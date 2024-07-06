Украинские войска сбросили взрывоопасный предмет с беспилотника в Донецке
ВСУ сбросили взрывоопасный предмет с беспилотника в Кировском районе Донецка
© РИА Новости / Сергей Аверин | Перейти в медиабанкОсколки снаряда, выпущенного со стороны ВСУ по Киевскому району Донецка
Осколки снаряда, выпущенного со стороны ВСУ по Киевскому району Донецка. Архивное фото
ДОНЕЦК, 6 июл - РИА Новости. Украинские войска сбросили взрывоопасный предмет (ВОП) с беспилотника в Кировском районе Донецка, сообщает представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), в своем Telegram-канале.
"Атака ударным БПЛА со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.): 16.10 - город Донецк (Кировский район): сброс ВОП с БПЛА", - сообщает представительство.
Согласно представительству, в 16.05 украинские войска выпустили три снаряда "натовского" калибра 155 миллиметров по Макеевке.
Кировский район расположен в юго-западной части Донецка. Макеевка - город-спутник Донецка, прилегающий к нему с северо-востока.
Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.