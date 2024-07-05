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Лейбористская партия Великобритании

Лейбористская партия Великобритании - РИА Новости, 05.07.2024

Лейбористская партия Великобритании

Лейбористская партия (Labour Party) – политическая партия Великобритании социал-демократической направленности. РИА Новости, 05.07.2024

2024-07-05T11:53

2024-07-05T11:53

2024-07-05T11:53

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Лейбористская партия (Labour Party) – политическая партия Великобритании социал-демократической направленности.История возникновения партии восходит к февралю 1900 года, когда был образован Комитет рабочего представительства. Целью организации было увеличение представительства рабочих в палате общин Великобритании и независимое отстаивание их интересов на парламентском уровне. Инициаторами образования комитета выступили профсоюзы и также социалистические организации: Фабианское общество, Социал-демократическая федерация (вскоре покинувшая его ряды), Независимая рабочая партия.Секретарем Комитета рабочего представительства был избран Рамсей Макдональд.Прошедшие осенью 1900 года парламентские выборы не принесли новому объединению заметного успеха. В 1903 году при посредничестве Макдональда было достигнуто соглашение с Либеральной партией о взаимном невыдвижении друг против друга кандидатов в одних и тех же избирательных округах. Хотя соглашение было тайным и не афишировалось в печати, оно было реализовано на парламентских выборах 1906 года и позволило Комитету рабочего представительства впервые провести в палату общин 29 депутатов. Тогда же Комитет был переименован в Лейбористскую партию. Ее первым лидером парламентарии избрали Джеймса Кейра Харди.Две последующие избирательные кампании также не принесли партии заметного успеха, парламентское представительство лейбористов оставалось небольшим. В результате среди активистов наблюдалось разочарование и недовольство. В 1908-1910 годах пост лидера лейбористской партии занимал Артур Гендерсон, в 1910-1911 годах – Джордж Барнс. В 1911 году лидером партии был избран Рамсей Макдональд.Лейбористская партия поддержала в 1914 году правительственный военный курс и выразила лояльность увеличению военных расходов. Лишь часть ее активистов (главным образом члены Независимой рабочей партии Джеймс Кейр Харди, Рамсей Макдональд и ряд других) высказалась против. В результате в 1914 году Макдональд был вынужден оставить пост лидера лейбористов, его место вновь занял Артур Гендерсон. Несмотря на заметные разногласия между провоенной и антивоенной группировками, Лейбористская партия в годы Первой мировой войны избежала раскола. В мае 1915 года она была приглашена в коалиционное правительство Герберта Генри Асквита. В декабре 1916 года лейбористы вошли в очередное коалиционное правительство Дэвида Ллойд Джорджа.После войны лейбористы покинули коалицию и выступили на выборах в декабре 1918 года самостоятельно, завоевав свыше 50 депутатских мандатов.В 1917-1921 годах лидером являлся Уильям Адамсон, 1921-1922 годах – Джон Клайнс.По итогам выборов в ноябре 1922 года в парламенте впервые была создана крупная лейбористская фракция депутатов, насчитывавшая свыше 140 человек. Пост лидера вновь занял Рамсей Макдональд.С этого времени лейбористы официально стали считаться парламентской оппозицией консервативному правительству. Результаты следующих выборов в декабре 1923 года позволили впервые в истории страны сформировать лейбористский кабинет. На выборах формально победили консерваторы во главе со Стэнли Болдуином, однако они не контролировали парламент. Выдвинутая ими программа введения протекционистских тарифов натолкнулась на противодействие как лейбористов, так и либералов. В результате правительство Болдуина было вынуждено подать в отставку, в январе 1924 года был сформирован первый лейбористский кабинет Рамсея Макдональда, продержавшийся до осени. Спустя несколько лет лейбористы вновь вернулись к власти в 1929-1931 годах.В 1931-1932 годах лидером партии был Артур Гендерсон, в 1932-1935 годах – Джордж Лэнсбери. С 1935 года партию возглавил Клемент Эттли.В 1940 году лейбористы были приглашены в коалиционное правительство Уинстона Черчилля. В 1945 году они покинули коалицию и одержали на выборах убедительную победу над Консервативной партией, впервые в своей истории добившись абсолютного парламентского большинства.Сформированные Клементом Эттли два лейбористских правительства, 1945-1950 и 1950-1951 годов (последнее после очередной победы на выборах в феврале 1950), реализовали в стране обширные экономические и социальные реформы, заложив на долгие годы так называемую модель смешанной экономики с большим государственным сектором.В октябре 1951 года лейбористы проиграли досрочные парламентские выборы и на долгие годы оказались в оппозиции. Клемент Эттли сохранял за собой пост лидера партии до 1955 года. В 1955-1963 годах лидером являлся Хью Гейтскелл. В 1963 году лейбористов возглавил Гарольд Вильсон.В 1964 и 1966 годах лейбористы побеждали дважды на парламентских выборах. Пост премьер-министра в 1964-1970 годах занимал Гарольд Вильсон.В 1970 году лейбористы проиграли выборы и ушли в оппозицию.В феврале 1974 года партия во главе с Гарольдом Вильсоном вновь одержала победу на выборах. С целью укрепления парламентского большинства в октябре того же года были проведены досрочные выборы, также завершившиеся победой лейбористов, остававшихся у власти вплоть до 1979 года. На фоне подъема "евроскептицизма" лейбористский кабинет провел в стране в 1975 году референдум о выходе из Европейского экономического сообщества. Он завершился победой приверженцев европейской интеграции. Последние годы премьерства Вильсона были ознаменованы усугублением экономических проблем страны, для решения которых партия не имела убедительной стратегии.В 1976 году Гарольд Вильсон подал в отставку. Новым лидером лейбористской партии и премьер-министром стал Джеймс Каллагэн. Годы его премьерства были ознаменованы падением популярности Лейбористской партии.В мае 1979 года партия проиграла парламентские выборы и далее пребывала в оппозиции до 1997 года.В 1980-1983 годах лидером лейбористов был Майкл Фут. Начало 1980-х годов было отмечено резким смещением политического курса партии влево. Ее активисты жестко высказывались в адрес неоконсервативного реформаторства Маргарет Тэтчер, направленного на приватизацию ранее национализированных лейбористами объектов промышленности.В июне 1983 года по итогам парламентских выборов Лейбористская партия проиграла консерваторам во главе с Маргарет Тэтчер.В 1983-1992 годах лидером лейбористской партии был Нил Киннок. Его руководство было ознаменовано стремлением сдвинуть курс лейбористов в сторону центра с тем, чтобы партия имела возможность расширить свой электорат и успешно бороться за власть. На рубеже 1980-1990-х годах лейбористы отказалась от лозунгов одностороннего ядерного разоружения, выхода из Европейского экономического сообщества и широкой национализации. После проигрыша партии в апреле 1992 года Киннок ушел в отставку. В 1992-1994 годах лейбористов возглавлял Джон Смит.В 1994 году лидером лейбористской партии был избран Тони Блэр, провозгласивший проект "нового лейборизма". Партия попыталась избавиться от идейного и организационного наследия, которое на взгляд нового руководства уже не соответствовало веяниям времени. Ключевым компонентом идейной модернизации стал отказ от политики огосударствления, национализации.В мае 1997 года "новые лейбористы" победили консерваторов на парламентских выборах. Находясь у власти, партия попыталась реализовать концепцию "третьего пути". С одной стороны, она заключалась в критике неоконсервативного курса Маргарет Тэтчер, традиционно делавшего упор на индивидуалистические ценности, приватизацию государственной собственности. С другой стороны, лейбористы позиционировали свой "третий путь" как отход от традиций и мировоззрения "старой" социал-демократии, приверженной политике обобществления и увеличения налогов."Новые лейбористы" во главе с Блэром осуществили в стране конституционную реформу, которая подразумевала автономизацию регионов (Северной Ирландии, Шотландии, Уэльса), предоставление им большей самостоятельности в решении местных вопросов. Была проведена реформа палаты лордов, сокращено количество наследственных пэров. Были введены элементы пропорционального голосования на выборах в региональные парламенты. Партия также усилила механизм правовой защиты британских граждан. В свод законов страны была включена Европейская Конвенция по правам человека(1998), в 2000 году был принят Акт о свободе информации.В июне 2001 года и в мае 2005 года Тони Блэр вновь привел лейбористскую партию к победе на парламентских выборах. Внешнеполитический курс "новых лейбористов", связанный с активной поддержкой Блэром участия британских ВВС в военной операции в Ираке, неоднократно подвергался критике.В июне 2007 года очередным лидером лейбористов и премьер-министром стал Гордон Браун. Премьерство Брауна пришлось на мировой финансовый кризис. Кабинет был вынужден тратить значительные средства на восстановление банковского, финансового секторов, что спровоцировало огромный рост бюджетного дефицита и резкую критику со стороны консервативной оппозиции. В мае 2010 года Лейбористская партия во главе с Гордоном Брауном проиграла парламентские выборы. В 2010-2015 годах пост лидера Лейбористской партии занимал Эдвард Милибэнд, провозгласивший концепцию "ответственного капитализма", нацеленную на нивелировку социальных контрастов, поддержку малого и среднего предпринимательства. Выдвинул лозунг "лейборизма одной нации", призывавший к активной борьбе с социальной несправедливостью. Период лидерства Милибенда не принес лейбористам успеха на парламентских выборах, которые были проиграны в мае 2015 года. В 2015-2020 годах во главе лейбористов находился представитель левого крыла партии Джереми Корбин. Период лидерства Корбина характеризовался смещением идейной платформы партии влево. В лейбористских программных заявлениях вновь появились лозунги национализации, расширения дорогостоящих государственных социальных гарантий. В ходе референдума о выходе Великобритании из Европейского Союза в июне 2016 года, вопреки прежней приверженности "евроскептицизму", Корбин выступил в поддержку пребывания страны в этой структуре, но был подвергнут резкой критике многими однопартийцами за неактивное ведение пропагандистской кампании и, в конечном счете, победу сторонников выхода. Парламентская фракция большинством голосов вынесла Корбину вотум недоверия в качестве лидера. На состоявшихся в августе-сентябре 2016 года новых выборах лидера партии Джереми Корбин вновь одержал победу. На парламентских выборах 2017 года Лейбористская партия во главе с Корбином агитировала за возвращение в общественную собственность железнодорожного транспорта, водоснабжения, части энергетического сектора, отмену платы за обучение в университетах. Лейбористы проиграли выборы, но впервые с 1997 года увеличили свое парламентское представительство, что позволило Корбину остаться на посту лидера. Во главе Лейбористской партии он выступал с критикой договоренностей, которые консервативный премьер-министр Тереза Мэй пыталась достичь в процессе переговоров с руководством Европейского Союза о выходе Великобритании из этой организации. В ходе парламентских выборов в декабре 2019 года высказывался за проведение повторного референдума по условиям выхода из Европейского Союза. После поражения Лейбористской партии на этих выборах ушел в отставку с поста лидера в апреле 2020 года. В апреле 2020 года Лейбористскую партию возглавил Кир Стармер, который заявил о намерении сохранить ряд левых лейбористских программных социально-экономических установок предшествующего периода.В рамках избирательной кампании на парламентских выборах 2024 года лейбористы заявили о готовности перезагрузить отношения с Евросоюзом. Лейбористы планируют заключить новый пакт о безопасности между Великобританией и ЕС для укрепления сотрудничества и восстановления отношений с ключевыми европейскими союзниками, включая Францию и Германию. Они также будут стремиться к заключению новых двусторонних соглашений. Лейбористы заявили, что их приверженность НАТО как краеугольному камню европейской и глобальной безопасности "непоколебима". Они также пообещали сохранить военную, финансовую, дипломатическую и политическую поддержку Украины со стороны Великобритании. Лейбористы также заявили, что хотят помочь Украине проложить четкий путь к членству в НАТО.Лейбористы заявили, что долгосрочный мир и безопасность на Ближнем Востоке будут в центре внимания партии в ближайшее время. Лейбористское правительство намерено продолжить настаивать на немедленном прекращении огня в Газе, освобождении всех заложников и соблюдении международного права.Лейбористы назвали Соединенные Штаты "незаменимым союзником". Они намерены продолжать работать с Соединенными Штатами "на основе общих ценностей и интересов, в том числе в области экономического сотрудничества, обороны и разведки".Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

справки, великобритания, тони блэр, маргарет тэтчер, джереми корбин, лейбористская партия великобритании, выборы, выборы в европарламент — 2024