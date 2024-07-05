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Путин рассказал о взаимодействии России и Венгрии в медицине - РИА Новости, 05.07.2024
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16:54 05.07.2024 (обновлено: 17:04 05.07.2024)
https://ria.ru/20240705/vzaimodeystvie-1957719741.html
Путин рассказал о взаимодействии России и Венгрии в медицине
Путин рассказал о взаимодействии России и Венгрии в медицине - РИА Новости, 05.07.2024
Путин рассказал о взаимодействии России и Венгрии в медицине
Россия и Венгрия продолжают взаимодействие в медицине и фармацевтике, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 05.07.2024
2024-07-05T16:54
2024-07-05T17:04
россия
венгрия
владимир путин
виктор орбан
евросоюз
визит орбана в россию
в мире
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МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Россия и Венгрия продолжают взаимодействие в медицине и фармацевтике, заявил президент России Владимир Путин."Мы продолжаем поддерживать отношения взаимодействия в медицине и фарминдустрии", - сказал Путин в ходе заявления для прессы по итогам переговоров с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном.Орбан в пятницу прибыл в Москву для переговоров с Путиным. Венгрия с 1 июля в течение полугода председательствует в Совете ЕС.
https://ria.ru/20240705/putin-1957722469.html
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россия, венгрия, владимир путин, виктор орбан, евросоюз, визит орбана в россию, в мире
Россия, Венгрия, Владимир Путин, Виктор Орбан, Евросоюз, Визит Орбана в Россию, В мире
Путин рассказал о взаимодействии России и Венгрии в медицине

Путин: Россия и Венгрия продолжают взаимодействие в медицине и фармацевтике

© Depositphotos.com / suwannar1981.gmail.comПациент на приеме у врача
Пациент на приеме у врача - РИА Новости, 1920, 05.07.2024
© Depositphotos.com / suwannar1981.gmail.com
Пациент на приеме у врача . Архивное фото
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МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Россия и Венгрия продолжают взаимодействие в медицине и фармацевтике, заявил президент России Владимир Путин.
«
"Мы продолжаем поддерживать отношения взаимодействия в медицине и фарминдустрии", - сказал Путин в ходе заявления для прессы по итогам переговоров с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном.
Орбан в пятницу прибыл в Москву для переговоров с Путиным. Венгрия с 1 июля в течение полугода председательствует в Совете ЕС.
Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Венгрии Виктор Орбан во время совместной пресс-конференции по итогам встречи - РИА Новости, 1920, 05.07.2024
Путин назвал ключевые принципы в отношениях России и Венгрии
Вчера, 17:02
 
РоссияВенгрияВладимир ПутинВиктор ОрбанЕвросоюзВизит Орбана в РоссиюВ мире
 
 
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