения Белоруссии со странами Запада резко ухудшились после президентских выборов 2020 года. Западные страны поэтапно вводили санкции против белорусских официальных лиц и предприятий, отраслей. Новый этап расширения западных санкций против Белоруссии произошел из-за поддержки Минском российской военной операции на Украине. Некоторые западные компании ушли с рынка России и Белоруссии. Эта ситуация придала импульс экономической интеграции Минска и Москвы, активизации торгового сотрудничества, разработке и принятию совместных мер по импортозамещению.

https://ria.ru/20240707/syrskiy-1958047530.html

https://ria.ru/20240707/porazhenie-1957996572.html

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великобритания

польша

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россия, великобритания, польша, радослав сикорский, сергей лавров, нато