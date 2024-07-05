https://ria.ru/20240705/terakt-1957543279.html

Сыновья экс-главы района Дагестана пытались остановить брата перед терактом

Сыновья экс-главы района Дагестана пытались остановить брата перед терактом - РИА Новости, 05.07.2024

Сыновья экс-главы района Дагестана пытались остановить брата перед терактом

Сыновья бывшего главы Сергокалинского района Дагестана Магомеда Омарова, которые были арестованы по статье о мелком хулиганстве, пытались остановить своего... РИА Новости, 05.07.2024

2024-07-05T06:12

2024-07-05T06:12

2024-07-05T06:12

происшествия

махачкала

вооруженные нападения в дербенте и махачкале

россия

республика дагестан

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МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Сыновья бывшего главы Сергокалинского района Дагестана Магомеда Омарова, которые были арестованы по статье о мелком хулиганстве, пытались остановить своего брата Османа Омарова, который, предположительно, участвовал в теракте в Махачкале, рассказала РИА Новости жена одного из братьев Зарина Омарова. Ранее источник РИА Новости в силовых структурах сообщал, что в Махачкале арестовали сыновей бывшего главы Сергокалинского района Дагестана Магомеда Омарова по статье о мелком хулиганстве. По данным источника РИА Новости в силовых структурах, их брат, 31-летний Осман Омаров, был одним из ликвидированных бандитов в теракте в Махачкале. "Мне муж позвонил и сказал, что увидел какой-то странный статус у брата в WhatsApp, и они срочно выехали в город, сами не зная, куда едут и что их ждет. Один из братьев сказал, что успел до него дозвониться и кричал: "Осман, остановись, умоляю!". Но он (Осман) никого не слышал. Потом до него уже никто не смог дозвониться, и братья выехали в город", - рассказала Зарина Омарова. По словам собеседницы агентства, ее муж Омар Омаров и другие его братья в день теракта находились на базе отдыха с детьми. С Османом, который был ликвидирован, семья виделась редко, только в родительском доме, куда он приезжал с детьми. По словам родственницы, он занимался строительством, а о его радикальных взглядах никто в семье не знал. "Если бы они (братья) хоть на секундочку подумали о таком, они бы это никогда не допустили", - добавила она. В Дербенте и Махачкале 23 июня вооруженные боевики напали на два православных храма, две синагоги и пост ДПС. По последним данным, в результате атаки погибло 22 человека, еще более 40 пострадали. В регионе 24, 25 и 26 июня были объявлены днями траура. Силовики уничтожили пятерых боевиков, причастных к этим терактам, их личности установлены. После теракта Магомед Омаров был уволен с поста главы Сергокалинского района, а затем арестован на 10 суток по статье о мелком хулиганстве. В среду в дагестанских Telegram-каналах распространилось видео, на котором якобы его сыновья попросили у жителей республики прощения за своего брата, который был ликвидирован в ходе контртеррористической операции. Родственница семьи Омаровых ранее подтвердила РИА Новости, что на видео сыновья Омарова, в том числе Омар Омаров, который возглавляет МФЦ в Махачкале.

https://ria.ru/20240630/dagestan-1956434651.html

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происшествия, махачкала, вооруженные нападения в дербенте и махачкале, россия, республика дагестан