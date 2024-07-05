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Семенов рассказал о приоритетах сил ПВО в ходе спецоперации - РИА Новости, 05.07.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
04:17 05.07.2024
https://ria.ru/20240705/zaschita-1957536844.html
Семенов рассказал о приоритетах сил ПВО в ходе спецоперации
Семенов рассказал о приоритетах сил ПВО в ходе спецоперации - РИА Новости, 05.07.2024
Семенов рассказал о приоритетах сил ПВО в ходе спецоперации
Противовоздушная оборона важных российских государственных объектов, крупных административно-промышленных центров, гражданского населения и войск имеет особое... РИА Новости, 05.07.2024
2024-07-05T04:17
2024-07-05T04:17
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Противовоздушная оборона важных российских государственных объектов, крупных административно-промышленных центров, гражданского населения и войск имеет особое значение в ходе спецоперации, заявил командующий войсками ПВО-ПРО - заместитель главнокомандующего Воздушно-космическими силами России генерал-лейтенант Андрей Семенов. "С первых дней специальной военной операции особое значение имеет противовоздушная оборона важных государственных объектов, крупных административно-промышленных центров, гражданского населения и войск, как в зоне боевых действий, так и в глубине территории Российской Федерации", - сказал Семенов журналистам.
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безопасность, россия, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Вооруженные силы РФ
Семенов рассказал о приоритетах сил ПВО в ходе спецоперации

Семенов: защита гособъектов, населения и войск стали приоритетами сил ПВО

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкВоеннослужащий ВС РФ возле зенитного ракетного комплекса
Военнослужащий ВС РФ возле зенитного ракетного комплекса - РИА Новости, 1920, 05.07.2024
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Военнослужащий ВС РФ возле зенитного ракетного комплекса. Архивное фото
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МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Противовоздушная оборона важных российских государственных объектов, крупных административно-промышленных центров, гражданского населения и войск имеет особое значение в ходе спецоперации, заявил командующий войсками ПВО-ПРО - заместитель главнокомандующего Воздушно-космическими силами России генерал-лейтенант Андрей Семенов.
"С первых дней специальной военной операции особое значение имеет противовоздушная оборона важных государственных объектов, крупных административно-промышленных центров, гражданского населения и войск, как в зоне боевых действий, так и в глубине территории Российской Федерации", - сказал Семенов журналистам.
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Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьРоссияВооруженные силы РФ
 
 
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