https://ria.ru/20240705/tonnel-1957711922.html

В Ленинградском зоопарке патагонская мара прорыла тоннель

В Ленинградском зоопарке патагонская мара прорыла тоннель - РИА Новости, 05.07.2024

В Ленинградском зоопарке патагонская мара прорыла тоннель

Патагонская мара по кличке Маруся прорыла в вольере в Ленинградском зоопарке 5-метровый тоннель, сотрудники зоопарка смогли обнаружить ее через несколько часов, РИА Новости, 05.07.2024

2024-07-05T16:34

2024-07-05T16:34

2024-07-05T16:34

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ленинградский зоопарк

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 июл - РИА Новости. Патагонская мара по кличке Маруся прорыла в вольере в Ленинградском зоопарке 5-метровый тоннель, сотрудники зоопарка смогли обнаружить ее через несколько часов, сообщает учреждение. Сотрудник зоопарка, который пришел утром в вольер патагонских мар, чтобы покормить их и убраться, не нашел одного зверька по имени Маруся. Сотрудники заметили большую яму, но не удивились, так как мары часто их роют в летнем вольере. В природе они делают тоннели, где прячут детенышей, ночуют и спасаются от врагов. "В зоопарках мары тоже любят копать. В зимнем вольере у наших мар такой возможности не было, зато в летнем - раздолье, так как там естественный грунт. Надеясь быстро обнаружить Марусю в норе, сотрудники отдела вместе с ветеринарным врачом приступили к ее осмотру, но быстро поняли, что яма очень длинная - несколько метров. Даже с помощи камеры GoPro на штативе и фонарика не смогли разглядеть зверька", - сообщает зоопарк. Сотрудники зоопарка решили подождать несколько часов в надежде, что Маруся проголодается и выйдет сама, однако затем забеспокоились. "Стали копать на месте изгиба и сужения туннеля, который был в форме буквы "Г". В итоге с помощью камеры удалось разглядеть мару и выгнать ее на поверхность. Марусю осмотрели: никаких повреждений или признаков стресса. Под ее укоризненным взором туннель длинной в 5 метров закопали", - говорится в сообщении. В природе эти зверьки обитают в Южной Америке в пампасах Патагонии. Мары – четвертые по величине грызуны, во взрослом возрасте они могут весить до 16 килограмм. Мару называют также патагонским зайцем, поскольку ее задние лапы короче передних, передвигается она скачкообразно. Ленинградский зоопарк, расположенный в самом центре Санкт-Петербурга, напротив Петропавловской крепости, занимает территорию в четыре гектара и является одним из старейших зоопарков России. Он впервые открыл свои двери для посетителей 14 августа 1865 года. Изначально это был частный зверинец, его открыли и содержали на собственные средства голландец Юлиус Гебгардт и его жена София. Впоследствии зоопарк сменил множество владельцев, более 50 лет оставаясь частным учреждением. Государственной собственностью он стал в 1917 году. Вместе с городом зоопарк пережил революцию и блокаду Ленинграда. Сегодня Ленинградский зоопарк является домом примерно для 600 видов млекопитающих, птиц, рыб и беспозвоночных из разных уголков Земли.

https://ria.ru/20240510/kot-1945159749.html

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южная америка, санкт-петербург, россия, ленинградский зоопарк, происшествия