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Турция рассчитывает на скорое подписание мирного договора Баку и Еревана - РИА Новости, 06.07.2024
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10:46 06.07.2024
https://ria.ru/20240706/turtsija-1957837499.html
Турция рассчитывает на скорое подписание мирного договора Баку и Еревана
Турция рассчитывает на скорое подписание мирного договора Баку и Еревана - РИА Новости, 06.07.2024
Турция рассчитывает на скорое подписание мирного договора Баку и Еревана
Турция рассчитывает на скорое подписание мирного договора между Азербайджаном и Арменией, заявил глава турецкого МИД Хакан Фидан. РИА Новости, 06.07.2024
2024-07-06T10:46
2024-07-06T10:46
азербайджан
армения
турция
хакан фидан
евросоюз
в мире
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АНКАРА, 6 июл – РИА Новости. Турция рассчитывает на скорое подписание мирного договора между Азербайджаном и Арменией, заявил глава турецкого МИД Хакан Фидан. В 2022 году Ереван и Баку при посредничестве России, США и ЕС приступили к обсуждению будущего мирного договора. В конце мая прошлого года премьер Армении Никол Пашинян заявил, что Ереван готов признать суверенитет Азербайджана в советских границах, то есть вместе с Карабахом. "Появилась историческая возможность для мира на Южном Кавказе. Эта возможность не только для региональных стран, но и в контексте разблокировки международных транспортных узлов, для безопасности не только тюркского мира, но и для глобального. Рассчитываем на скорое завершение процесса между Азербайджаном и Арменией подписанием мирного договора", - заявил Фидан, выступая в субботу на заседании Совета министров иностранных дел Организации тюркских государств в Шуше. По его словам, Турция поощряет позитивную позицию Азербайджана по подписанию мирного договора. "Мы не удовлетворены позицией ряда западных стран, которые фаворитизируют Армению и игнорируют беспокойства Азербайджана. Мы вновь заявляем о необходимости всецело поддержать братский Азербайджан в этом процессе", - сказал глава МИД Турции.
https://ria.ru/20240417/karabakh-1940555983.html
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азербайджан, армения, турция, хакан фидан, евросоюз, в мире
Азербайджан, Армения, Турция, Хакан Фидан, Евросоюз, В мире
Турция рассчитывает на скорое подписание мирного договора Баку и Еревана

Фидан: Турция рассчитывает на подписание мирного договора Азербайджана и Армении

© iStock.com / 9parusnikovТурецкий флаг на фоне мечетей и минаретов Босфора в Стамбуле
Турецкий флаг на фоне мечетей и минаретов Босфора в Стамбуле - РИА Новости, 1920, 06.07.2024
© iStock.com / 9parusnikov
Турецкий флаг на фоне мечетей и минаретов Босфора в Стамбуле. Архивное фото
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АНКАРА, 6 июл – РИА Новости. Турция рассчитывает на скорое подписание мирного договора между Азербайджаном и Арменией, заявил глава турецкого МИД Хакан Фидан.
В 2022 году Ереван и Баку при посредничестве России, США и ЕС приступили к обсуждению будущего мирного договора. В конце мая прошлого года премьер Армении Никол Пашинян заявил, что Ереван готов признать суверенитет Азербайджана в советских границах, то есть вместе с Карабахом.
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"Появилась историческая возможность для мира на Южном Кавказе. Эта возможность не только для региональных стран, но и в контексте разблокировки международных транспортных узлов, для безопасности не только тюркского мира, но и для глобального. Рассчитываем на скорое завершение процесса между Азербайджаном и Арменией подписанием мирного договора", - заявил Фидан, выступая в субботу на заседании Совета министров иностранных дел Организации тюркских государств в Шуше.
По его словам, Турция поощряет позитивную позицию Азербайджана по подписанию мирного договора.
"Мы не удовлетворены позицией ряда западных стран, которые фаворитизируют Армению и игнорируют беспокойства Азербайджана. Мы вновь заявляем о необходимости всецело поддержать братский Азербайджан в этом процессе", - сказал глава МИД Турции.
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АзербайджанАрменияТурцияХакан ФиданЕвросоюзВ мире
 
 
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