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Во Владивостоке бывших полицейских будут судить за вымогательство премий
Во Владивостоке бывших полицейских будут судить за вымогательство премий - РИА Новости, 05.07.2024
Во Владивостоке бывших полицейских будут судить за вымогательство премий
Бывшая командир взвода полиции во Владивостоке и ее экс-заместитель предстанут перед судом за то, что вымогали у подчиненных часть премий, ущерб от их действий... РИА Новости, 05.07.2024
2024-07-05T11:15
2024-07-05T11:15
2024-07-05T11:15
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ВЛАДИВОСТОК, 5 июл – РИА Новости. Бывшая командир взвода полиции во Владивостоке и ее экс-заместитель предстанут перед судом за то, что вымогали у подчиненных часть премий, ущерб от их действий превысил 500 тысяч рублей, сообщает прокуратура Приморья. "Прокуратура Первореченского района Владивостока утвердила обвинительное заключение в отношении бывшего командира отдельного взвода по охране объектов органов внутренних дел УМВД России по Владивостоку и её заместителя. По версии следствия, с декабря 2023 года по январь 2024 года бывшие полицейские потребовали от подчинённых передать им часть денежных средств, полученных в качестве премии", - говорится в сообщении. В результате восьми потерпевшим причинен материальный ущерб на сумму более 500 тысяч рублей. Фигурантки возместили его во время расследования уголовного дела, возбужденного по статье о превышении полномочий. Дело направлено в Первореченский районный суд Владивостока для рассмотрения по существу.
https://ria.ru/20231107/vzyatka-1907950167.html
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происшествия, владивосток, россия
Происшествия, Владивосток, Россия
Во Владивостоке бывших полицейских будут судить за вымогательство премий
Во Владивостоке экс-полицейских будут судить за вымогательство премий