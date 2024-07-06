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В Москве начался фестиваль "Вместе с городом!" - РИА Новости, 06.07.2024
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09:49 06.07.2024
https://ria.ru/20240706/festival-1957831673.html
В Москве начался фестиваль "Вместе с городом!"
В Москве начался фестиваль "Вместе с городом!" - РИА Новости, 06.07.2024
В Москве начался фестиваль "Вместе с городом!"
Фестиваль "Вместе с городом!" в третий раз стартовал в столице, сообщается на сайте мэра и правительства Москвы. РИА Новости, 06.07.2024
2024-07-06T09:49
2024-07-06T09:49
москва сегодня: мегаполис для жизни
москва
троицк
зеленоград
александр пушкин
петр чайковский
антонио вивальди
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МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Фестиваль "Вместе с городом!" в третий раз стартовал в столице, сообщается на сайте мэра и правительства Москвы. "В столице в третий раз проводится интеллектуальный фестиваль "Вместе с городом!" В этом году он проходит в рамках масштабного городского проекта "Лето в Москве. Основной темой фестиваля стал Год семьи. С 12.00 до 19.00 по субботам и воскресеньям на выбранной площадке будут проводиться интеллектуальные мероприятия. Среди них лекции, мастер-классы, семейные чтения, научные шоу для всех возрастов, а также командные и настольные игры, рассчитанные на детей и их родителей", - говорится в сообщении. Отмечается, что мини-фестивали будут проходить в парках и прогулочных зонах столицы, всего запланировано 40 однодневных развлечений в разных районах столицы, в том числе Бабушкинском, Левобережном, Митине, Лианозове, Лефортове, Печатниках и других, а также в Троицке и Зеленограде. Так, например, рамках фестиваля гостям объяснят как правильно пользоваться электросамокатами, гироскутерами и другими подобными средствами передвижения, психологи обсудят особенности взаимоотношений между разными поколениями и секреты воспитания подростков, а ветеринарный врач расскажет, как воспитывать питомцев в домах, где есть маленькие дети. Помимо этого, посетителям фестиваля покажут музыкально-поэтическую композицию "Сказка о мертвой царевне и о семи богатырях" по одноименному произведению Александра Пушкина под музыку Петра Чайковского и Антонио Вивальди, художник Денис Комаров проведет мастер-класс, во время которого дети напишут портреты своих родителей и поработают над гигантской раскраской "Город моей мечты", а колорист поможет подобрать цвета одежды, подходящие к внешности. Также на время фестиваля запланированы соревнования, например, занимательные семейные старты. "Одним из самых захватывающих событий фестиваля станет химическое научное шоу арт-команды "Чудные штуки". Ведущие расскажут, что такое сухой лед, покажут возможности жидкого азота, раскроют секреты приготовления с его помощью вкусного мороженого и даже угостят этим лакомством. На стыке химии и творчества пройдет мастер-класс по цианотипии", - добавили на сайте. Фестиваль "Вместе с городом!" можно посетить до 8 сентября.
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москва, троицк, зеленоград, александр пушкин, петр чайковский, антонио вивальди
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Москва, Троицк, Зеленоград, Александр Пушкин, Петр Чайковский, Антонио Вивальди
В Москве начался фестиваль "Вместе с городом!"

В Москве в третий раз стартовал интеллектуальный фестиваль "Вместе с городом!"

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкПанорама Москвы
Панорама Москвы - РИА Новости, 1920, 06.07.2024
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Фестиваль "Вместе с городом!" в третий раз стартовал в столице, сообщается на сайте мэра и правительства Москвы.
"В столице в третий раз проводится интеллектуальный фестиваль "Вместе с городом!" В этом году он проходит в рамках масштабного городского проекта "Лето в Москве. Основной темой фестиваля стал Год семьи. С 12.00 до 19.00 по субботам и воскресеньям на выбранной площадке будут проводиться интеллектуальные мероприятия. Среди них лекции, мастер-классы, семейные чтения, научные шоу для всех возрастов, а также командные и настольные игры, рассчитанные на детей и их родителей", - говорится в сообщении.
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Отмечается, что мини-фестивали будут проходить в парках и прогулочных зонах столицы, всего запланировано 40 однодневных развлечений в разных районах столицы, в том числе Бабушкинском, Левобережном, Митине, Лианозове, Лефортове, Печатниках и других, а также в Троицке и Зеленограде.
Так, например, рамках фестиваля гостям объяснят как правильно пользоваться электросамокатами, гироскутерами и другими подобными средствами передвижения, психологи обсудят особенности взаимоотношений между разными поколениями и секреты воспитания подростков, а ветеринарный врач расскажет, как воспитывать питомцев в домах, где есть маленькие дети.
Помимо этого, посетителям фестиваля покажут музыкально-поэтическую композицию "Сказка о мертвой царевне и о семи богатырях" по одноименному произведению Александра Пушкина под музыку Петра Чайковского и Антонио Вивальди, художник Денис Комаров проведет мастер-класс, во время которого дети напишут портреты своих родителей и поработают над гигантской раскраской "Город моей мечты", а колорист поможет подобрать цвета одежды, подходящие к внешности. Также на время фестиваля запланированы соревнования, например, занимательные семейные старты.
"Одним из самых захватывающих событий фестиваля станет химическое научное шоу арт-команды "Чудные штуки". Ведущие расскажут, что такое сухой лед, покажут возможности жидкого азота, раскроют секреты приготовления с его помощью вкусного мороженого и даже угостят этим лакомством. На стыке химии и творчества пройдет мастер-класс по цианотипии", - добавили на сайте.
Фестиваль "Вместе с городом!" можно посетить до 8 сентября.
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