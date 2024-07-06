https://ria.ru/20240706/buryatiya-1957873675.html

В Бурятии женщина погибла от нападения медведя

В Бурятии женщина погибла от нападения медведя - РИА Новости, 06.07.2024

В Бурятии женщина погибла от нападения медведя

Жительница бурятского Нижнеангарска, рыбачившая одна на берегу реки, погибла от нападения медведя, сообщает Бурприроднадзор. РИА Новости, 06.07.2024

2024-07-06T15:38

2024-07-06T15:38

2024-07-06T15:58

происшествия

россия

республика бурятия

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УЛАН-УДЭ, 6 июл - РИА Новости. Жительница бурятского Нижнеангарска, рыбачившая одна на берегу реки, погибла от нападения медведя, сообщает Бурприроднадзор. "В Северобайкальском районе жительница Нижнеангарска одна поехала рыбачить. У реки Душкачанка, недалеко от тайги, на неё напал медведь. Возможно, зверь принял человека за угрозу или хотел воспользоваться уловом. От полученных травм она скончалась", - говорится в сообщении. Отмечается, что инспекторы Бурприроднадзора и охотники застрелили данного медведя. Следов других особей нет.Северобайкальская межрайонная природоохранная прокуратура по данному факту начала проверку исполнения законодательства о животном мире. В ходе проверки ведомство оценит полноту мер, принимаемых уполномоченными органами в сфере регулирования численности диких животных. При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования.

https://ria.ru/20240617/medved-1953491959.html

россия

республика бурятия

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происшествия, россия, республика бурятия