https://ria.ru/20240705/vzaimodeystvie-1957719741.html

Путин рассказал о взаимодействии России и Венгрии в медицине

Путин рассказал о взаимодействии России и Венгрии в медицине - РИА Новости, 05.07.2024

Путин рассказал о взаимодействии России и Венгрии в медицине

Россия и Венгрия продолжают взаимодействие в медицине и фармацевтике, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 05.07.2024

2024-07-05T16:54

2024-07-05T16:54

2024-07-05T17:04

россия

венгрия

владимир путин

виктор орбан

евросоюз

визит орбана в россию

в мире

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МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Россия и Венгрия продолжают взаимодействие в медицине и фармацевтике, заявил президент России Владимир Путин."Мы продолжаем поддерживать отношения взаимодействия в медицине и фарминдустрии", - сказал Путин в ходе заявления для прессы по итогам переговоров с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном.Орбан в пятницу прибыл в Москву для переговоров с Путиным. Венгрия с 1 июля в течение полугода председательствует в Совете ЕС.

https://ria.ru/20240705/putin-1957722469.html

россия

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россия, венгрия, владимир путин, виктор орбан, евросоюз, визит орбана в россию, в мире