https://ria.ru/20240705/vengriya-1957737185.html

Глава МИД Венгрии прокомментировал реакцию ЕС на визит Орбана в Россию

Глава МИД Венгрии прокомментировал реакцию ЕС на визит Орбана в Россию - РИА Новости, 05.07.2024

Глава МИД Венгрии прокомментировал реакцию ЕС на визит Орбана в Россию

Глава МИД Венгрии Петер Сийярто после критической реакции руководства Евросоюза на визит венгерской делегации в РФ заявил, что не нужно обращать внимание на... РИА Новости, 05.07.2024

2024-07-05T17:47

2024-07-05T17:47

2024-07-05T18:32

венгрия

россия

политика

петер сийярто

виктор орбан

владимир путин

европа

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МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Глава МИД Венгрии Петер Сийярто после критической реакции руководства Евросоюза на визит венгерской делегации в РФ заявил, что не нужно обращать внимание на такую критику."Не думаю, что мы должны обращать внимание на такую критику", - сказал Сийярто журналистам после переговоров президента РФ Владимира Путина и премьера Венгрии Виктора Орбана, напомнив также о суверенитете Венгрии.Петер Сийярто призвал не путать европейских политиков, выступающих за ведение боевых действий, с населением Европы."Не путайте провоенных политиков с людьми в Европе", - сказал Сийярто журналистам.

https://ria.ru/20240705/politika-1957714552.html

https://ria.ru/20240705/orban-1957742946.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

венгрия, россия, политика, петер сийярто, виктор орбан, владимир путин, европа