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В Минобороны оценили роль ПВО в спецоперации
В Минобороны оценили роль ПВО в спецоперации - РИА Новости, 05.07.2024
В Минобороны оценили роль ПВО в спецоперации
Российская противовоздушная оборона (ПВО) эффективно отражает атаки авиации и ракет ВСУ, в том числе производства США, Англии и Франции, заявил командующий... РИА Новости, 05.07.2024
2024-07-05T04:08
2024-07-05T04:08
2024-07-05T04:08
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МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Российская противовоздушная оборона (ПВО) эффективно отражает атаки авиации и ракет ВСУ, в том числе производства США, Англии и Франции, заявил командующий войсками ПВО-ПРО - заместитель главнокомандующего Воздушно-космическими силами России генерал-лейтенант Андрей Семенов. "Нельзя недооценивать роль войск противовоздушной обороны в ходе специальной военной операции", - сказал Семенов журналистам. "Войска ПВО эффективно отражают атаки пилотируемой и беспилотной авиации противника, парируют удары оперативно-тактическими и крылатыми ракетами воздушного и наземного базирования, в том числе производства США, Англии и Франции, уничтожают реактивные снаряды различного класса", - подчеркнул он.
https://ria.ru/20240704/ssha-1957518675.html
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сша, англия, франция, вооруженные силы украины, безопасность, вооруженные силы рф, воздушно-космические силы россии
Специальная военная операция на Украине, США, Англия, Франция, Вооруженные силы Украины, Безопасность, Вооруженные силы РФ, Воздушно-космические силы России
В Минобороны оценили роль ПВО в спецоперации
Замглавкома ВКС Семенов: ПВО эффективно отражает атаки авиации и ракет ВСУ