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На станции "Электрозаводская" завершили восстановительные работы - РИА Новости, 05.07.2024
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20:10 05.07.2024
https://ria.ru/20240705/stantsiya-1957768647.html
На станции "Электрозаводская" завершили восстановительные работы
На станции "Электрозаводская" завершили восстановительные работы - РИА Новости, 05.07.2024
На станции "Электрозаводская" завершили восстановительные работы
Восстановительные работы на станции "Электрозаводская" завершены, поезда Казанского направления МЖД в сторону области и МЦД-3 в сторону Раменского следуют с... РИА Новости, 05.07.2024
2024-07-05T20:10
2024-07-05T20:10
происшествия
раменский
московская железная дорога
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МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Восстановительные работы на станции "Электрозаводская" завершены, поезда Казанского направления МЖД в сторону области и МЦД-3 в сторону Раменского следуют с отклонением от графика, сообщили в Московской железной дороге. Ранее сообщалось, что из-за мощного грозового фронта сегодня в 19:06 мск на станции "Электрозаводская" Казанского направления сильным порывом ветра сорвало элементы навеса, которые повредили контактный провод. Пострадавших, по предварительной информации, нет. "Восстановительные работы на станции "Электрозаводская" завершены. Движение осуществляется по всем путям. В настоящее время с отклонением от графика следуют поезда Казанского направления МЖД в сторону области и МЦД-3 в сторону Раменского. Возможны задержки в обратном направлении", - говорится в сообщении. МЖД принимает все необходимые меры для сокращения опоздания поездов.
https://ria.ru/20240705/groza-1957765259.html
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происшествия, раменский, московская железная дорога
Происшествия, Раменский, Московская железная дорога
На станции "Электрозаводская" завершили восстановительные работы

МЖД: на станции "Электрозаводская" завершили восстановительные работы

© РИА Новости / Сергей Пятаков | Перейти в медиабанкПоезд у платформы
Поезд у платформы - РИА Новости, 1920, 05.07.2024
© РИА Новости / Сергей Пятаков
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Поезд у платформы . Архивное фото
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МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Восстановительные работы на станции "Электрозаводская" завершены, поезда Казанского направления МЖД в сторону области и МЦД-3 в сторону Раменского следуют с отклонением от графика, сообщили в Московской железной дороге.
Ранее сообщалось, что из-за мощного грозового фронта сегодня в 19:06 мск на станции "Электрозаводская" Казанского направления сильным порывом ветра сорвало элементы навеса, которые повредили контактный провод. Пострадавших, по предварительной информации, нет.
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"Восстановительные работы на станции "Электрозаводская" завершены. Движение осуществляется по всем путям. В настоящее время с отклонением от графика следуют поезда Казанского направления МЖД в сторону области и МЦД-3 в сторону Раменского. Возможны задержки в обратном направлении", - говорится в сообщении.
МЖД принимает все необходимые меры для сокращения опоздания поездов.
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