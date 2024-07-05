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ВСУ ударили из HIMARS по строительному предприятию в Волновахе
ВСУ ударили из HIMARS по строительному предприятию в Волновахе - РИА Новости, 05.07.2024
ВСУ ударили из HIMARS по строительному предприятию в Волновахе
Украинские войска применили американскую РСЗО HIMARS при ударе гражданской инфраструктуре - строительному предприятию в Волновахе на юго-западе Донецкой... РИА Новости, 05.07.2024
2024-07-05T14:03
2024-07-05T14:03
2024-07-05T14:03
специальная военная операция на украине
волноваха
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ВОЛНОВАХА (ДНР), 5 июл - РИА Новости. Украинские войска применили американскую РСЗО HIMARS при ударе гражданской инфраструктуре - строительному предприятию в Волновахе на юго-западе Донецкой области, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Пятого июля 2024 года со стороны вооруженных формирований Украины осуществлена атака населенного пункта Волноваха. Обстрел велся, предположительно, с применением РСЗО М142 HIMARS, ракеты М30А1 с осколками шрапнели. Повреждена инфраструктура, выбиты стекла, повреждена техника, автобус. К сожалению, есть данные о пострадавших", - рассказал журналистам начальник отдела оперативной работы представительства Сергей Переверзев. По данным ведомства, за минувшие сутки ВСУ 30 раз обстреляли территорию республики, выпустив 89 единиц различных боеприпасов. Погиб один мирный житель, еще трое получили ранения разной степени тяжести. Повреждены шесть жилых домов и три объекта гражданской инфраструктуры.
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Специальная военная операция на Украине, Волноваха, Донецкая Народная Республика, СЦКК, Вооруженные силы Украины, Россия
ВСУ ударили из HIMARS по строительному предприятию в Волновахе
ВСУ применили HIMARS при ударе по строительному предприятию в Волновахе в ДНР