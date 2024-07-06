Число отравившихся едой в Бурятии увеличилось до 44
СК: число отравившихся едой из кафе в Бурятии увеличилось до 44
Автомобиль скорой помощи. Архивное фото
УЛАН-УДЭ, 6 июл — РИА Новости. Количество отравившихся едой в кафе в бурятском Гусиноозерске выросло до 44 человек, сообщило региональное СУ СК в Telegram.
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"Пятого и шестого июля 2024 года в инфекционное отделение Гусиноозерской центральной районной больницы обратились 44 человека, по результатам обследования в стационар госпитализированы девять детей и четверо взрослых. Им предварительно выставлен диагноз — острый гастроэнтерит средней степени тяжести", — уточнили в ведомстве.
СК начал доследственную проверку. Сейчас устанавливается полная картина происшествия, выявляется источник заражения.
"Осуществляется осмотр столовой, изымаются образцы для сравнительного исследования, производится опрос работников организации. Контролирующими органами деятельность компании временно приостановлена", — отметили в ведомстве.
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В субботу прокуратура Бурятии сообщила, что 22 человека обратились в Гусиноозерскую районную больницу с признаками острого отравления, 13 из них дети. Госпитализация потребовалась десяти заболевшим, в том числе восьми несовершеннолетним.
Как сообщал РИА Новости источник, знакомый с ситуацией, все они употребляли еду, приобретенную в кафе "Мастер роллов" в Гусиноозерске. Прокуратура начала проверку инцидента.