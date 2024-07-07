https://ria.ru/20240707/dtp-1958050360.html

В Иваново машина скорой помощи попала в ДТП

В Иваново машина скорой помощи попала в ДТП - РИА Новости, 07.07.2024

В Иваново машина скорой помощи попала в ДТП

Машина скорой медицинской помощи попала в ДТП в Иваново, пострадали два фельдшера и водитель, сообщило УМВД по региону. РИА Новости, 07.07.2024

2024-07-07T16:43

2024-07-07T16:43

2024-07-07T16:43

происшествия

авто

иваново

bmw ag

bmw 1

происшествия – радио sputnik

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РЯЗАНЬ, 7 июл - РИА Новости. Машина скорой медицинской помощи попала в ДТП в Иваново, пострадали два фельдшера и водитель, сообщило УМВД по региону. Как уточняется на странице ивановской полиции в социальной сети "ВКонтакте", автомобиль "скорой" с включенными проблесковыми маячками и специализированным сигналом направлялся по улице Бубнова в сторону третьей городской больницы. Проезжая перекресток с улицей Постышева на красный сигнал светофора, спецтранспорт попал в ДТП – машину по касательной задел BMW. В результате столкновения, "скорая" перевернулась. "Пострадали два фельдшера (закрытые черепно-мозговые травмы и сотрясение головного мозга, и у одной из женщин-медработников перелом стопы) и водитель "скорой" (закрытая черепно-мозговая и сотрясение головного мозга)", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20240706/dtp-1957948755.html

иваново

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

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