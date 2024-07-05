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В Минобороны оценили роль ПВО в спецоперации - РИА Новости, 05.07.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
04:08 05.07.2024
https://ria.ru/20240705/vks-1957536307.html
В Минобороны оценили роль ПВО в спецоперации
В Минобороны оценили роль ПВО в спецоперации - РИА Новости, 05.07.2024
В Минобороны оценили роль ПВО в спецоперации
Российская противовоздушная оборона (ПВО) эффективно отражает атаки авиации и ракет ВСУ, в том числе производства США, Англии и Франции, заявил командующий... РИА Новости, 05.07.2024
2024-07-05T04:08
2024-07-05T04:08
специальная военная операция на украине
сша
англия
франция
вооруженные силы украины
безопасность
вооруженные силы рф
воздушно-космические силы россии
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МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Российская противовоздушная оборона (ПВО) эффективно отражает атаки авиации и ракет ВСУ, в том числе производства США, Англии и Франции, заявил командующий войсками ПВО-ПРО - заместитель главнокомандующего Воздушно-космическими силами России генерал-лейтенант Андрей Семенов. "Нельзя недооценивать роль войск противовоздушной обороны в ходе специальной военной операции", - сказал Семенов журналистам. "Войска ПВО эффективно отражают атаки пилотируемой и беспилотной авиации противника, парируют удары оперативно-тактическими и крылатыми ракетами воздушного и наземного базирования, в том числе производства США, Англии и Франции, уничтожают реактивные снаряды различного класса", - подчеркнул он.
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сша, англия, франция, вооруженные силы украины, безопасность, вооруженные силы рф, воздушно-космические силы россии
Специальная военная операция на Украине, США, Англия, Франция, Вооруженные силы Украины, Безопасность, Вооруженные силы РФ, Воздушно-космические силы России
В Минобороны оценили роль ПВО в спецоперации

Замглавкома ВКС Семенов: ПВО эффективно отражает атаки авиации и ракет ВСУ

© РИА Новости | Перейти в медиабанкЗенитный ракетно-пушечный комплекс "Панцирь-С1"
Зенитный ракетно-пушечный комплекс Панцирь-С1 - РИА Новости, 1920, 05.07.2024
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Зенитный ракетно-пушечный комплекс "Панцирь-С1" . Архивное фото
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МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Российская противовоздушная оборона (ПВО) эффективно отражает атаки авиации и ракет ВСУ, в том числе производства США, Англии и Франции, заявил командующий войсками ПВО-ПРО - заместитель главнокомандующего Воздушно-космическими силами России генерал-лейтенант Андрей Семенов.
"Нельзя недооценивать роль войск противовоздушной обороны в ходе специальной военной операции", - сказал Семенов журналистам.
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"Войска ПВО эффективно отражают атаки пилотируемой и беспилотной авиации противника, парируют удары оперативно-тактическими и крылатыми ракетами воздушного и наземного базирования, в том числе производства США, Англии и Франции, уничтожают реактивные снаряды различного класса", - подчеркнул он.
 
Специальная военная операция на УкраинеСШААнглияФранцияВооруженные силы УкраиныБезопасностьВооруженные силы РФВоздушно-космические силы России
 
 
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