Алиев поздравил новоизбранного президента Ирана
Алиев поздравил новоизбранного президента Ирана и пригласил его в Азербайджан
Президент Азербайджана Ильхам Алиев. Архивное фото
БАКУ, 6 июл – РИА Новости. Президент Азербайджана Ильхам Алиев направил поздравительное письмо новоизбранному президенту Исламской Республики Иран Масуду Пезешкиану и пригласил его в Баку, сообщается на официальном сайте главы азербайджанского государства.
В поздравлении говорится, что Баку придает большое значение отношениям между Азербайджаном и Ираном, "построенным на таких прочных основах, как общие религиозно-культурные корни, дружба и братство".
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"Нас радует, что наше взаимовыгодное сотрудничество, динамично развиваясь в течение минувших десятилетий во всех сферах, в частности, в экономической, транспортной, энергетической и гуманитарной областях, достигло сегодняшнего уровня и обрело новое содержание. Достигнутые сегодня договоренности о будущих направлениях развития азербайджано-иранских отношений, основанных на взаимном уважении и добрососедстве, реализуемые совместные проекты служат благополучию наших стран, устойчивому развитию и безопасности региона в целом", - говорится в письме.
В тексте поздравления Алиев выражает уверенность, что совместными усилиями Баку и Тегеран добьются дальнейшего укрепления традиционно дружественных отношений, расширения взаимовыгодного сотрудничества между Азербайджаном и Ираном.
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"Приглашаю вас совершить визит в Азербайджан с целью обмена мнениями о перспективах развития нашего двустороннего сотрудничества. Передаю вам свои наилучшие пожелания, желаю вам успехов в предстоящей ответственной деятельности на благо дружественного и братского иранского народа", - говорится в тексте поздравительного письма главы азербайджанского государства.
Ранее глава иранского избиркома Мохсен Эслами объявил, что политик-реформатор Масуд Пезешкиан победил во втором туре внеочередных президентских выборов в Иране, набрав 16 384 403 голоса. Его конкурент, представитель консервативного крыла Саид Джалили, получил 13 538 179 голосов. По словам Эслами, всего подсчитан 30 573 931 голос, явка составила 49,8% избирателей.