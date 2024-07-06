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Алиев поздравил новоизбранного президента Ирана - РИА Новости, 06.07.2024
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11:05 06.07.2024
https://ria.ru/20240706/aliev-1957839606.html
Алиев поздравил новоизбранного президента Ирана
Алиев поздравил новоизбранного президента Ирана - РИА Новости, 06.07.2024
Алиев поздравил новоизбранного президента Ирана
Президент Азербайджана Ильхам Алиев направил поздравительное письмо новоизбранному президенту Исламской Республики Иран Масуду Пезешкиану и пригласил его в... РИА Новости, 06.07.2024
2024-07-06T11:05
2024-07-06T11:05
в мире
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иран
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БАКУ, 6 июл – РИА Новости. Президент Азербайджана Ильхам Алиев направил поздравительное письмо новоизбранному президенту Исламской Республики Иран Масуду Пезешкиану и пригласил его в Баку, сообщается на официальном сайте главы азербайджанского государства. В поздравлении говорится, что Баку придает большое значение отношениям между Азербайджаном и Ираном, "построенным на таких прочных основах, как общие религиозно-культурные корни, дружба и братство". "Нас радует, что наше взаимовыгодное сотрудничество, динамично развиваясь в течение минувших десятилетий во всех сферах, в частности, в экономической, транспортной, энергетической и гуманитарной областях, достигло сегодняшнего уровня и обрело новое содержание. Достигнутые сегодня договоренности о будущих направлениях развития азербайджано-иранских отношений, основанных на взаимном уважении и добрососедстве, реализуемые совместные проекты служат благополучию наших стран, устойчивому развитию и безопасности региона в целом", - говорится в письме. В тексте поздравления Алиев выражает уверенность, что совместными усилиями Баку и Тегеран добьются дальнейшего укрепления традиционно дружественных отношений, расширения взаимовыгодного сотрудничества между Азербайджаном и Ираном. "Приглашаю вас совершить визит в Азербайджан с целью обмена мнениями о перспективах развития нашего двустороннего сотрудничества. Передаю вам свои наилучшие пожелания, желаю вам успехов в предстоящей ответственной деятельности на благо дружественного и братского иранского народа", - говорится в тексте поздравительного письма главы азербайджанского государства. Ранее глава иранского избиркома Мохсен Эслами объявил, что политик-реформатор Масуд Пезешкиан победил во втором туре внеочередных президентских выборов в Иране, набрав 16 384 403 голоса. Его конкурент, представитель консервативного крыла Саид Джалили, получил 13 538 179 голосов. По словам Эслами, всего подсчитан 30 573 931 голос, явка составила 49,8% избирателей.
https://ria.ru/20240422/aliev-1941463722.html
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в мире, азербайджан, баку, иран, ильхам алиев, масуд пезешкиан, саид джалили
В мире, Азербайджан, Баку, Иран, Ильхам Алиев, Масуд Пезешкиан, Саид Джалили
Алиев поздравил новоизбранного президента Ирана

Алиев поздравил новоизбранного президента Ирана и пригласил его в Азербайджан

© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ | Перейти в медиабанкПрезидент Азербайджана Ильхам Алиев
Президент Азербайджана Ильхам Алиев - РИА Новости, 1920, 06.07.2024
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
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Президент Азербайджана Ильхам Алиев. Архивное фото
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БАКУ, 6 июл – РИА Новости. Президент Азербайджана Ильхам Алиев направил поздравительное письмо новоизбранному президенту Исламской Республики Иран Масуду Пезешкиану и пригласил его в Баку, сообщается на официальном сайте главы азербайджанского государства.
В поздравлении говорится, что Баку придает большое значение отношениям между Азербайджаном и Ираном, "построенным на таких прочных основах, как общие религиозно-культурные корни, дружба и братство".
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"Нас радует, что наше взаимовыгодное сотрудничество, динамично развиваясь в течение минувших десятилетий во всех сферах, в частности, в экономической, транспортной, энергетической и гуманитарной областях, достигло сегодняшнего уровня и обрело новое содержание. Достигнутые сегодня договоренности о будущих направлениях развития азербайджано-иранских отношений, основанных на взаимном уважении и добрососедстве, реализуемые совместные проекты служат благополучию наших стран, устойчивому развитию и безопасности региона в целом", - говорится в письме.
В тексте поздравления Алиев выражает уверенность, что совместными усилиями Баку и Тегеран добьются дальнейшего укрепления традиционно дружественных отношений, расширения взаимовыгодного сотрудничества между Азербайджаном и Ираном.
«
"Приглашаю вас совершить визит в Азербайджан с целью обмена мнениями о перспективах развития нашего двустороннего сотрудничества. Передаю вам свои наилучшие пожелания, желаю вам успехов в предстоящей ответственной деятельности на благо дружественного и братского иранского народа", - говорится в тексте поздравительного письма главы азербайджанского государства.
Ранее глава иранского избиркома Мохсен Эслами объявил, что политик-реформатор Масуд Пезешкиан победил во втором туре внеочередных президентских выборов в Иране, набрав 16 384 403 голоса. Его конкурент, представитель консервативного крыла Саид Джалили, получил 13 538 179 голосов. По словам Эслами, всего подсчитан 30 573 931 голос, явка составила 49,8% избирателей.
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В миреАзербайджанБакуИранИльхам АлиевМасуд ПезешкианСаид Джалили
 
 
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