Орбан прилетел в Москву на встречу с Путиным
Премьер Венгрии Орбан прилетел в Москву на встречу с Путиным
БУДАПЕШТ, 5 июл — РИА Новости. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан прибыл в Москву, сообщило агентство MTI со ссылкой на пресс-секретаря политика Берталана Хаваши.
"В рамках миссии мира премьер-министр Виктор Орбан прибыл в Москву. Глава правительства встретится с президентом Владимиром Путиным", — передает агентство слова пресс-секретаря.
© Фото : соцсети премьер-министраПремьер-министр Венгрии Виктор Орбан в аэропорту Внуково
© Фото : соцсети премьер-министра
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в аэропорту Внуково
Как сообщил представитель Кремля Дмитрий Песков, Путин и Орбан обсудят в том числе и тему Украины. Видео комментария опубликовал в Telegram-канале журналист Павел Зарубин.
По информации издания Lifе, с российской стороны участие в переговорах примут министр иностранных дел Сергей Лавров и помощники президента Владимир Мединский и Юрий Ушаков.
Первого июля началось полугодовое председательствование Венгрии в Совете ЕС. На следующий день Орбан посетил Киев с первым за 12 лет визитом, где встретился с Владимиром Зеленским.
Четвертого июля венгерские СМИ сообщили о возможном визите Орбана в Москву.
После этого глава Евросовета Шарль Мишель написал в соцсети X, что Венгрия как председатель ЕС сейчас не имеет права взаимодействовать с Россией от лица Евросоюза.
Верховный представитель ЕС по внешней политике и безопасности Жозеп Боррель выпустил заявление, в котором указал, что Совет ЕС не давал Орбану мандат на визит в Москву от имени союза и что такая поездка может проходить только в рамках двусторонних отношений России и Венгрии.
Официальный представитель Еврокомиссии Эрик Мамер на брифинге в Брюсселе заявил, что визит Орбана в Россию "подрывает единство и целеустремленность", которые должен демонстрировать ЕС.