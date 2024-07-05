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В Минобороны рассказали, как ВКС России снизили ударные возможности ВСУ - РИА Новости, 05.07.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
04:35 05.07.2024 (обновлено: 04:36 05.07.2024)
https://ria.ru/20240705/vozmozhnosti-1957538112.html
В Минобороны рассказали, как ВКС России снизили ударные возможности ВСУ
В Минобороны рассказали, как ВКС России снизили ударные возможности ВСУ - РИА Новости, 05.07.2024
В Минобороны рассказали, как ВКС России снизили ударные возможности ВСУ
Войска ПВО и истребительная авиация ВКС России значительно снизили возможности ВСУ по нанесению ударов, сообщил журналистам командующий войсками ПВО-ПРО,... РИА Новости, 05.07.2024
2024-07-05T04:35
2024-07-05T04:36
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
воздушно-космические силы россии
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Войска ПВО и истребительная авиация ВКС России значительно снизили возможности ВСУ по нанесению ударов, сообщил журналистам командующий войсками ПВО-ПРО, заместитель главнокомандующего ВКС РФ генерал-лейтенант Андрей Семенов. "С начала специальной военной операции войсками ПВО совместно с истребительной авиацией Воздушно-космических сил значительно снижены возможности ВСУ по нанесению ударов", - сказал он.
https://ria.ru/20240617/ukraina-1953269328.html
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безопасность, россия, воздушно-космические силы россии, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Воздушно-космические силы России, Вооруженные силы Украины
В Минобороны рассказали, как ВКС России снизили ударные возможности ВСУ

Семенов: ПВО и истребители значительно снизили ударные возможности ВСУ

© РИА Новости / Александр Вильф | Перейти в медиабанкВКС России
ВКС России - РИА Новости, 1920, 05.07.2024
© РИА Новости / Александр Вильф
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ВКС России. Архивное фото
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МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Войска ПВО и истребительная авиация ВКС России значительно снизили возможности ВСУ по нанесению ударов, сообщил журналистам командующий войсками ПВО-ПРО, заместитель главнокомандующего ВКС РФ генерал-лейтенант Андрей Семенов.
"С начала специальной военной операции войсками ПВО совместно с истребительной авиацией Воздушно-космических сил значительно снижены возможности ВСУ по нанесению ударов", - сказал он.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 17.06.2024
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Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьРоссияВоздушно-космические силы РоссииВооруженные силы Украины
 
 
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