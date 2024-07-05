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В ЕК прокомментировали визит Орбана в Россию - РИА Новости, 05.07.2024
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13:18 05.07.2024 (обновлено: 13:38 05.07.2024)
https://ria.ru/20240705/vengriya-1957636060.html
В ЕК прокомментировали визит Орбана в Россию
В ЕК прокомментировали визит Орбана в Россию - РИА Новости, 05.07.2024
В ЕК прокомментировали визит Орбана в Россию
Визит премьер-министра Венгрии Виктора Орбана в РФ ставит под вопрос традиционную поездку членов Еврокомиссии в Венгрию, принявшую председательство в Совете... РИА Новости, 05.07.2024
2024-07-05T13:18
2024-07-05T13:38
венгрия
еврокомиссия
россия
визит орбана в россию
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БРЮССЕЛЬ, 5 июл – РИА Новости. Визит премьер-министра Венгрии Виктора Орбана в РФ ставит под вопрос традиционную поездку членов Еврокомиссии в Венгрию, принявшую председательство в Совете Евросоюза, заявил на брифинге в Брюсселе официальный представитель ЕК Эрик Мамер."Этот визит ставит под вопрос традиционную поездку еврокомиссаров в Венгрию как страну-председателя Совета ЕС, которая должна была пройти после летних каникул… Это, как нам кажется, было бы неправильным развитием событий", - сказал он.Мамер подчеркнул, что несмотря на то, что Орбан сам заявил об отсутствии у него мандата ЕС на переговоры с РФ, "всем очевиден контекст, когда визит проходит через пять дней после начала председательства в Совете ЕС".
https://ria.ru/20240705/orban-1957625192.html
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венгрия, еврокомиссия, россия, визит орбана в россию
Венгрия, Еврокомиссия, Россия, Визит Орбана в Россию
В ЕК прокомментировали визит Орбана в Россию

Представитель ЕК Мамер: визит Орбана в РФ ставит под вопрос поездку в Венгрию

© Фото : соцсети премьер-министраПремьер-министр Венгрии Виктор Орбан в аэропорту Внуково
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в аэропорту Внуково - РИА Новости, 1920, 05.07.2024
© Фото : соцсети премьер-министра
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в аэропорту Внуково
Читать ria.ru в
БРЮССЕЛЬ, 5 июл – РИА Новости. Визит премьер-министра Венгрии Виктора Орбана в РФ ставит под вопрос традиционную поездку членов Еврокомиссии в Венгрию, принявшую председательство в Совете Евросоюза, заявил на брифинге в Брюсселе официальный представитель ЕК Эрик Мамер.
«
"Этот визит ставит под вопрос традиционную поездку еврокомиссаров в Венгрию как страну-председателя Совета ЕС, которая должна была пройти после летних каникул… Это, как нам кажется, было бы неправильным развитием событий", - сказал он.
Мамер подчеркнул, что несмотря на то, что Орбан сам заявил об отсутствии у него мандата ЕС на переговоры с РФ, "всем очевиден контекст, когда визит проходит через пять дней после начала председательства в Совете ЕС".
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан - РИА Новости, 1920, 05.07.2024
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ВенгрияЕврокомиссияРоссияВизит Орбана в Россию
 
 
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