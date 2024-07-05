https://ria.ru/20240705/vozmozhnosti-1957538112.html

В Минобороны рассказали, как ВКС России снизили ударные возможности ВСУ

В Минобороны рассказали, как ВКС России снизили ударные возможности ВСУ - РИА Новости, 05.07.2024

В Минобороны рассказали, как ВКС России снизили ударные возможности ВСУ

Войска ПВО и истребительная авиация ВКС России значительно снизили возможности ВСУ по нанесению ударов, сообщил журналистам командующий войсками ПВО-ПРО,... РИА Новости, 05.07.2024

2024-07-05T04:35

2024-07-05T04:35

2024-07-05T04:36

специальная военная операция на украине

безопасность

россия

воздушно-космические силы россии

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Войска ПВО и истребительная авиация ВКС России значительно снизили возможности ВСУ по нанесению ударов, сообщил журналистам командующий войсками ПВО-ПРО, заместитель главнокомандующего ВКС РФ генерал-лейтенант Андрей Семенов. "С начала специальной военной операции войсками ПВО совместно с истребительной авиацией Воздушно-космических сил значительно снижены возможности ВСУ по нанесению ударов", - сказал он.

https://ria.ru/20240617/ukraina-1953269328.html

россия

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Максим Горбачев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

безопасность, россия, воздушно-космические силы россии, вооруженные силы украины