https://ria.ru/20240706/bespilotnik-1957918441.html

Над Белгородской областью уничтожили украинский беспилотник

Над Белгородской областью уничтожили украинский беспилотник - РИА Новости, 06.07.2024

Над Белгородской областью уничтожили украинский беспилотник

Российские средства ПВО уничтожили украинский беспилотник над Белгородской областью, сообщили в Минобороны России. РИА Новости, 06.07.2024

2024-07-06T19:53

2024-07-06T19:53

2024-07-06T19:53

специальная военная операция на украине

безопасность

белгородская область

россия

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МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Российские средства ПВО уничтожили украинский беспилотник над Белгородской областью, сообщили в Минобороны России. "Шестого июля 2024 года около 18.45 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Белгородской области", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20240706/ubiystvo-1957915358.html

белгородская область

россия

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безопасность, белгородская область, россия