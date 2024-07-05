https://ria.ru/20240705/vks-1957536307.html

В Минобороны оценили роль ПВО в спецоперации

В Минобороны оценили роль ПВО в спецоперации - РИА Новости, 05.07.2024

В Минобороны оценили роль ПВО в спецоперации

Российская противовоздушная оборона (ПВО) эффективно отражает атаки авиации и ракет ВСУ, в том числе производства США, Англии и Франции, заявил командующий... РИА Новости, 05.07.2024

2024-07-05T04:08

2024-07-05T04:08

2024-07-05T04:08

специальная военная операция на украине

сша

англия

франция

вооруженные силы украины

безопасность

вооруженные силы рф

воздушно-космические силы россии

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/03/1900121660_0:206:3072:1934_1920x0_80_0_0_6ac971df1a892fd1629efadf20e9b9b3.jpg

МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Российская противовоздушная оборона (ПВО) эффективно отражает атаки авиации и ракет ВСУ, в том числе производства США, Англии и Франции, заявил командующий войсками ПВО-ПРО - заместитель главнокомандующего Воздушно-космическими силами России генерал-лейтенант Андрей Семенов. "Нельзя недооценивать роль войск противовоздушной обороны в ходе специальной военной операции", - сказал Семенов журналистам. "Войска ПВО эффективно отражают атаки пилотируемой и беспилотной авиации противника, парируют удары оперативно-тактическими и крылатыми ракетами воздушного и наземного базирования, в том числе производства США, Англии и Франции, уничтожают реактивные снаряды различного класса", - подчеркнул он.

https://ria.ru/20240704/ssha-1957518675.html

сша

англия

франция

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

сша, англия, франция, вооруженные силы украины, безопасность, вооруженные силы рф, воздушно-космические силы россии