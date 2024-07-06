https://ria.ru/20240706/bespilotnik-1957918441.html
Над Белгородской областью уничтожили украинский беспилотник
Над Белгородской областью уничтожили украинский беспилотник - РИА Новости, 06.07.2024
Над Белгородской областью уничтожили украинский беспилотник
Российские средства ПВО уничтожили украинский беспилотник над Белгородской областью, сообщили в Минобороны России. РИА Новости, 06.07.2024
2024-07-06T19:53
2024-07-06T19:53
2024-07-06T19:53
специальная военная операция на украине
безопасность
белгородская область
россия
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МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Российские средства ПВО уничтожили украинский беспилотник над Белгородской областью, сообщили в Минобороны России. "Шестого июля 2024 года около 18.45 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Белгородской области", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20240706/ubiystvo-1957915358.html
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безопасность, белгородская область, россия
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Белгородская область, Россия
Над Белгородской областью уничтожили украинский беспилотник
Минобороны: ПВО уничтожила украинский беспилотник над Белгородской областью