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"Испортит игры". Эрдоган прокомментировал беспорядки в провинции Кайсери - РИА Новости, 05.07.2024
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17:33 05.07.2024
https://ria.ru/20240705/turtsija-1957732379.html
"Испортит игры". Эрдоган прокомментировал беспорядки в провинции Кайсери
"Испортит игры". Эрдоган прокомментировал беспорядки в провинции Кайсери - РИА Новости, 05.07.2024
"Испортит игры". Эрдоган прокомментировал беспорядки в провинции Кайсери
Турция испортит игры сил, получающих указания из "темных центров" по дестабилизации ситуации в стране, заявил президент республики Реджеп Тайип Эрдоган. РИА Новости, 05.07.2024
2024-07-05T17:33
2024-07-05T17:33
в мире
турция
кайсери
астана
реджеп тайип эрдоган
беспорядки в кайсери
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АНКАРА, 5 июл – РИА Новости. Турция испортит игры сил, получающих указания из "темных центров" по дестабилизации ситуации в стране, заявил президент республики Реджеп Тайип Эрдоган. На прошлой неделе в турецкой провинции Кайсери произошли беспорядки после того, как полицейские задержали сирийца в связи с насилием в отношении ребенка сирийского происхождения, который приходится ему родственником. Ребенок передан органам опеки, мужчину арестовали. Администрация президента Турции на фоне беспорядков заявила о попытке провокаций с целью нарушить мир и порядок в республике. "В Турции после быстрого вмешательства наших сил безопасности в инцидент в Кайсери "погода" успокоилась, и мы получили положительные результаты со всех сторон в кратчайшие сроки. Даже если такие ситуации возникнут в нашей стране на короткое время, мы не позволим им затянуться. Структуры на сирийской стороне, которые выступают против террористических организаций, не допустят такой ситуации", - заявил турецкий лидер журналистам в самолете по возвращению из Астаны. По его словам, те, кто стремится "нарушить атмосферу братства, создавая расистские течения в Турции, пытаются выполнить указания, которые они получают из темных центров". "Но мы хорошо знаем, как испортить... Мы не позволим тем, кто планирует хаос из-за подлого инцидента. Наше государство внесло и вносит свой вклад в инцидент в Кайсери. В этой стране мы не позволяем никому ставить себя на место правоохранительных, судебных и правительственных органов. Они могут думать, что их коварные планы сильны, но наше братство, единство и солидарность способны испортить все игры", - сказал Эрдоган. По официальным данным управления миграции, на данный момент в Турции легально находятся более 3,1 миллиона сирийских беженцев, из них более полумиллиона проживают в Стамбуле. Более 103 тысяч сирийцев добровольно вернулись на родину из Турции за минувший год, сообщал в июне министр внутренних дел Турции Али Ерликая. По его словам, власти Турции активно борются с нелегальной миграцией: проведены более 7,6 тысячи операций, в результате которых задержаны почти 4,5 тысячи организаторов миграции.
https://ria.ru/20240702/turtsiya-1956863225.html
https://ria.ru/20240701/erdogan-1956639113.html
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в мире, турция, кайсери, астана, реджеп тайип эрдоган, беспорядки в кайсери
В мире, Турция, Кайсери, Астана, Реджеп Тайип Эрдоган, Беспорядки в Кайсери
"Испортит игры". Эрдоган прокомментировал беспорядки в провинции Кайсери

Эрдоган: Турция испортит игры сил, получающих указания из темных центров

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент Турции Реджеп Тайип Эрдоган
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган - РИА Новости, 1920, 05.07.2024
© РИА Новости / POOL
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Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Архивное фото
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АНКАРА, 5 июл – РИА Новости. Турция испортит игры сил, получающих указания из "темных центров" по дестабилизации ситуации в стране, заявил президент республики Реджеп Тайип Эрдоган.
На прошлой неделе в турецкой провинции Кайсери произошли беспорядки после того, как полицейские задержали сирийца в связи с насилием в отношении ребенка сирийского происхождения, который приходится ему родственником. Ребенок передан органам опеки, мужчину арестовали. Администрация президента Турции на фоне беспорядков заявила о попытке провокаций с целью нарушить мир и порядок в республике.
Беспорядки в Кайсери - РИА Новости, 1920, 02.07.2024
В Турции задержали более 470 человек из-за беспорядков
2 июля, 14:17
"В Турции после быстрого вмешательства наших сил безопасности в инцидент в Кайсери "погода" успокоилась, и мы получили положительные результаты со всех сторон в кратчайшие сроки. Даже если такие ситуации возникнут в нашей стране на короткое время, мы не позволим им затянуться. Структуры на сирийской стороне, которые выступают против террористических организаций, не допустят такой ситуации", - заявил турецкий лидер журналистам в самолете по возвращению из Астаны.
По его словам, те, кто стремится "нарушить атмосферу братства, создавая расистские течения в Турции, пытаются выполнить указания, которые они получают из темных центров".
«
"Но мы хорошо знаем, как испортить... Мы не позволим тем, кто планирует хаос из-за подлого инцидента. Наше государство внесло и вносит свой вклад в инцидент в Кайсери. В этой стране мы не позволяем никому ставить себя на место правоохранительных, судебных и правительственных органов. Они могут думать, что их коварные планы сильны, но наше братство, единство и солидарность способны испортить все игры", - сказал Эрдоган.
По официальным данным управления миграции, на данный момент в Турции легально находятся более 3,1 миллиона сирийских беженцев, из них более полумиллиона проживают в Стамбуле. Более 103 тысяч сирийцев добровольно вернулись на родину из Турции за минувший год, сообщал в июне министр внутренних дел Турции Али Ерликая. По его словам, власти Турции активно борются с нелегальной миграцией: проведены более 7,6 тысячи операций, в результате которых задержаны почти 4,5 тысячи организаторов миграции.
Реджеп Тайип Эрдоган - РИА Новости, 1920, 01.07.2024
Эрдоган назвал причину беспорядков в турецкой провинции Кайсери
1 июля, 14:50
 
В миреТурцияКайсериАстанаРеджеп Тайип ЭрдоганБеспорядки в Кайсери
 
 
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