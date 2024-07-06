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Число отравившихся едой в Бурятии увеличилось до 44 - РИА Новости, 06.07.2024
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12:19 06.07.2024 (обновлено: 13:14 06.07.2024)
https://ria.ru/20240706/otravlenie-1957846661.html
Число отравившихся едой в Бурятии увеличилось до 44
Число отравившихся едой в Бурятии увеличилось до 44 - РИА Новости, 06.07.2024
Число отравившихся едой в Бурятии увеличилось до 44
Количество отравившихся едой в кафе в бурятском Гусиноозерске выросло до 44 человек, сообщило региональное СУ СК в Telegram. РИА Новости, 06.07.2024
2024-07-06T12:19
2024-07-06T13:14
следственный комитет россии (ск рф)
происшествия
республика бурятия
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УЛАН-УДЭ, 6 июл — РИА Новости. Количество отравившихся едой в кафе в бурятском Гусиноозерске выросло до 44 человек, сообщило региональное СУ СК в Telegram."Пятого и шестого июля 2024 года в инфекционное отделение Гусиноозерской центральной районной больницы обратились 44 человека, по результатам обследования в стационар госпитализированы девять детей и четверо взрослых. Им предварительно выставлен диагноз — острый гастроэнтерит средней степени тяжести", — уточнили в ведомстве.СК начал доследственную проверку. Сейчас устанавливается полная картина происшествия, выявляется источник заражения."Осуществляется осмотр столовой, изымаются образцы для сравнительного исследования, производится опрос работников организации. Контролирующими органами деятельность компании временно приостановлена", — отметили в ведомстве.В субботу прокуратура Бурятии сообщила, что 22 человека обратились в Гусиноозерскую районную больницу с признаками острого отравления, 13 из них дети. Госпитализация потребовалась десяти заболевшим, в том числе восьми несовершеннолетним. Как сообщал РИА Новости источник, знакомый с ситуацией, все они употребляли еду, приобретенную в кафе "Мастер роллов" в Гусиноозерске. Прокуратура начала проверку инцидента.
https://ria.ru/20240705/otravleniya-1957735066.html
https://ria.ru/20240626/sk-1955554312.html
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Варвара Скокшина
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следственный комитет россии (ск рф), происшествия, республика бурятия
Следственный комитет России (СК РФ), Происшествия, Республика Бурятия
Число отравившихся едой в Бурятии увеличилось до 44

СК: число отравившихся едой из кафе в Бурятии увеличилось до 44

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкАвтомобиль скорой помощи
Автомобиль скорой помощи - РИА Новости, 1920, 06.07.2024
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Автомобиль скорой помощи. Архивное фото
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УЛАН-УДЭ, 6 июл — РИА Новости. Количество отравившихся едой в кафе в бурятском Гусиноозерске выросло до 44 человек, сообщило региональное СУ СК в Telegram.
«
"Пятого и шестого июля 2024 года в инфекционное отделение Гусиноозерской центральной районной больницы обратились 44 человека, по результатам обследования в стационар госпитализированы девять детей и четверо взрослых. Им предварительно выставлен диагноз — острый гастроэнтерит средней степени тяжести", — уточнили в ведомстве.
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СК начал доследственную проверку. Сейчас устанавливается полная картина происшествия, выявляется источник заражения.
"Осуществляется осмотр столовой, изымаются образцы для сравнительного исследования, производится опрос работников организации. Контролирующими органами деятельность компании временно приостановлена", — отметили в ведомстве.
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В субботу прокуратура Бурятии сообщила, что 22 человека обратились в Гусиноозерскую районную больницу с признаками острого отравления, 13 из них дети. Госпитализация потребовалась десяти заболевшим, в том числе восьми несовершеннолетним.
Как сообщал РИА Новости источник, знакомый с ситуацией, все они употребляли еду, приобретенную в кафе "Мастер роллов" в Гусиноозерске. Прокуратура начала проверку инцидента.
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Следственный комитет России (СК РФ)ПроисшествияРеспублика Бурятия
 
 
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