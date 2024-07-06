https://ria.ru/20240706/volodin-1957829248.html
Володин запустил опрос о законопроекте о конфискации имущества
Володин запустил опрос о законопроекте о конфискации имущества - РИА Новости, 06.07.2024
Володин запустил опрос о законопроекте о конфискации имущества
Спикер Госдумы Вячеслав Володин запустил в своем Telegram-канале опрос о законопроекте о конфискации денег, имущества и ценностей, полученных в результате... РИА Новости, 06.07.2024
2024-07-06T09:23
2024-07-06T09:23
2024-07-06T09:23
общество
вячеслав володин
госдума рф
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МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Спикер Госдумы Вячеслав Володин запустил в своем Telegram-канале опрос о законопроекте о конфискации денег, имущества и ценностей, полученных в результате организации незаконной миграции. Ранее в Госдуму был внесен законопроект о конфискации имущества за организацию незаконной миграции, если преступление совершено из корыстных побуждений. "Госдума приступила к рассмотрению законопроекта о конфискации денег, имущества и ценностей, полученных в результате организации незаконной миграции: за нелегальный завоз мигрантов или выдачу поддельных справок. Вы поддерживаете принятие такого закона?", - спросил Володин своих подписчиков. На данный момент, из более 9 тысяч проголосовавших, 96% поддерживают принятие такого закона, 2% - не поддерживают, еще 2% ответили, что им все равно.
https://ria.ru/20240624/konfiskatsiya-1954950550.html
https://radiosputnik.ru/20240618/migranty-1953762554.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, вячеслав володин, госдума рф
Общество, Вячеслав Володин, Госдума РФ
Володин запустил опрос о законопроекте о конфискации имущества
Володин запустил опрос о конфискациях за организацию незаконной миграции
МОСКВА, 6 июл - РИА Новости.
Спикер Госдумы Вячеслав Володин запустил в своем Telegram-канале
опрос о законопроекте о конфискации денег, имущества и ценностей, полученных в результате организации незаконной миграции.
Ранее в Госдуму был внесен законопроект о конфискации имущества за организацию незаконной миграции, если преступление совершено из корыстных побуждений.
"Госдума приступила к рассмотрению законопроекта о конфискации денег, имущества и ценностей, полученных в результате организации незаконной миграции: за нелегальный завоз мигрантов или выдачу поддельных справок. Вы поддерживаете принятие такого закона?", - спросил Володин своих подписчиков.
На данный момент, из более 9 тысяч проголосовавших, 96% поддерживают принятие такого закона, 2% - не поддерживают, еще 2% ответили, что им все равно.