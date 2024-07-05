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Орбан прилетел в Москву на встречу с Путиным

Орбан прилетел в Москву на встречу с Путиным - РИА Новости, 05.07.2024

Орбан прилетел в Москву на встречу с Путиным

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан прибыл в Москву, сообщило агентство MTI со ссылкой на пресс-секретаря политика Берталана Хаваши. РИА Новости, 05.07.2024

2024-07-05T12:22

2024-07-05T12:22

2024-07-05T14:18

венгрия

визит орбана в россию

россия

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евросовет

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БУДАПЕШТ, 5 июл — РИА Новости. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан прибыл в Москву, сообщило агентство MTI со ссылкой на пресс-секретаря политика Берталана Хаваши."В рамках миссии мира премьер-министр Виктор Орбан прибыл в Москву. Глава правительства встретится с президентом Владимиром Путиным", — передает агентство слова пресс-секретаря.Как сообщил представитель Кремля Дмитрий Песков, Путин и Орбан обсудят в том числе и тему Украины. Видео комментария опубликовал в Telegram-канале журналист Павел Зарубин.По информации издания Lifе, с российской стороны участие в переговорах примут министр иностранных дел Сергей Лавров и помощники президента Владимир Мединский и Юрий Ушаков.Первого июля началось полугодовое председательствование Венгрии в Совете ЕС. На следующий день Орбан посетил Киев с первым за 12 лет визитом, где встретился с Владимиром Зеленским.Четвертого июля венгерские СМИ сообщили о возможном визите Орбана в Москву.После этого глава Евросовета Шарль Мишель написал в соцсети X, что Венгрия как председатель ЕС сейчас не имеет права взаимодействовать с Россией от лица Евросоюза.Верховный представитель ЕС по внешней политике и безопасности Жозеп Боррель выпустил заявление, в котором указал, что Совет ЕС не давал Орбану мандат на визит в Москву от имени союза и что такая поездка может проходить только в рамках двусторонних отношений России и Венгрии.Официальный представитель Еврокомиссии Эрик Мамер на брифинге в Брюсселе заявил, что визит Орбана в Россию "подрывает единство и целеустремленность", которые должен демонстрировать ЕС.

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https://ria.ru/20240705/vengriya-1957636060.html

https://ria.ru/20240705/orban-1957625192.html

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венгрия, визит орбана в россию, россия, владимир путин, евросоюз, евросовет, еврокомиссия, москва