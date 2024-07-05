https://ria.ru/20240705/vzaimodeystvie-1957719741.html
Путин рассказал о взаимодействии России и Венгрии в медицине
Путин рассказал о взаимодействии России и Венгрии в медицине - РИА Новости, 05.07.2024
Путин рассказал о взаимодействии России и Венгрии в медицине
Россия и Венгрия продолжают взаимодействие в медицине и фармацевтике, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 05.07.2024
2024-07-05T16:54
2024-07-05T16:54
2024-07-05T17:04
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владимир путин
виктор орбан
евросоюз
визит орбана в россию
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МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Россия и Венгрия продолжают взаимодействие в медицине и фармацевтике, заявил президент России Владимир Путин."Мы продолжаем поддерживать отношения взаимодействия в медицине и фарминдустрии", - сказал Путин в ходе заявления для прессы по итогам переговоров с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном.Орбан в пятницу прибыл в Москву для переговоров с Путиным. Венгрия с 1 июля в течение полугода председательствует в Совете ЕС.
https://ria.ru/20240705/putin-1957722469.html
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россия, венгрия, владимир путин, виктор орбан, евросоюз, визит орбана в россию, в мире
Россия, Венгрия, Владимир Путин, Виктор Орбан, Евросоюз, Визит Орбана в Россию, В мире
Путин рассказал о взаимодействии России и Венгрии в медицине
Путин: Россия и Венгрия продолжают взаимодействие в медицине и фармацевтике