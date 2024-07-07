В Израиле заявили, что сохранят опцию возобновления войны в Газе
Офис Нетаньяху: Израиль сохранит опцию возобновления войны в Газе
© AP Photo / Leo CorreaРазрушенные здания в результате израильского авиаудара на севере сектора Газа
© AP Photo / Leo Correa
Разрушенные здания в результате израильского авиаудара на севере сектора Газа. Архивное фото
ТЕЛЬ-АВИВ, 7 июл - РИА Новости. Израиль сохраняет опцию возобновления войны в секторе Газа до достижения всех заявленных целей вне зависимости от условий сделки по заложникам с палестинским движением ХАМАС, сообщил офис израильского премьера Биньямина Нетаньяху.
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"Премьер-министр продолжает твердо придерживаться принципов, уже согласованных Израилем. Любая сделка позволит Израилю вернуться и сражаться до тех пор, пока все цели войны не будут достигнуты", - говорится в заявлении.
Среди других принципов израильской позиции по переговорам с ХАМАС через посредников канцелярия премьера отметила невозможность использовать границу сектора Газа и Египта для контрабанды вооружений радикалам и невозможность возвращения "тысяч вооруженных террористов на север сектора Газа".
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"План, согласованный Израилем и получивший одобрение президента США Джо Байдена, позволит Израилю вернуть похищенных, не нанося ущерба другим целям войны", - добавили в офисе премьера.
Ранее на этой неделе в Катаре возобновились переговоры через посредников о прекращении огня в секторе Газа в обмен на освобождение заложников. Глава израильской разведывательной службы "Моссад" Давид Барнеа вернулся в пятницу из Дохи с первого раунда переговоров. В офисе Нетаньяху сообщали, что на следующей неделе переговоры возобновятся. Там также подчеркивали, что разногласия между сторонами всё еще сохраняются.
Переговорный процесс находился в тупике более месяца с момента, когда президент США Джо Байден от имени Израиля озвучил новый план по урегулированию конфликта в палестинском анклаве.
По израильским официальным данным, в палестинском анклаве до сих пор удерживаются 120 заложников, из которых более 40 считаются погибшими. В ходе различных операций и гуманитарных усилий из плена ХАМАС были освобождены 135 человек, эта цифра включает погибших заложников, тела которых удалось вывезти из анклава.