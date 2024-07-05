https://ria.ru/20240705/zaschita-1957536844.html

Семенов рассказал о приоритетах сил ПВО в ходе спецоперации

Семенов рассказал о приоритетах сил ПВО в ходе спецоперации - РИА Новости, 05.07.2024

Семенов рассказал о приоритетах сил ПВО в ходе спецоперации

Противовоздушная оборона важных российских государственных объектов, крупных административно-промышленных центров, гражданского населения и войск имеет особое... РИА Новости, 05.07.2024

2024-07-05T04:17

2024-07-05T04:17

2024-07-05T04:17

специальная военная операция на украине

безопасность

россия

вооруженные силы рф

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МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Противовоздушная оборона важных российских государственных объектов, крупных административно-промышленных центров, гражданского населения и войск имеет особое значение в ходе спецоперации, заявил командующий войсками ПВО-ПРО - заместитель главнокомандующего Воздушно-космическими силами России генерал-лейтенант Андрей Семенов. "С первых дней специальной военной операции особое значение имеет противовоздушная оборона важных государственных объектов, крупных административно-промышленных центров, гражданского населения и войск, как в зоне боевых действий, так и в глубине территории Российской Федерации", - сказал Семенов журналистам.

https://ria.ru/20240705/udary-1957533892.html

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безопасность, россия, вооруженные силы рф