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Ка-52М нанес ракетный удар по замаскированным позициям ВСУ - РИА Новости, 05.07.2024
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Ка-52М нанес ракетный удар по замаскированным позициям ВСУ
Ка-52М нанес ракетный удар по замаскированным позициям ВСУ - РИА Новости, 05.07.2024
Ка-52М нанес ракетный удар по замаскированным позициям ВСУ
Российский вертолёт Ка-52М нанёс ракетный удар по замаскированным позициям противника в зоне ответственности группировки ВС РФ "Север", сообщили в Минобороны... РИА Новости, 05.07.2024
2024-07-05T05:11
2024-07-05T05:11
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МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Российский вертолёт Ка-52М нанёс ракетный удар по замаскированным позициям противника в зоне ответственности группировки ВС РФ "Север", сообщили в Минобороны РФ. "Экипаж армейской авиации на вертолете Ка-52М выполнил удар неуправляемыми авиационными ракетами по замаскированной технике и живой силе противника в зоне ответственности группировки войск "Север", - говорится в сообщении. Отмечается, что удар был нанесён удар неуправляемыми авиационными ракетами С-8 по заданным координатам. После их применения экипаж выполнил противоракетный маневр, выпустил тепловые ловушки и вернулся на аэродром вылета. "Сегодня с командиром утром на КП получили задачу непосредственно перед вылетом по уничтожению опорного пункта противника. Произвели взлет с площадки, выход в район работы, отработали, применили отстрел тепловых ловушек. По докладам авианаводчика, цель поражена на все 100%. Вернулись домой, живы здоровы", – приводит Минобороны РФ слова командира разведывательно-ударного вертолёта Ка-52М Олега. Кроме того, российское ведомство показало видеоролик, где показано, как вертолёт готовится к вылету на аэродроме, где в него загружают ракеты. Также демонстрируется взлёт и полёт на минимальной высоте. В момент нанесения удара выход ракет показан с различных ракурсов. Также можно видеть, как вертолёт возвращается на аэродром.
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безопасность, россия, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф
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Ка-52М нанес ракетный удар по замаскированным позициям ВСУ

Минобороны: вертолет Ка-52М нанес ракетный удар по замаскированным позициям ВСУ

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкУдарный вертолет Ка-52 уходит на выполнение боевой задачи в зоне СВО
Ударный вертолет Ка-52 уходит на выполнение боевой задачи в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 05.07.2024
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Ударный вертолет Ка-52 уходит на выполнение боевой задачи в зоне СВО. Архивное фото
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МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Российский вертолёт Ка-52М нанёс ракетный удар по замаскированным позициям противника в зоне ответственности группировки ВС РФ "Север", сообщили в Минобороны РФ.
"Экипаж армейской авиации на вертолете Ка-52М выполнил удар неуправляемыми авиационными ракетами по замаскированной технике и живой силе противника в зоне ответственности группировки войск "Север", - говорится в сообщении.
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Отмечается, что удар был нанесён удар неуправляемыми авиационными ракетами С-8 по заданным координатам. После их применения экипаж выполнил противоракетный маневр, выпустил тепловые ловушки и вернулся на аэродром вылета.
"Сегодня с командиром утром на КП получили задачу непосредственно перед вылетом по уничтожению опорного пункта противника. Произвели взлет с площадки, выход в район работы, отработали, применили отстрел тепловых ловушек. По докладам авианаводчика, цель поражена на все 100%. Вернулись домой, живы здоровы", – приводит Минобороны РФ слова командира разведывательно-ударного вертолёта Ка-52М Олега.
Кроме того, российское ведомство показало видеоролик, где показано, как вертолёт готовится к вылету на аэродроме, где в него загружают ракеты. Также демонстрируется взлёт и полёт на минимальной высоте. В момент нанесения удара выход ракет показан с различных ракурсов. Также можно видеть, как вертолёт возвращается на аэродром.
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