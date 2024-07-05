https://ria.ru/20240705/svo-1957617404.html

ВСУ обстреляли Донецк и Горловку

ВСУ обстреляли Донецк и Горловку - РИА Новости, 05.07.2024

ВСУ обстреляли Донецк и Горловку

Украинские войска обстреляли районы Донецка и Горловки, в том числе центр последнего, выпустив за три часа 23 снаряда калибра 155 миллиметров, сообщило... РИА Новости, 05.07.2024

2024-07-05T12:15

2024-07-05T12:15

2024-07-05T12:15

специальная военная операция на украине

донецк

горловка

донецкая народная республика

стирол

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ДОНЕЦК, 5 июл – РИА Новости. Украинские войска обстреляли районы Донецка и Горловки, в том числе центр последнего, выпустив за три часа 23 снаряда калибра 155 миллиметров, сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, в Telegram-канале ведомства."Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 08:40 – населенный пункт Желанное Второе – город Донецк (Петровский район): выпущено 2 снаряда калибром 155 мм… 08:50 – населенный пункт Желанное Второе – город Донецк (Петровский район): выпущено 4 снаряда калибром 155 мм", - говорится в сообщении.Отмечается, что с 9.10 до 11.30 по Петровскому и Кировскому районам Донецка, а также Никитовскому и Центрально-Городскому районам Горловки было выпущено 17 снарядов указанного калибра. Кировский район расположен в юго-западной части Донецка, Петровский - на западной окраине, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, последний регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.

https://ria.ru/20240705/miroshnik-1957595134.html

https://ria.ru/20240705/ukraina-1957494586.html

донецк

горловка

донецкая народная республика

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донецк, горловка, донецкая народная республика, стирол