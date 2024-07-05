https://ria.ru/20240705/ukraina-1957749583.html

Украинские СМИ сообщили о взрывах в Одесской области

Украинские СМИ сообщили о взрывах в Одесской области - РИА Новости, 05.07.2024

Украинские СМИ сообщили о взрывах в Одесской области

Взрывы прозвучали в Одесской области на фоне ранее объявленной воздушной тревоги, сообщает украинское издание "Страна". РИА Новости, 05.07.2024

2024-07-05T18:32

2024-07-05T18:32

2024-07-05T18:32

специальная военная операция на украине

одесская область

вооруженные силы рф

в мире

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МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Взрывы прозвучали в Одесской области на фоне ранее объявленной воздушной тревоги, сообщает украинское издание "Страна". "Сообщают о взрывах в Одесской области. Предварительно - в районе (поселка - ред.) Овидиополя", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале издания. На данный момент в Одесской области звучит воздушная тревога, ее объявили в 17.44 мск. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

https://ria.ru/20240617/ukraina-1953269328.html

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одесская область, вооруженные силы рф, в мире