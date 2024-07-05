https://ria.ru/20240705/zelenskiy-1957541090.html

В Киеве раскрыли, что заставило Зеленского говорить о мире с Россией

В Киеве раскрыли, что заставило Зеленского говорить о мире с Россией - РИА Новости, 05.07.2024

В Киеве раскрыли, что заставило Зеленского говорить о мире с Россией

Недавние заявления Владимира Зеленского о возможном завершении конфликта с Россией связаны с поражениями на фронте и все меньшей поддержкой извне и внутри... РИА Новости, 05.07.2024

2024-07-05T05:36

2024-07-05T05:36

2024-07-05T05:36

специальная военная операция на украине

в мире

россия

украина

владимир зеленский

александр дубинский

дональд трамп

верховная рада украины

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МОСКВА, 5 июл — РИА Новости. Недавние заявления Владимира Зеленского о возможном завершении конфликта с Россией связаны с поражениями на фронте и все меньшей поддержкой извне и внутри Украины, заявил в своем Telegram-канале депутат Верховной рады Александр Дубинский, который находится под стражей по подозрению в госизмене.Ранее Зеленский заявлял о нежелании затягивать конфликт и подготовке плана его завершения в этом году. Кроме того, на прошлой неделе он рассказал, что Украина не против посреднических переговоров с Россией."Не надо искать сложных ответов на простой вопрос — почему Зеленский вдруг заговорил о возможном мире. Все достаточно просто. <...> Власть оказывается уже не на гребне волны, которую сама и разогнала, а под ним, и вынуждена быстрее грести к берегу, чтобы попытаться закончить войну на своих условиях, а не по указанию извне, или <...> в результате поражения", — заявил депутат Рады.Среди конкретных факторов, повлиявших на риторику Зеленского, политик назвал поражения на фронте, недовольство населения, истечение срока полномочий, высокие шансы кандидата-республиканца Дональда Трампа на победу на выборах в США и снижение поддержки Украины в Европе.Однако, по словам Дубинского, самомнение Зеленского не позволит тому сделать реальные шаги на пути к мирному соглашению."Максимум, на что пойдет Зеленский — объявит выборы (до перемирия. — Прим. ред.), чтобы снять с себя ответственность за то, что натворил. А условием объявления этих выборов будут не условия мира, а гарантии личной безопасности его и (главы офиса Зеленского Андрея. — Прим. ред.) Ермака", — добавил депутат.Президент России Владимир Путин 14 июня выступил с новыми мирными предложениями по урегулированию конфликта на Украине, предусматривающими признание статуса Крыма, ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей как регионов России, закрепление внеблокового и безъядерного статуса Украины, ее демилитаризацию и денацификацию, отмену санкций против Москвы. По словам главы государства, эта инициатива реально предусматривает возможность остановки конфликта и перехода к его политико-дипломатическому урегулированию.

https://ria.ru/20240705/tramp-1957531003.html

https://ria.ru/20240617/ukraina-1953269328.html

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в мире, россия, украина, владимир зеленский, александр дубинский, дональд трамп, верховная рада украины