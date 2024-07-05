https://ria.ru/20240705/vengriya-1957737185.html
Глава МИД Венгрии прокомментировал реакцию ЕС на визит Орбана в Россию
Глава МИД Венгрии прокомментировал реакцию ЕС на визит Орбана в Россию - РИА Новости, 05.07.2024
Глава МИД Венгрии прокомментировал реакцию ЕС на визит Орбана в Россию
Глава МИД Венгрии Петер Сийярто после критической реакции руководства Евросоюза на визит венгерской делегации в РФ заявил, что не нужно обращать внимание на... РИА Новости, 05.07.2024
2024-07-05T17:47
2024-07-05T17:47
2024-07-05T18:32
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МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Глава МИД Венгрии Петер Сийярто после критической реакции руководства Евросоюза на визит венгерской делегации в РФ заявил, что не нужно обращать внимание на такую критику."Не думаю, что мы должны обращать внимание на такую критику", - сказал Сийярто журналистам после переговоров президента РФ Владимира Путина и премьера Венгрии Виктора Орбана, напомнив также о суверенитете Венгрии.Петер Сийярто призвал не путать европейских политиков, выступающих за ведение боевых действий, с населением Европы."Не путайте провоенных политиков с людьми в Европе", - сказал Сийярто журналистам.
https://ria.ru/20240705/politika-1957714552.html
https://ria.ru/20240705/orban-1957742946.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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венгрия, россия, политика, петер сийярто, виктор орбан, владимир путин, европа
Венгрия, Россия, Политика, Петер Сийярто, Виктор Орбан, Владимир Путин, Европа
Глава МИД Венгрии прокомментировал реакцию ЕС на визит Орбана в Россию
"Не стоит обращать внимания". Сийярто оценил реакцию ЕС на визит Орбана в Россию