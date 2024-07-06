https://ria.ru/20240706/otravlenie-1957846661.html

Число отравившихся едой в Бурятии увеличилось до 44

Число отравившихся едой в Бурятии увеличилось до 44 - РИА Новости, 06.07.2024

Число отравившихся едой в Бурятии увеличилось до 44

Количество отравившихся едой в кафе в бурятском Гусиноозерске выросло до 44 человек, сообщило региональное СУ СК в Telegram. РИА Новости, 06.07.2024

2024-07-06T12:19

2024-07-06T12:19

2024-07-06T13:14

следственный комитет россии (ск рф)

происшествия

республика бурятия

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УЛАН-УДЭ, 6 июл — РИА Новости. Количество отравившихся едой в кафе в бурятском Гусиноозерске выросло до 44 человек, сообщило региональное СУ СК в Telegram."Пятого и шестого июля 2024 года в инфекционное отделение Гусиноозерской центральной районной больницы обратились 44 человека, по результатам обследования в стационар госпитализированы девять детей и четверо взрослых. Им предварительно выставлен диагноз — острый гастроэнтерит средней степени тяжести", — уточнили в ведомстве.СК начал доследственную проверку. Сейчас устанавливается полная картина происшествия, выявляется источник заражения."Осуществляется осмотр столовой, изымаются образцы для сравнительного исследования, производится опрос работников организации. Контролирующими органами деятельность компании временно приостановлена", — отметили в ведомстве.В субботу прокуратура Бурятии сообщила, что 22 человека обратились в Гусиноозерскую районную больницу с признаками острого отравления, 13 из них дети. Госпитализация потребовалась десяти заболевшим, в том числе восьми несовершеннолетним. Как сообщал РИА Новости источник, знакомый с ситуацией, все они употребляли еду, приобретенную в кафе "Мастер роллов" в Гусиноозерске. Прокуратура начала проверку инцидента.

https://ria.ru/20240705/otravleniya-1957735066.html

https://ria.ru/20240626/sk-1955554312.html

https://ria.ru/20240626/kursk-1955635370.html

республика бурятия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

следственный комитет россии (ск рф), происшествия, республика бурятия