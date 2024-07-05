https://ria.ru/20240705/ukraina-1957749583.html
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Одесской области
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Одесской области - РИА Новости, 05.07.2024
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Одесской области
Взрывы прозвучали в Одесской области на фоне ранее объявленной воздушной тревоги, сообщает украинское издание "Страна". РИА Новости, 05.07.2024
2024-07-05T18:32
2024-07-05T18:32
2024-07-05T18:32
специальная военная операция на украине
одесская область
вооруженные силы рф
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/07/1938427849_39:0:2748:1524_1920x0_80_0_0_09c02a82fbbf19a89fd3bf7fe4660357.jpg
МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Взрывы прозвучали в Одесской области на фоне ранее объявленной воздушной тревоги, сообщает украинское издание "Страна". "Сообщают о взрывах в Одесской области. Предварительно - в районе (поселка - ред.) Овидиополя", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале издания. На данный момент в Одесской области звучит воздушная тревога, ее объявили в 17.44 мск. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
https://ria.ru/20240617/ukraina-1953269328.html
одесская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/07/1938427849_317:0:2415:1573_1920x0_80_0_0_7cb76c27bb58052a25bb852e4b2c6836.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
одесская область, вооруженные силы рф, в мире
Специальная военная операция на Украине, Одесская область, Вооруженные силы РФ, В мире
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Одесской области
"Страна": в Одесской области прогремели взрывы на фоне воздушной тревоги