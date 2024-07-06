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Володин запустил опрос о законопроекте о конфискации имущества - РИА Новости, 06.07.2024
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09:23 06.07.2024
https://ria.ru/20240706/volodin-1957829248.html
Володин запустил опрос о законопроекте о конфискации имущества
Володин запустил опрос о законопроекте о конфискации имущества - РИА Новости, 06.07.2024
Володин запустил опрос о законопроекте о конфискации имущества
Спикер Госдумы Вячеслав Володин запустил в своем Telegram-канале опрос о законопроекте о конфискации денег, имущества и ценностей, полученных в результате... РИА Новости, 06.07.2024
2024-07-06T09:23
2024-07-06T09:23
общество
вячеслав володин
госдума рф
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МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Спикер Госдумы Вячеслав Володин запустил в своем Telegram-канале опрос о законопроекте о конфискации денег, имущества и ценностей, полученных в результате организации незаконной миграции. Ранее в Госдуму был внесен законопроект о конфискации имущества за организацию незаконной миграции, если преступление совершено из корыстных побуждений. "Госдума приступила к рассмотрению законопроекта о конфискации денег, имущества и ценностей, полученных в результате организации незаконной миграции: за нелегальный завоз мигрантов или выдачу поддельных справок. Вы поддерживаете принятие такого закона?", - спросил Володин своих подписчиков. На данный момент, из более 9 тысяч проголосовавших, 96% поддерживают принятие такого закона, 2% - не поддерживают, еще 2% ответили, что им все равно.
https://ria.ru/20240624/konfiskatsiya-1954950550.html
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общество, вячеслав володин, госдума рф
Общество, Вячеслав Володин, Госдума РФ
Володин запустил опрос о законопроекте о конфискации имущества

Володин запустил опрос о конфискациях за организацию незаконной миграции

© РИА Новости / Владимир Федоренко | Перейти в медиабанкПредседатель Государственной думы России Вячеслав Володин
Председатель Государственной думы России Вячеслав Володин - РИА Новости, 1920, 06.07.2024
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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Председатель Государственной думы России Вячеслав Володин. Архивное фото
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МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Спикер Госдумы Вячеслав Володин запустил в своем Telegram-канале опрос о законопроекте о конфискации денег, имущества и ценностей, полученных в результате организации незаконной миграции.
Ранее в Госдуму был внесен законопроект о конфискации имущества за организацию незаконной миграции, если преступление совершено из корыстных побуждений.
Дом правительства РФ - РИА Новости, 1920, 24.06.2024
Кабмин поддержал идею о конфискациях за организацию незаконной миграции
24 июня, 06:03
"Госдума приступила к рассмотрению законопроекта о конфискации денег, имущества и ценностей, полученных в результате организации незаконной миграции: за нелегальный завоз мигрантов или выдачу поддельных справок. Вы поддерживаете принятие такого закона?", - спросил Володин своих подписчиков.
На данный момент, из более 9 тысяч проголосовавших, 96% поддерживают принятие такого закона, 2% - не поддерживают, еще 2% ответили, что им все равно.
Очереди мигрантов у отделения УФМС по Москве - РИА Новости, 1920, 18.06.2024
Госдума в I чтении одобрила законопроект о новом режиме высылки мигрантов
18 июня, 17:58
 
ОбществоВячеслав ВолодинГосдума РФ
 
 
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