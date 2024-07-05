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Глава МИД Венгрии прокомментировал реакцию ЕС на визит Орбана в Россию - РИА Новости, 05.07.2024
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17:47 05.07.2024 (обновлено: 18:32 05.07.2024)
https://ria.ru/20240705/vengriya-1957737185.html
Глава МИД Венгрии прокомментировал реакцию ЕС на визит Орбана в Россию
Глава МИД Венгрии прокомментировал реакцию ЕС на визит Орбана в Россию - РИА Новости, 05.07.2024
Глава МИД Венгрии прокомментировал реакцию ЕС на визит Орбана в Россию
Глава МИД Венгрии Петер Сийярто после критической реакции руководства Евросоюза на визит венгерской делегации в РФ заявил, что не нужно обращать внимание на... РИА Новости, 05.07.2024
2024-07-05T17:47
2024-07-05T18:32
венгрия
россия
политика
петер сийярто
виктор орбан
владимир путин
европа
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МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Глава МИД Венгрии Петер Сийярто после критической реакции руководства Евросоюза на визит венгерской делегации в РФ заявил, что не нужно обращать внимание на такую критику."Не думаю, что мы должны обращать внимание на такую критику", - сказал Сийярто журналистам после переговоров президента РФ Владимира Путина и премьера Венгрии Виктора Орбана, напомнив также о суверенитете Венгрии.Петер Сийярто призвал не путать европейских политиков, выступающих за ведение боевых действий, с населением Европы."Не путайте провоенных политиков с людьми в Европе", - сказал Сийярто журналистам.
https://ria.ru/20240705/politika-1957714552.html
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венгрия, россия, политика, петер сийярто, виктор орбан, владимир путин, европа
Венгрия, Россия, Политика, Петер Сийярто, Виктор Орбан, Владимир Путин, Европа
Глава МИД Венгрии прокомментировал реакцию ЕС на визит Орбана в Россию

"Не стоит обращать внимания". Сийярто оценил реакцию ЕС на визит Орбана в Россию

© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто
Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто - РИА Новости, 1920, 05.07.2024
© РИА Новости / Павел Бедняков
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Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто. Архивное фото
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МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Глава МИД Венгрии Петер Сийярто после критической реакции руководства Евросоюза на визит венгерской делегации в РФ заявил, что не нужно обращать внимание на такую критику.
"Не думаю, что мы должны обращать внимание на такую критику", - сказал Сийярто журналистам после переговоров президента РФ Владимира Путина и премьера Венгрии Виктора Орбана, напомнив также о суверенитете Венгрии.
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Петер Сийярто призвал не путать европейских политиков, выступающих за ведение боевых действий, с населением Европы.
"Не путайте провоенных политиков с людьми в Европе", - сказал Сийярто журналистам.
Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Венгрии Виктор Орбан на пресс-конференции после встречи в Москве - РИА Новости, 1920, 05.07.2024
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ВенгрияРоссияПолитикаПетер СийяртоВиктор ОрбанВладимир ПутинЕвропа
 
 
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