https://ria.ru/20240706/povrezhdenie-1957908823.html
Глава Днепропетровской ОВА сообщил о повреждении промышленного предприятия
Глава Днепропетровской ОВА сообщил о повреждении промышленного предприятия - РИА Новости, 06.07.2024
Глава Днепропетровской ОВА сообщил о повреждении промышленного предприятия
Промышленное предприятие повреждено в Днепропетровской области Украины, сообщил глава областной военной администрации Сергей Лысак. РИА Новости, 06.07.2024
2024-07-06T18:51
2024-07-06T18:51
2024-07-06T18:51
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МОСКВА, 6 июл — РИА Новости. Промышленное предприятие повреждено в Днепропетровской области Украины, сообщил глава областной военной администрации Сергей Лысак. "Повреждена инфраструктура… промышленное предприятие", - написал Лысак в своем Telegram-канале. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
https://ria.ru/20240706/nyt-1957847662.html
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в мире, россия, днепропетровская область, украина, дмитрий песков, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Днепропетровская область, Украина, Дмитрий Песков, Вооруженные силы Украины
Глава Днепропетровской ОВА сообщил о повреждении промышленного предприятия
Глава Днепропетровской ОВА Лысак сообщил о повреждении промышленного предприятия