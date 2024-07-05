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Украинские СМИ сообщили о взрывах в Одесской области - РИА Новости, 05.07.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
18:32 05.07.2024
https://ria.ru/20240705/ukraina-1957749583.html
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Одесской области
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Одесской области - РИА Новости, 05.07.2024
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Одесской области
Взрывы прозвучали в Одесской области на фоне ранее объявленной воздушной тревоги, сообщает украинское издание "Страна". РИА Новости, 05.07.2024
2024-07-05T18:32
2024-07-05T18:32
специальная военная операция на украине
одесская область
вооруженные силы рф
в мире
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МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Взрывы прозвучали в Одесской области на фоне ранее объявленной воздушной тревоги, сообщает украинское издание "Страна". "Сообщают о взрывах в Одесской области. Предварительно - в районе (поселка - ред.) Овидиополя", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале издания. На данный момент в Одесской области звучит воздушная тревога, ее объявили в 17.44 мск. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
https://ria.ru/20240617/ukraina-1953269328.html
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одесская область, вооруженные силы рф, в мире
Специальная военная операция на Украине, Одесская область, Вооруженные силы РФ, В мире
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Одесской области

"Страна": в Одесской области прогремели взрывы на фоне воздушной тревоги

© iStock.com / MultipediaВид на Одессу
Вид на Одессу - РИА Новости, 1920, 05.07.2024
© iStock.com / Multipedia
Вид на Одессу. Архивное фото
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МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Взрывы прозвучали в Одесской области на фоне ранее объявленной воздушной тревоги, сообщает украинское издание "Страна".
"Сообщают о взрывах в Одесской области. Предварительно - в районе (поселка - ред.) Овидиополя", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале издания.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
На данный момент в Одесской области звучит воздушная тревога, ее объявили в 17.44 мск.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 17.06.2024
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Специальная военная операция на УкраинеОдесская областьВооруженные силы РФВ мире
 
 
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