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В Якутии нашли затонувшие во время паводка теплоходы - РИА Новости, 05.07.2024
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09:09 05.07.2024 (обновлено: 09:10 05.07.2024)
https://ria.ru/20240705/yakutiya-1957556307.html
В Якутии нашли затонувшие во время паводка теплоходы
В Якутии нашли затонувшие во время паводка теплоходы - РИА Новости, 05.07.2024
В Якутии нашли затонувшие во время паводка теплоходы
Водолазы в Якутии обнаружили судна, затонувшие во время паводка на реке Лена, решение о поднятии теплоходов примет компания "ЛОРП", сообщает пресс-служба... РИА Новости, 05.07.2024
2024-07-05T09:09
2024-07-05T09:10
происшествия
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ЯКУТСК, 5 июл - РИА Новости. Водолазы в Якутии обнаружили судна, затонувшие во время паводка на реке Лена, решение о поднятии теплоходов примет компания "ЛОРП", сообщает пресс-служба региональной Службы спасения. Ранее в Якутии возбудили уголовное дело после того, как в мае в Жиганском районе на реке Лена затонули два теплохода ПАО "ЛОРП". "Водолазы водолазного поисково-спасательного подразделения обследовали место, где затонули этой весной два судна, принадлежащие "ЛОРП", - рассказали в пресс-службе. Отмечается, что третьего июля водолазы на реке Лена с помощью гидролокатора бокового обзора установили местонахождение теплоходов. "Судна лежат на глубине от 10 до 14 метров, параллельно берегу, рядом друг с другом. Решение о поднятии будет принимать "ЛОРП", - говорится в сообщении.
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происшествия
Происшествия
В Якутии нашли затонувшие во время паводка теплоходы

Водолазы в Якутии обнаружили судна, затонувшие во время паводка на реке Лена

© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанкВодолазное обследование
Водолазное обследование - РИА Новости, 1920, 05.07.2024
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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Водолазное обследование. Архивное фото
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ЯКУТСК, 5 июл - РИА Новости. Водолазы в Якутии обнаружили судна, затонувшие во время паводка на реке Лена, решение о поднятии теплоходов примет компания "ЛОРП", сообщает пресс-служба региональной Службы спасения.
Ранее в Якутии возбудили уголовное дело после того, как в мае в Жиганском районе на реке Лена затонули два теплохода ПАО "ЛОРП".
«
"Водолазы водолазного поисково-спасательного подразделения обследовали место, где затонули этой весной два судна, принадлежащие "ЛОРП", - рассказали в пресс-службе.
Отмечается, что третьего июля водолазы на реке Лена с помощью гидролокатора бокового обзора установили местонахождение теплоходов. "Судна лежат на глубине от 10 до 14 метров, параллельно берегу, рядом друг с другом. Решение о поднятии будет принимать "ЛОРП", - говорится в сообщении.
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