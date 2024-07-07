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В Иваново машина скорой помощи попала в ДТП - РИА Новости, 07.07.2024
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16:43 07.07.2024
https://ria.ru/20240707/dtp-1958050360.html
В Иваново машина скорой помощи попала в ДТП
В Иваново машина скорой помощи попала в ДТП - РИА Новости, 07.07.2024
В Иваново машина скорой помощи попала в ДТП
Машина скорой медицинской помощи попала в ДТП в Иваново, пострадали два фельдшера и водитель, сообщило УМВД по региону. РИА Новости, 07.07.2024
2024-07-07T16:43
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РЯЗАНЬ, 7 июл - РИА Новости. Машина скорой медицинской помощи попала в ДТП в Иваново, пострадали два фельдшера и водитель, сообщило УМВД по региону. Как уточняется на странице ивановской полиции в социальной сети "ВКонтакте", автомобиль "скорой" с включенными проблесковыми маячками и специализированным сигналом направлялся по улице Бубнова в сторону третьей городской больницы. Проезжая перекресток с улицей Постышева на красный сигнал светофора, спецтранспорт попал в ДТП – машину по касательной задел BMW. В результате столкновения, "скорая" перевернулась. "Пострадали два фельдшера (закрытые черепно-мозговые травмы и сотрясение головного мозга, и у одной из женщин-медработников перелом стопы) и водитель "скорой" (закрытая черепно-мозговая и сотрясение головного мозга)", - говорится в сообщении.
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В Иваново машина скорой помощи попала в ДТП

В Иваново машина скорой помощи попала в ДТП, пострадали два фельдшера и водитель

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкАвтомобиль скорой медицинской помощи
Автомобиль скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 07.07.2024
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Автомобиль скорой медицинской помощи. Архивное фото
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РЯЗАНЬ, 7 июл - РИА Новости. Машина скорой медицинской помощи попала в ДТП в Иваново, пострадали два фельдшера и водитель, сообщило УМВД по региону.
Как уточняется на странице ивановской полиции в социальной сети "ВКонтакте", автомобиль "скорой" с включенными проблесковыми маячками и специализированным сигналом направлялся по улице Бубнова в сторону третьей городской больницы. Проезжая перекресток с улицей Постышева на красный сигнал светофора, спецтранспорт попал в ДТП – машину по касательной задел BMW. В результате столкновения, "скорая" перевернулась.
«
"Пострадали два фельдшера (закрытые черепно-мозговые травмы и сотрясение головного мозга, и у одной из женщин-медработников перелом стопы) и водитель "скорой" (закрытая черепно-мозговая и сотрясение головного мозга)", - говорится в сообщении.
Место ДТП с участием автомобиля скорой медицинской помощи и легковыми машинами в Новороссийске в Краснодарском крае. 6 июля 2024 - РИА Новости, 1920, 06.07.2024
В Новороссийске в ДТП с участием скорой пострадали два человека
6 июля, 23:31
 
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