"Испортит игры". Эрдоган прокомментировал беспорядки в провинции Кайсери
Эрдоган: Турция испортит игры сил, получающих указания из темных центров
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Архивное фото
АНКАРА, 5 июл – РИА Новости. Турция испортит игры сил, получающих указания из "темных центров" по дестабилизации ситуации в стране, заявил президент республики Реджеп Тайип Эрдоган.
На прошлой неделе в турецкой провинции Кайсери произошли беспорядки после того, как полицейские задержали сирийца в связи с насилием в отношении ребенка сирийского происхождения, который приходится ему родственником. Ребенок передан органам опеки, мужчину арестовали. Администрация президента Турции на фоне беспорядков заявила о попытке провокаций с целью нарушить мир и порядок в республике.
"В Турции после быстрого вмешательства наших сил безопасности в инцидент в Кайсери "погода" успокоилась, и мы получили положительные результаты со всех сторон в кратчайшие сроки. Даже если такие ситуации возникнут в нашей стране на короткое время, мы не позволим им затянуться. Структуры на сирийской стороне, которые выступают против террористических организаций, не допустят такой ситуации", - заявил турецкий лидер журналистам в самолете по возвращению из Астаны.
По его словам, те, кто стремится "нарушить атмосферу братства, создавая расистские течения в Турции, пытаются выполнить указания, которые они получают из темных центров".
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"Но мы хорошо знаем, как испортить... Мы не позволим тем, кто планирует хаос из-за подлого инцидента. Наше государство внесло и вносит свой вклад в инцидент в Кайсери. В этой стране мы не позволяем никому ставить себя на место правоохранительных, судебных и правительственных органов. Они могут думать, что их коварные планы сильны, но наше братство, единство и солидарность способны испортить все игры", - сказал Эрдоган.
По официальным данным управления миграции, на данный момент в Турции легально находятся более 3,1 миллиона сирийских беженцев, из них более полумиллиона проживают в Стамбуле. Более 103 тысяч сирийцев добровольно вернулись на родину из Турции за минувший год, сообщал в июне министр внутренних дел Турции Али Ерликая. По его словам, власти Турции активно борются с нелегальной миграцией: проведены более 7,6 тысячи операций, в результате которых задержаны почти 4,5 тысячи организаторов миграции.