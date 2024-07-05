https://ria.ru/20240705/vzryv-1957532779.html

В Черноморске прогремел мощный взрыв, сообщили украинские СМИ

В Черноморске прогремел мощный взрыв, сообщили украинские СМИ - РИА Новости, 05.07.2024

В Черноморске прогремел мощный взрыв, сообщили украинские СМИ

Мощный взрыв произошел в городе Черноморск в Одесской области Украины, сообщает телеканал ТСН в своем Telegram-канале. РИА Новости, 05.07.2024

2024-07-05T02:21

2024-07-05T02:21

2024-07-05T02:38

специальная военная операция на украине

в мире

черноморск

одесская область

украина

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/05/1938005677_0:208:2000:1333_1920x0_80_0_0_486669c157534f8ffbe3051eab50528b.jpg

МОСКВА, 5 июл — РИА Новости. Мощный взрыв произошел в городе Черноморск в Одесской области Украины, сообщает телеканал ТСН в своем Telegram-канале."Черноморск — мощный взрыв", — говорится в публикации.Воздушная тревога в Одесской области звучит с 1.00 мск.В ответ на атаки ВСУ по гражданским объектам российские войска регулярно наносят прицельные удары по местам расположения личного состава, техники ВСУ и наемников, а также по инфраструктуре: объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи Украины. При этом пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не раз подчеркивал, что армия не бьет по жилым домам и социальным учреждениям.

https://ria.ru/20240704/ssha-1957518675.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

черноморск

одесская область

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, черноморск, одесская область, украина