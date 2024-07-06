https://ria.ru/20240706/aliev-1957839606.html

Алиев поздравил новоизбранного президента Ирана

Алиев поздравил новоизбранного президента Ирана - РИА Новости, 06.07.2024

Алиев поздравил новоизбранного президента Ирана

Президент Азербайджана Ильхам Алиев направил поздравительное письмо новоизбранному президенту Исламской Республики Иран Масуду Пезешкиану и пригласил его в... РИА Новости, 06.07.2024

2024-07-06T11:05

2024-07-06T11:05

2024-07-06T11:05

в мире

азербайджан

баку

иран

ильхам алиев

масуд пезешкиан

саид джалили

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/05/1925456239_0:85:3071:1813_1920x0_80_0_0_93d4eae2d185ccc54aa51a755f5d7728.jpg

БАКУ, 6 июл – РИА Новости. Президент Азербайджана Ильхам Алиев направил поздравительное письмо новоизбранному президенту Исламской Республики Иран Масуду Пезешкиану и пригласил его в Баку, сообщается на официальном сайте главы азербайджанского государства. В поздравлении говорится, что Баку придает большое значение отношениям между Азербайджаном и Ираном, "построенным на таких прочных основах, как общие религиозно-культурные корни, дружба и братство". "Нас радует, что наше взаимовыгодное сотрудничество, динамично развиваясь в течение минувших десятилетий во всех сферах, в частности, в экономической, транспортной, энергетической и гуманитарной областях, достигло сегодняшнего уровня и обрело новое содержание. Достигнутые сегодня договоренности о будущих направлениях развития азербайджано-иранских отношений, основанных на взаимном уважении и добрососедстве, реализуемые совместные проекты служат благополучию наших стран, устойчивому развитию и безопасности региона в целом", - говорится в письме. В тексте поздравления Алиев выражает уверенность, что совместными усилиями Баку и Тегеран добьются дальнейшего укрепления традиционно дружественных отношений, расширения взаимовыгодного сотрудничества между Азербайджаном и Ираном. "Приглашаю вас совершить визит в Азербайджан с целью обмена мнениями о перспективах развития нашего двустороннего сотрудничества. Передаю вам свои наилучшие пожелания, желаю вам успехов в предстоящей ответственной деятельности на благо дружественного и братского иранского народа", - говорится в тексте поздравительного письма главы азербайджанского государства. Ранее глава иранского избиркома Мохсен Эслами объявил, что политик-реформатор Масуд Пезешкиан победил во втором туре внеочередных президентских выборов в Иране, набрав 16 384 403 голоса. Его конкурент, представитель консервативного крыла Саид Джалили, получил 13 538 179 голосов. По словам Эслами, всего подсчитан 30 573 931 голос, явка составила 49,8% избирателей.

https://ria.ru/20240422/aliev-1941463722.html

https://ria.ru/20240422/aliev-1941629545.html

азербайджан

баку

иран

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, азербайджан, баку, иран, ильхам алиев, масуд пезешкиан, саид джалили