https://ria.ru/20240706/turtsija-1957837499.html

Турция рассчитывает на скорое подписание мирного договора Баку и Еревана

Турция рассчитывает на скорое подписание мирного договора Баку и Еревана - РИА Новости, 06.07.2024

Турция рассчитывает на скорое подписание мирного договора Баку и Еревана

Турция рассчитывает на скорое подписание мирного договора между Азербайджаном и Арменией, заявил глава турецкого МИД Хакан Фидан. РИА Новости, 06.07.2024

2024-07-06T10:46

2024-07-06T10:46

2024-07-06T10:46

азербайджан

армения

турция

хакан фидан

евросоюз

в мире

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АНКАРА, 6 июл – РИА Новости. Турция рассчитывает на скорое подписание мирного договора между Азербайджаном и Арменией, заявил глава турецкого МИД Хакан Фидан. В 2022 году Ереван и Баку при посредничестве России, США и ЕС приступили к обсуждению будущего мирного договора. В конце мая прошлого года премьер Армении Никол Пашинян заявил, что Ереван готов признать суверенитет Азербайджана в советских границах, то есть вместе с Карабахом. "Появилась историческая возможность для мира на Южном Кавказе. Эта возможность не только для региональных стран, но и в контексте разблокировки международных транспортных узлов, для безопасности не только тюркского мира, но и для глобального. Рассчитываем на скорое завершение процесса между Азербайджаном и Арменией подписанием мирного договора", - заявил Фидан, выступая в субботу на заседании Совета министров иностранных дел Организации тюркских государств в Шуше. По его словам, Турция поощряет позитивную позицию Азербайджана по подписанию мирного договора. "Мы не удовлетворены позицией ряда западных стран, которые фаворитизируют Армению и игнорируют беспокойства Азербайджана. Мы вновь заявляем о необходимости всецело поддержать братский Азербайджан в этом процессе", - сказал глава МИД Турции.

https://ria.ru/20240417/karabakh-1940555983.html

https://ria.ru/20240511/armeniya-1945234174.html

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азербайджан, армения, турция, хакан фидан, евросоюз, в мире