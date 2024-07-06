https://ria.ru/20240706/donetsk-1957892434.html

Украинские войска сбросили взрывоопасный предмет с беспилотника в Донецке

Украинские войска сбросили взрывоопасный предмет с беспилотника в Донецке - РИА Новости, 06.07.2024

Украинские войска сбросили взрывоопасный предмет с беспилотника в Донецке

Украинские войска сбросили взрывоопасный предмет (ВОП) с беспилотника в Кировском районе Донецка, сообщает представительство ДНР в Совместном центре контроля и... РИА Новости, 06.07.2024

2024-07-06T17:26

2024-07-06T17:26

2024-07-06T17:26

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кировский район

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ДОНЕЦК, 6 июл - РИА Новости. Украинские войска сбросили взрывоопасный предмет (ВОП) с беспилотника в Кировском районе Донецка, сообщает представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), в своем Telegram-канале. "Атака ударным БПЛА со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.): 16.10 - город Донецк (Кировский район): сброс ВОП с БПЛА", - сообщает представительство. Согласно представительству, в 16.05 украинские войска выпустили три снаряда "натовского" калибра 155 миллиметров по Макеевке. Кировский район расположен в юго-западной части Донецка. Макеевка - город-спутник Донецка, прилегающий к нему с северо-востока. Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.

https://ria.ru/20240703/obstrely-1957009470.html

https://ria.ru/20240705/tsb-1957488219.html

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кировский район

украина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, донецк, кировский район, украина, сцкк, нато