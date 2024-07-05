Рейтинг@Mail.ru
ВСУ ударили из HIMARS по строительному предприятию в Волновахе - РИА Новости, 05.07.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
14:03 05.07.2024
https://ria.ru/20240705/vsu-1957655595.html
ВСУ ударили из HIMARS по строительному предприятию в Волновахе
ВСУ ударили из HIMARS по строительному предприятию в Волновахе - РИА Новости, 05.07.2024
ВСУ ударили из HIMARS по строительному предприятию в Волновахе
Украинские войска применили американскую РСЗО HIMARS при ударе гражданской инфраструктуре - строительному предприятию в Волновахе на юго-западе Донецкой... РИА Новости, 05.07.2024
2024-07-05T14:03
2024-07-05T14:03
специальная военная операция на украине
волноваха
донецкая народная республика
сцкк
вооруженные силы украины
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/11/1858683640_0:251:3072:1979_1920x0_80_0_0_6922269aecd330880ead7fd582ff023e.jpg
ВОЛНОВАХА (ДНР), 5 июл - РИА Новости. Украинские войска применили американскую РСЗО HIMARS при ударе гражданской инфраструктуре - строительному предприятию в Волновахе на юго-западе Донецкой области, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Пятого июля 2024 года со стороны вооруженных формирований Украины осуществлена атака населенного пункта Волноваха. Обстрел велся, предположительно, с применением РСЗО М142 HIMARS, ракеты М30А1 с осколками шрапнели. Повреждена инфраструктура, выбиты стекла, повреждена техника, автобус. К сожалению, есть данные о пострадавших", - рассказал журналистам начальник отдела оперативной работы представительства Сергей Переверзев. По данным ведомства, за минувшие сутки ВСУ 30 раз обстреляли территорию республики, выпустив 89 единиц различных боеприпасов. Погиб один мирный житель, еще трое получили ранения разной степени тяжести. Повреждены шесть жилых домов и три объекта гражданской инфраструктуры.
https://ria.ru/20240703/himars-1957209788.html
волноваха
донецкая народная республика
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/11/1858683640_305:0:3036:2048_1920x0_80_0_0_80248bf748cd8734e5d603bbc99b3f7d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
волноваха, донецкая народная республика, сцкк, вооруженные силы украины, россия
Специальная военная операция на Украине, Волноваха, Донецкая Народная Республика, СЦКК, Вооруженные силы Украины, Россия
ВСУ ударили из HIMARS по строительному предприятию в Волновахе

ВСУ применили HIMARS при ударе по строительному предприятию в Волновахе в ДНР

© Фото : U.S. Marine Corps photo by Lance Cpl. Joshua SechserРеактивная система залпового огня HIMARS
Реактивная система залпового огня HIMARS - РИА Новости, 1920, 05.07.2024
© Фото : U.S. Marine Corps photo by Lance Cpl. Joshua Sechser
Реактивная система залпового огня HIMARS. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВОЛНОВАХА (ДНР), 5 июл - РИА Новости. Украинские войска применили американскую РСЗО HIMARS при ударе гражданской инфраструктуре - строительному предприятию в Волновахе на юго-западе Донецкой области, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
"Пятого июля 2024 года со стороны вооруженных формирований Украины осуществлена атака населенного пункта Волноваха. Обстрел велся, предположительно, с применением РСЗО М142 HIMARS, ракеты М30А1 с осколками шрапнели. Повреждена инфраструктура, выбиты стекла, повреждена техника, автобус. К сожалению, есть данные о пострадавших", - рассказал журналистам начальник отдела оперативной работы представительства Сергей Переверзев.
По данным ведомства, за минувшие сутки ВСУ 30 раз обстреляли территорию республики, выпустив 89 единиц различных боеприпасов. Погиб один мирный житель, еще трое получили ранения разной степени тяжести. Повреждены шесть жилых домов и три объекта гражданской инфраструктуры.
Последствия ракетного удара по Первому Республиканскому супермаркету, расположенному на Киевском проспекте Донецка - РИА Новости, 1920, 03.07.2024
ВСУ, предположительно, применили HIMARS для удара по супермаркету в Донецке
3 июля, 19:26
 
Специальная военная операция на УкраинеВолновахаДонецкая Народная РеспубликаСЦККВооруженные силы УкраиныРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала