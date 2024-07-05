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В Черноморске прогремел мощный взрыв, сообщили украинские СМИ
В Черноморске прогремел мощный взрыв, сообщили украинские СМИ - РИА Новости, 05.07.2024
В Черноморске прогремел мощный взрыв, сообщили украинские СМИ
Мощный взрыв произошел в городе Черноморск в Одесской области Украины, сообщает телеканал ТСН в своем Telegram-канале. РИА Новости, 05.07.2024
2024-07-05T02:21
2024-07-05T02:21
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МОСКВА, 5 июл — РИА Новости. Мощный взрыв произошел в городе Черноморск в Одесской области Украины, сообщает телеканал ТСН в своем Telegram-канале."Черноморск — мощный взрыв", — говорится в публикации.Воздушная тревога в Одесской области звучит с 1.00 мск.В ответ на атаки ВСУ по гражданским объектам российские войска регулярно наносят прицельные удары по местам расположения личного состава, техники ВСУ и наемников, а также по инфраструктуре: объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи Украины. При этом пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не раз подчеркивал, что армия не бьет по жилым домам и социальным учреждениям.
https://ria.ru/20240704/ssha-1957518675.html
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в мире, черноморск, одесская область, украина
Специальная военная операция на Украине, В мире, Черноморск, Одесская область, Украина
В Черноморске прогремел мощный взрыв, сообщили украинские СМИ
ТСН: в Черноморске Одесской области прогремел мощный взрыв