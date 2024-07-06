Турция рассчитывает на скорое подписание мирного договора Баку и Еревана
Фидан: Турция рассчитывает на подписание мирного договора Азербайджана и Армении
© iStock.com / 9parusnikovТурецкий флаг на фоне мечетей и минаретов Босфора в Стамбуле
© iStock.com / 9parusnikov
Турецкий флаг на фоне мечетей и минаретов Босфора в Стамбуле. Архивное фото
АНКАРА, 6 июл – РИА Новости. Турция рассчитывает на скорое подписание мирного договора между Азербайджаном и Арменией, заявил глава турецкого МИД Хакан Фидан.
В 2022 году Ереван и Баку при посредничестве России, США и ЕС приступили к обсуждению будущего мирного договора. В конце мая прошлого года премьер Армении Никол Пашинян заявил, что Ереван готов признать суверенитет Азербайджана в советских границах, то есть вместе с Карабахом.
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"Появилась историческая возможность для мира на Южном Кавказе. Эта возможность не только для региональных стран, но и в контексте разблокировки международных транспортных узлов, для безопасности не только тюркского мира, но и для глобального. Рассчитываем на скорое завершение процесса между Азербайджаном и Арменией подписанием мирного договора", - заявил Фидан, выступая в субботу на заседании Совета министров иностранных дел Организации тюркских государств в Шуше.
По его словам, Турция поощряет позитивную позицию Азербайджана по подписанию мирного договора.
"Мы не удовлетворены позицией ряда западных стран, которые фаворитизируют Армению и игнорируют беспокойства Азербайджана. Мы вновь заявляем о необходимости всецело поддержать братский Азербайджан в этом процессе", - сказал глава МИД Турции.