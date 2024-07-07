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В Израиле заявили, что сохранят опцию возобновления войны в Газе - РИА Новости, 07.07.2024
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20:04 07.07.2024
https://ria.ru/20240707/izrail-1958079203.html
В Израиле заявили, что сохранят опцию возобновления войны в Газе
В Израиле заявили, что сохранят опцию возобновления войны в Газе - РИА Новости, 07.07.2024
В Израиле заявили, что сохранят опцию возобновления войны в Газе
Израиль сохраняет опцию возобновления войны в секторе Газа до достижения всех заявленных целей вне зависимости от условий сделки по заложникам с палестинским... РИА Новости, 07.07.2024
2024-07-07T20:04
2024-07-07T20:04
в мире
израиль
сша
египет
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хамас
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ТЕЛЬ-АВИВ, 7 июл - РИА Новости. Израиль сохраняет опцию возобновления войны в секторе Газа до достижения всех заявленных целей вне зависимости от условий сделки по заложникам с палестинским движением ХАМАС, сообщил офис израильского премьера Биньямина Нетаньяху. "Премьер-министр продолжает твердо придерживаться принципов, уже согласованных Израилем. Любая сделка позволит Израилю вернуться и сражаться до тех пор, пока все цели войны не будут достигнуты", - говорится в заявлении. Среди других принципов израильской позиции по переговорам с ХАМАС через посредников канцелярия премьера отметила невозможность использовать границу сектора Газа и Египта для контрабанды вооружений радикалам и невозможность возвращения "тысяч вооруженных террористов на север сектора Газа". "План, согласованный Израилем и получивший одобрение президента США Джо Байдена, позволит Израилю вернуть похищенных, не нанося ущерба другим целям войны", - добавили в офисе премьера. Ранее на этой неделе в Катаре возобновились переговоры через посредников о прекращении огня в секторе Газа в обмен на освобождение заложников. Глава израильской разведывательной службы "Моссад" Давид Барнеа вернулся в пятницу из Дохи с первого раунда переговоров. В офисе Нетаньяху сообщали, что на следующей неделе переговоры возобновятся. Там также подчеркивали, что разногласия между сторонами всё еще сохраняются. Переговорный процесс находился в тупике более месяца с момента, когда президент США Джо Байден от имени Израиля озвучил новый план по урегулированию конфликта в палестинском анклаве. По израильским официальным данным, в палестинском анклаве до сих пор удерживаются 120 заложников, из которых более 40 считаются погибшими. В ходе различных операций и гуманитарных усилий из плена ХАМАС были освобождены 135 человек, эта цифра включает погибших заложников, тела которых удалось вывезти из анклава.
https://ria.ru/20240706/turtsiya-1957840658.html
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в мире, израиль, сша, египет, биньямин нетаньяху, джо байден, хамас, моссад, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, Израиль, США, Египет, Биньямин Нетаньяху, Джо Байден, ХАМАС, Моссад, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В Израиле заявили, что сохранят опцию возобновления войны в Газе

Офис Нетаньяху: Израиль сохранит опцию возобновления войны в Газе

© AP Photo / Leo CorreaРазрушенные здания в результате израильского авиаудара на севере сектора Газа
Разрушенные здания в результате израильского авиаудара на севере сектора Газа - РИА Новости, 1920, 07.07.2024
© AP Photo / Leo Correa
Разрушенные здания в результате израильского авиаудара на севере сектора Газа. Архивное фото
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ТЕЛЬ-АВИВ, 7 июл - РИА Новости. Израиль сохраняет опцию возобновления войны в секторе Газа до достижения всех заявленных целей вне зависимости от условий сделки по заложникам с палестинским движением ХАМАС, сообщил офис израильского премьера Биньямина Нетаньяху.
«
"Премьер-министр продолжает твердо придерживаться принципов, уже согласованных Израилем. Любая сделка позволит Израилю вернуться и сражаться до тех пор, пока все цели войны не будут достигнуты", - говорится в заявлении.
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Среди других принципов израильской позиции по переговорам с ХАМАС через посредников канцелярия премьера отметила невозможность использовать границу сектора Газа и Египта для контрабанды вооружений радикалам и невозможность возвращения "тысяч вооруженных террористов на север сектора Газа".
«
"План, согласованный Израилем и получивший одобрение президента США Джо Байдена, позволит Израилю вернуть похищенных, не нанося ущерба другим целям войны", - добавили в офисе премьера.
Ранее на этой неделе в Катаре возобновились переговоры через посредников о прекращении огня в секторе Газа в обмен на освобождение заложников. Глава израильской разведывательной службы "Моссад" Давид Барнеа вернулся в пятницу из Дохи с первого раунда переговоров. В офисе Нетаньяху сообщали, что на следующей неделе переговоры возобновятся. Там также подчеркивали, что разногласия между сторонами всё еще сохраняются.
Переговорный процесс находился в тупике более месяца с момента, когда президент США Джо Байден от имени Израиля озвучил новый план по урегулированию конфликта в палестинском анклаве.
По израильским официальным данным, в палестинском анклаве до сих пор удерживаются 120 заложников, из которых более 40 считаются погибшими. В ходе различных операций и гуманитарных усилий из плена ХАМАС были освобождены 135 человек, эта цифра включает погибших заложников, тела которых удалось вывезти из анклава.
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В миреИзраильСШАЕгипетБиньямин НетаньяхуДжо БайденХАМАСМоссадОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
 
 
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