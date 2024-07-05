https://ria.ru/20240705/tomsk-1957626347.html

У жительницы Томска за долги арестовали 87 кошек

У жительницы Томска за долги арестовали 87 кошек - РИА Новости, 05.07.2024

У жительницы Томска за долги арестовали 87 кошек

Судебные приставы в Томске арестовали за долги у женщины 87 сувенирных деревянных кошек, сообщается в пятницу в пресс-релизе УФССП по Томской области на их... РИА Новости, 05.07.2024

2024-07-05T12:46

2024-07-05T12:46

2024-07-05T12:46

происшествия

томск

томская область

федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии (росреестр)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/02/1906985345_0:0:2895:1628_1920x0_80_0_0_bef7a36587ab79cbdf97027588135599.jpg

НОВОСИБИРСК, 5 июл - РИА Новости. Судебные приставы в Томске арестовали за долги у женщины 87 сувенирных деревянных кошек, сообщается в пятницу в пресс-релизе УФССП по Томской области на их сайте. В управлении пояснили, что женщина задолжала около миллиона рублей кредитным организациям и предприятиям ЖКХ. При этом гражданка — владелица двух дачных участков, квартиры и гаражного бокса. "В отношении недвижимости приставы вынесли запрет в Росреестре на оформление сделок купли-продажи, чтобы женщина не смогла продать имущество до погашения долга. Впоследствии гараж арестовали, оценили и направили на реализацию. Однако желающих приобрести бокс не нашлось, поэтому имущество предложили взыскателям в счет погашения долга. Получив согласие от одной из кредитных организаций, приставы приступили к передаче имущества", - говорится в сообщении. Во время процедуры передачи выяснилось, что гараж наполнен вещами. Здесь находились бытовые электрические приборы и оргтехника, зимняя автоматическая палатка и сувенирная продукция в виде 87 расписных деревянных кошек. "На вещи наложили арест, а гражданке предоставили право самостоятельно реализовать имущество в целях погашения задолженности, поскольку стоимость каждой единицы не превышает 30 тысяч рублей", - сообщили в управлении. Кроме того, женщине необходимо найти несколько сотен тысяч рублей для того, чтобы погасить остаток долга: за счет передачи гаража взыскано всего 230 тысяч рублей. Если женщина этого не сделает в ближайшее время, в суд поступит заявление о взыскании принадлежащих ей земельных участков.

https://ria.ru/20240628/zemfira-1956105753.html

https://ria.ru/20240628/dolg-1956001870.html

https://radiosputnik.ru/20240628/lerchek-1956125404.html

томск

томская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, томск, томская область, федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии (росреестр)