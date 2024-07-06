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В Бурятии женщина погибла от нападения медведя - РИА Новости, 06.07.2024
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15:38 06.07.2024 (обновлено: 15:58 06.07.2024)
https://ria.ru/20240706/buryatiya-1957873675.html
В Бурятии женщина погибла от нападения медведя
В Бурятии женщина погибла от нападения медведя - РИА Новости, 06.07.2024
В Бурятии женщина погибла от нападения медведя
Жительница бурятского Нижнеангарска, рыбачившая одна на берегу реки, погибла от нападения медведя, сообщает Бурприроднадзор. РИА Новости, 06.07.2024
2024-07-06T15:38
2024-07-06T15:58
происшествия
россия
республика бурятия
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УЛАН-УДЭ, 6 июл - РИА Новости. Жительница бурятского Нижнеангарска, рыбачившая одна на берегу реки, погибла от нападения медведя, сообщает Бурприроднадзор. "В Северобайкальском районе жительница Нижнеангарска одна поехала рыбачить. У реки Душкачанка, недалеко от тайги, на неё напал медведь. Возможно, зверь принял человека за угрозу или хотел воспользоваться уловом. От полученных травм она скончалась", - говорится в сообщении. Отмечается, что инспекторы Бурприроднадзора и охотники застрелили данного медведя. Следов других особей нет.Северобайкальская межрайонная природоохранная прокуратура по данному факту начала проверку исполнения законодательства о животном мире. В ходе проверки ведомство оценит полноту мер, принимаемых уполномоченными органами в сфере регулирования численности диких животных. При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования.
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происшествия, россия, республика бурятия
Происшествия, Россия, Республика Бурятия
В Бурятии женщина погибла от нападения медведя

Жительница Бурятии, рыбачившая одна на берегу реки, погибла от нападения медведя

© РИА Новости / Владимир Смирнов | Перейти в медиабанк Республика Бурятия
 Республика Бурятия - РИА Новости, 1920, 06.07.2024
© РИА Новости / Владимир Смирнов
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УЛАН-УДЭ, 6 июл - РИА Новости. Жительница бурятского Нижнеангарска, рыбачившая одна на берегу реки, погибла от нападения медведя, сообщает Бурприроднадзор.
«
"В Северобайкальском районе жительница Нижнеангарска одна поехала рыбачить. У реки Душкачанка, недалеко от тайги, на неё напал медведь. Возможно, зверь принял человека за угрозу или хотел воспользоваться уловом. От полученных травм она скончалась", - говорится в сообщении.
Отмечается, что инспекторы Бурприроднадзора и охотники застрелили данного медведя. Следов других особей нет.
Северобайкальская межрайонная природоохранная прокуратура по данному факту начала проверку исполнения законодательства о животном мире. В ходе проверки ведомство оценит полноту мер, принимаемых уполномоченными органами в сфере регулирования численности диких животных. При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования.
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