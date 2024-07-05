https://ria.ru/20240705/turtsiya-1957539172.html

Турция продала Украине товары на рекордную с 2022 года сумму

Турция продала Украине товары на рекордную с 2022 года сумму - РИА Новости, 05.07.2024

Турция продала Украине товары на рекордную с 2022 года сумму

Турция в мае продала Украине товары на рекордные с декабря 2022 года 312,3 миллиона долларов, продолжая при этом третий месяц подряд сокращать импорт из этой... РИА Новости, 05.07.2024

2024-07-05T05:03

2024-07-05T05:03

2024-07-05T05:03

турция

украина

экономика

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МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Турция в мае продала Украине товары на рекордные с декабря 2022 года 312,3 миллиона долларов, продолжая при этом третий месяц подряд сокращать импорт из этой страны, подсчитало РИА Новости по данным взаимной торговли. С начала года турецкий экспорт на Украину вырос в мае почти в 1,5 раза, а за месяц - на 21%. При этом Турция уже третий месяц подряд меньше закупает оттуда сама: импорт по сравнению с апрелем просел в 1,4 раза в денежном выражении - до 192,2 миллиона долларов. Таким образом, в мае торговый оборот двух стран составил 504,5 миллиона долларов, достигнув своего минимума с начала года. Основными статьями турецкого экспорта на Украину в мае стали транспорт (25% поставок), черные металлы и изделия из них (11%), а также минеральное топливо (10%). В свою очередь, активнее всего Турция покупала у украинской стороны зерно (34%), жиры и масла (25%) и также черные металлы и изделия из них (8%).

https://ria.ru/20240613/istochnik-1952479022.html

турция

украина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

турция, украина, экономика