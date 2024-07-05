https://ria.ru/20240705/vengrija-1957661756.html

В Венгрии назвали цель Орбана

В Венгрии назвали цель Орбана - РИА Новости, 05.07.2024

В Венгрии назвали цель Орбана

Установление мира на Украине возможно, это вопрос воли и необходимых усилий, что и делает премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, заявил директор по коммуникациям РИА Новости, 05.07.2024

2024-07-05T14:17

2024-07-05T14:17

2024-07-05T14:17

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БУДАПЕШТ, 5 июл - РИА Новости. Установление мира на Украине возможно, это вопрос воли и необходимых усилий, что и делает премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, заявил директор по коммуникациям венгерского правящего партийного альянса "Фидес- Христианско-демократическая народная партия" Тамаш Менцер. "То, что делает Виктор Орбан - это миссия мира. Прекращение огня возможно. Это вопрос воли. Об этом надо говорить и для этого надо действовать", - написал Менцер в соцсети Facebook*. По его словам, тот, кто говорит, что "прекращение огня и мирные переговоры невозможны, не могут начаться, просто лжет", потому что "прекращение огня – это не что иное, как вопрос политического решения, решения, которое должны принять политики", а они "могут решить, в каком направлении двигаться". В пятницу Орбан прибыл в Москву и проводит встречу с президентом РФ Владимиром Путиным. Визит в Москву он назвал следующим этапом мирной миссии. С 1 июля Венгрия в течение полугода председательствует в Совете Евросоюза. Орбан заявил, что вопрос мира на Украине будет главным в течение следующих шести месяцев венгерского председательства в Совете ЕС. Он отметил, что председательство Венгрии в ЕС не дает ей мандата на переговоры по Украине, но она может побудить стороны к началу пути, в конце которого будут переговоры. Ранее во вторник Орбан посетил Киев с первым за 12 лет визитом. На пресс-конференции с Владимиром Зеленским венгерский премьер сообщил, что попросил того рассмотреть возможность прекращения огня перед переговорами по урегулированию ситуации на Украине. В свою очередь, замглавы офиса Зеленского Игорь Жовква заявил, что Киев будет добиваться урегулирования конфликта другими методами.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.

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https://ria.ru/20240705/erdogan-1957654574.html

https://ria.ru/20240705/peskov-1957660760.html

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