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Япония сделала представление США из-за поведения американского военного - РИА Новости, 05.07.2024
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15:31 05.07.2024
https://ria.ru/20240705/yaponiya-1957693065.html
Япония сделала представление США из-за поведения американского военного
Япония сделала представление США из-за поведения американского военного - РИА Новости, 05.07.2024
Япония сделала представление США из-за поведения американского военного
Япония сделала представление США из-за очередного инцидента сексуального домогательства с участием американского военнослужащего на Окинаве, сообщил генеральный РИА Новости, 05.07.2024
2024-07-05T15:31
2024-07-05T15:31
в мире
япония
окинава
сша
есимаса хаяси
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ТОКИО, 5 июл – РИА Новости. Япония сделала представление США из-за очередного инцидента сексуального домогательства с участием американского военнослужащего на Окинаве, сообщил генеральный секретарь правительства Японии Ёсимаса Хаяси на пресс-конференции в Токио. Как сообщили японские СМИ, на Окинаве произошел еще один инцидент с участием морского пехотинца США, который предпринял попытку сексуального домогательства к незнакомой местной девушке, за что был арестован. "Вызывает крайнее сожаление, что инциденты с участием военнослужащих американских баз происходят один за другим. Эти инциденты вызывают у местного населения большое беспокойство. Министерство обороны Японии сделало представление командованию США в Японии", - сказал Хаяси. С февраля 2023 года по май 2024 года произошло пять инцидентов сексуального характера с участием американских военных на Окинаве, о которых стало известно только в конце июня. О преступлениях – изнасилованиях и попытках изнасилования – не поставили в известность не только СМИ, но и администрация префектуры. В конце июня стало известно о двух случаях сексуального насилия американских военнослужащих на Окинаве в отношении японских девушек. В обоих случаях центральные власти и американское командование не поставили в известность префектуру Окинавы. О них стало известно только после запроса самой префектуры, причем о первом случае с изнасилованием девушки моложе 16 лет, стало известно лишь через полгода после происшествия. Затем стало известно, что в мае этого года в префектуре вновь произошел похожий случай: 21-летний морской пехотинец пытался задушить и изнасиловать японскую девушку, однако цели не достиг, нанеся ей травмы, в том числе и поранив глаза. Он пытался скрыться с места преступления, но был пойман и задержан. Правительство Японии и командование США в обоих случаях не известили власти Окинавы. МИД Японии сделал представление послу США в Японии Раму Эмануэлю и выразил свое глубокое сожаление. Комитет законодательного собрания префектуры в четверг принял резолюцию с заявлением протеста американскому правительству, а губернатор префектуры Окинава Дэнни Тамаки заявил протест МИД Японии.
https://ria.ru/20240703/prestupleniya-1957020257.html
https://ria.ru/20240629/okinava-1956306850.html
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в мире, япония, окинава, сша, есимаса хаяси
В мире, Япония, Окинава, США, Есимаса Хаяси
Япония сделала представление США из-за поведения американского военного

Япония сделала представление США из-за очередного инцидента на Окинаве

© Фото : The U.S. National ArchivesАмериканская военная база "Кэмп Фостер" на острове Окинава в Японии
Американская военная база Кэмп Фостер на острове Окинава в Японии - РИА Новости, 1920, 05.07.2024
© Фото : The U.S. National Archives
Американская военная база "Кэмп Фостер" на острове Окинава в Японии. Архивное фото
Читать ria.ru в
ТОКИО, 5 июл – РИА Новости. Япония сделала представление США из-за очередного инцидента сексуального домогательства с участием американского военнослужащего на Окинаве, сообщил генеральный секретарь правительства Японии Ёсимаса Хаяси на пресс-конференции в Токио.
Как сообщили японские СМИ, на Окинаве произошел еще один инцидент с участием морского пехотинца США, который предпринял попытку сексуального домогательства к незнакомой местной девушке, за что был арестован.
Американская военная база Кэмп Фостер на острове Окинава в Японии - РИА Новости, 1920, 03.07.2024
В Японии рассказали о новых сексуальных преступлениях американских военных
3 июля, 09:20
"Вызывает крайнее сожаление, что инциденты с участием военнослужащих американских баз происходят один за другим. Эти инциденты вызывают у местного населения большое беспокойство. Министерство обороны Японии сделало представление командованию США в Японии", - сказал Хаяси.
С февраля 2023 года по май 2024 года произошло пять инцидентов сексуального характера с участием американских военных на Окинаве, о которых стало известно только в конце июня. О преступлениях – изнасилованиях и попытках изнасилования – не поставили в известность не только СМИ, но и администрация префектуры.
В конце июня стало известно о двух случаях сексуального насилия американских военнослужащих на Окинаве в отношении японских девушек. В обоих случаях центральные власти и американское командование не поставили в известность префектуру Окинавы. О них стало известно только после запроса самой префектуры, причем о первом случае с изнасилованием девушки моложе 16 лет, стало известно лишь через полгода после происшествия.
Затем стало известно, что в мае этого года в префектуре вновь произошел похожий случай: 21-летний морской пехотинец пытался задушить и изнасиловать японскую девушку, однако цели не достиг, нанеся ей травмы, в том числе и поранив глаза. Он пытался скрыться с места преступления, но был пойман и задержан.
Правительство Японии и командование США в обоих случаях не известили власти Окинавы. МИД Японии сделал представление послу США в Японии Раму Эмануэлю и выразил свое глубокое сожаление. Комитет законодательного собрания префектуры в четверг принял резолюцию с заявлением протеста американскому правительству, а губернатор префектуры Окинава Дэнни Тамаки заявил протест МИД Японии.
Митинг в знак протеста против случаев сексуального насилия с участием американских военнослужащих перед американской авиабазой Кадэна на Окинаве - РИА Новости, 1920, 29.06.2024
Перед базой США на Окинаве прошла акция протеста
29 июня, 12:56
 
В миреЯпонияОкинаваСШАЕсимаса Хаяси
 
 
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