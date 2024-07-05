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Орбан прилетел в Москву на встречу с Путиным - РИА Новости, 05.07.2024
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12:22 05.07.2024 (обновлено: 14:18 05.07.2024)
https://ria.ru/20240705/vnukovo-1957619221.html
Орбан прилетел в Москву на встречу с Путиным
Орбан прилетел в Москву на встречу с Путиным - РИА Новости, 05.07.2024
Орбан прилетел в Москву на встречу с Путиным
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан прибыл в Москву, сообщило агентство MTI со ссылкой на пресс-секретаря политика Берталана Хаваши. РИА Новости, 05.07.2024
2024-07-05T12:22
2024-07-05T14:18
венгрия
визит орбана в россию
россия
владимир путин
евросоюз
евросовет
еврокомиссия
москва
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БУДАПЕШТ, 5 июл — РИА Новости. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан прибыл в Москву, сообщило агентство MTI со ссылкой на пресс-секретаря политика Берталана Хаваши."В рамках миссии мира премьер-министр Виктор Орбан прибыл в Москву. Глава правительства встретится с президентом Владимиром Путиным", — передает агентство слова пресс-секретаря.Как сообщил представитель Кремля Дмитрий Песков, Путин и Орбан обсудят в том числе и тему Украины. Видео комментария опубликовал в Telegram-канале журналист Павел Зарубин.По информации издания Lifе, с российской стороны участие в переговорах примут министр иностранных дел Сергей Лавров и помощники президента Владимир Мединский и Юрий Ушаков.Первого июля началось полугодовое председательствование Венгрии в Совете ЕС. На следующий день Орбан посетил Киев с первым за 12 лет визитом, где встретился с Владимиром Зеленским.Четвертого июля венгерские СМИ сообщили о возможном визите Орбана в Москву.После этого глава Евросовета Шарль Мишель написал в соцсети X, что Венгрия как председатель ЕС сейчас не имеет права взаимодействовать с Россией от лица Евросоюза.Верховный представитель ЕС по внешней политике и безопасности Жозеп Боррель выпустил заявление, в котором указал, что Совет ЕС не давал Орбану мандат на визит в Москву от имени союза и что такая поездка может проходить только в рамках двусторонних отношений России и Венгрии.Официальный представитель Еврокомиссии Эрик Мамер на брифинге в Брюсселе заявил, что визит Орбана в Россию "подрывает единство и целеустремленность", которые должен демонстрировать ЕС.
https://ria.ru/20240705/rossiya-1957552684.html
https://ria.ru/20240705/vengriya-1957636060.html
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Кортеж Орбана в центре Москвы
Кортеж Орбана в центре Москвы
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венгрия, визит орбана в россию, россия, владимир путин, евросоюз, евросовет, еврокомиссия, москва
Венгрия, Визит Орбана в Россию, Россия, Владимир Путин, Евросоюз, Евросовет, Еврокомиссия, Москва
Орбан прилетел в Москву на встречу с Путиным

Премьер Венгрии Орбан прилетел в Москву на встречу с Путиным

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БУДАПЕШТ, 5 июл — РИА Новости. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан прибыл в Москву, сообщило агентство MTI со ссылкой на пресс-секретаря политика Берталана Хаваши.
"В рамках миссии мира премьер-министр Виктор Орбан прибыл в Москву. Глава правительства встретится с президентом Владимиром Путиным", — передает агентство слова пресс-секретаря.
© Фото : соцсети премьер-министраПремьер-министр Венгрии Виктор Орбан в аэропорту Внуково
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в аэропорту Внуково - РИА Новости, 1920, 05.07.2024
© Фото : соцсети премьер-министра
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в аэропорту Внуково
Как сообщил представитель Кремля Дмитрий Песков, Путин и Орбан обсудят в том числе и тему Украины. Видео комментария опубликовал в Telegram-канале журналист Павел Зарубин.
По информации издания Lifе, с российской стороны участие в переговорах примут министр иностранных дел Сергей Лавров и помощники президента Владимир Мединский и Юрий Ушаков.
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"Не могут быть правдой". В Европе испугались решения Орбана по России
Вчера, 08:56
Первого июля началось полугодовое председательствование Венгрии в Совете ЕС. На следующий день Орбан посетил Киев с первым за 12 лет визитом, где встретился с Владимиром Зеленским.
Четвертого июля венгерские СМИ сообщили о возможном визите Орбана в Москву.
После этого глава Евросовета Шарль Мишель написал в соцсети X, что Венгрия как председатель ЕС сейчас не имеет права взаимодействовать с Россией от лица Евросоюза.
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Визит Орбана в Россию ставит под вопрос поездку членов ЕК в Венгрию
Вчера, 13:18
Верховный представитель ЕС по внешней политике и безопасности Жозеп Боррель выпустил заявление, в котором указал, что Совет ЕС не давал Орбану мандат на визит в Москву от имени союза и что такая поездка может проходить только в рамках двусторонних отношений России и Венгрии.
Официальный представитель Еврокомиссии Эрик Мамер на брифинге в Брюсселе заявил, что визит Орбана в Россию "подрывает единство и целеустремленность", которые должен демонстрировать ЕС.
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан - РИА Новости, 1920, 05.07.2024
"Чудесным образом". Орбан сделал новое заявление об Украине
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ВенгрияВизит Орбана в РоссиюРоссияВладимир ПутинЕвросоюзЕвросоветЕврокомиссияМосква
 
 
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