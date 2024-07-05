Рейтинг@Mail.ru
ВСУ обстреляли Донецк и Горловку - РИА Новости, 05.07.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
12:15 05.07.2024
https://ria.ru/20240705/svo-1957617404.html
ВСУ обстреляли Донецк и Горловку
ВСУ обстреляли Донецк и Горловку - РИА Новости, 05.07.2024
ВСУ обстреляли Донецк и Горловку
Украинские войска обстреляли районы Донецка и Горловки, в том числе центр последнего, выпустив за три часа 23 снаряда калибра 155 миллиметров, сообщило... РИА Новости, 05.07.2024
2024-07-05T12:15
2024-07-05T12:15
специальная военная операция на украине
донецк
горловка
донецкая народная республика
стирол
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/0d/1896191663_46:193:1234:861_1920x0_80_0_0_2d3b316a446d52239f6f0d076980f1ab.jpg
ДОНЕЦК, 5 июл – РИА Новости. Украинские войска обстреляли районы Донецка и Горловки, в том числе центр последнего, выпустив за три часа 23 снаряда калибра 155 миллиметров, сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, в Telegram-канале ведомства."Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 08:40 – населенный пункт Желанное Второе – город Донецк (Петровский район): выпущено 2 снаряда калибром 155 мм… 08:50 – населенный пункт Желанное Второе – город Донецк (Петровский район): выпущено 4 снаряда калибром 155 мм", - говорится в сообщении.Отмечается, что с 9.10 до 11.30 по Петровскому и Кировскому районам Донецка, а также Никитовскому и Центрально-Городскому районам Горловки было выпущено 17 снарядов указанного калибра. Кировский район расположен в юго-западной части Донецка, Петровский - на западной окраине, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, последний регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
https://ria.ru/20240705/miroshnik-1957595134.html
https://ria.ru/20240705/ukraina-1957494586.html
донецк
горловка
донецкая народная республика
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/0d/1896191663_108:135:1103:881_1920x0_80_0_0_dd68eae038a97c32539f1fa7a97ba7f3.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
донецк, горловка, донецкая народная республика, стирол
Специальная военная операция на Украине, Донецк, Горловка, Донецкая Народная Республика, Стирол
ВСУ обстреляли Донецк и Горловку

Представительство ДНР: ВСУ выпустили 23 снаряда по Донецку и Горловке

© Фото : ДНР в СЦКК/TelegramСуббоеприпас к снаряду M864 калибром 155 мм производства США в Донецке
Суббоеприпас к снаряду M864 калибром 155 мм производства США в Донецке - РИА Новости, 1920, 05.07.2024
© Фото : ДНР в СЦКК/Telegram
Суббоеприпас к снаряду M864 калибром 155 мм производства США в Донецке. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 5 июл – РИА Новости. Украинские войска обстреляли районы Донецка и Горловки, в том числе центр последнего, выпустив за три часа 23 снаряда калибра 155 миллиметров, сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, в Telegram-канале ведомства.
«
"Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 08:40 – населенный пункт Желанное Второе – город Донецк (Петровский район): выпущено 2 снаряда калибром 155 мм… 08:50 – населенный пункт Желанное Второе – город Донецк (Петровский район): выпущено 4 снаряда калибром 155 мм", - говорится в сообщении.
Детская игрушка на улице в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 05.07.2024
Мирошник объяснил рост числа жертв среди мирного населения в зоне СВО
Вчера, 11:12
Отмечается, что с 9.10 до 11.30 по Петровскому и Кировскому районам Донецка, а также Никитовскому и Центрально-Городскому районам Горловки было выпущено 17 снарядов указанного калибра.
Кировский район расположен в юго-западной части Донецка, Петровский - на западной окраине, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, последний регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков.
Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 05.07.2024
Украине остался месяц
Вчера, 08:00
 
Специальная военная операция на УкраинеДонецкГорловкаДонецкая Народная РеспубликаСтирол
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала