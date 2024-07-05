https://ria.ru/20240705/vertolet-1957540287.html

Ка-52М нанес ракетный удар по замаскированным позициям ВСУ

Ка-52М нанес ракетный удар по замаскированным позициям ВСУ - РИА Новости, 05.07.2024

Ка-52М нанес ракетный удар по замаскированным позициям ВСУ

Российский вертолёт Ка-52М нанёс ракетный удар по замаскированным позициям противника в зоне ответственности группировки ВС РФ "Север", сообщили в Минобороны... РИА Новости, 05.07.2024

2024-07-05T05:11

2024-07-05T05:11

2024-07-05T05:11

специальная военная операция на украине

безопасность

россия

вооруженные силы украины

вооруженные силы рф

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/1f/1887290482_0:175:3065:1899_1920x0_80_0_0_2fbe08a43eb3cc2a687e77ac2d99c6e3.jpg

МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Российский вертолёт Ка-52М нанёс ракетный удар по замаскированным позициям противника в зоне ответственности группировки ВС РФ "Север", сообщили в Минобороны РФ. "Экипаж армейской авиации на вертолете Ка-52М выполнил удар неуправляемыми авиационными ракетами по замаскированной технике и живой силе противника в зоне ответственности группировки войск "Север", - говорится в сообщении. Отмечается, что удар был нанесён удар неуправляемыми авиационными ракетами С-8 по заданным координатам. После их применения экипаж выполнил противоракетный маневр, выпустил тепловые ловушки и вернулся на аэродром вылета. "Сегодня с командиром утром на КП получили задачу непосредственно перед вылетом по уничтожению опорного пункта противника. Произвели взлет с площадки, выход в район работы, отработали, применили отстрел тепловых ловушек. По докладам авианаводчика, цель поражена на все 100%. Вернулись домой, живы здоровы", – приводит Минобороны РФ слова командира разведывательно-ударного вертолёта Ка-52М Олега. Кроме того, российское ведомство показало видеоролик, где показано, как вертолёт готовится к вылету на аэродроме, где в него загружают ракеты. Также демонстрируется взлёт и полёт на минимальной высоте. В момент нанесения удара выход ракет показан с различных ракурсов. Также можно видеть, как вертолёт возвращается на аэродром.

https://ria.ru/20240705/udary-1957533892.html

https://ria.ru/20240704/dnr-1957501984.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

безопасность, россия, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф