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Спецоперация, 5 июля: потери ВСУ за неделю превысили 13,5 тысячи человек - РИА Новости, 05.07.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
18:21 05.07.2024 (обновлено: 19:12 05.07.2024)
https://ria.ru/20240705/spetsoperatsiya-1957745670.html
Спецоперация, 5 июля: потери ВСУ за неделю превысили 13,5 тысячи человек
Спецоперация, 5 июля: потери ВСУ за неделю превысили 13,5 тысячи человек - РИА Новости, 05.07.2024
Спецоперация, 5 июля: потери ВСУ за неделю превысили 13,5 тысячи человек
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан прилетел в Москву на переговоры с президентом России Владимиром Путиным, заявив, что его визит в Россию станет следующим... РИА Новости, 05.07.2024
2024-07-05T18:21
2024-07-05T19:12
специальная военная операция на украине
украина
россия
киев
владимир путин
виктор орбан
денис пушилин
нато
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МОСКВА, 5 июл — РИА Новости. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан прилетел в Москву на переговоры с президентом России Владимиром Путиным, заявив, что его визит в Россию станет следующим этапом мирной миссии.По итогам встречи Путин заявил, что во время переговоров Орбан рассказал ему детали своего визита в Киев, он назвал этот разговор полезным.Лидер России подчеркнул, что Москва всегда открыта для обсуждения политико-дипломатического урегулирования ситуации на Украине, при этом Киев не допускает мысль о прекращении огня, так как в этом случае исчезает предлог для продления режима военного положения, а без него нельзя будет откладывать выборы, поскольку шансы победить на которых у нынешней власти равны нулю.Говоря о позиции Москвы по мирному урегулированию Путин подчеркнул, что речь должна идти не о заморозке, а о полном и окончательном завершении конфликта. Президент напомнил, что одно из условий для окончания конфликта — полный вывод войск Украины с территории России.В свою очередь Орбан в своем выступлении по итогам переговоров заявил, что после визитов в Киев и Москву он понял, что позиции сторон "очень далеки друг от друга". При этом венгерский премьер обещал работать и далее с обоими государствами над достижением мира.Кроме того, миротворцем в украинском конфликте хочет стать и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, заявивший, что Анкара готова внести свой вклад в "создание почвы" для мира на Украине. По его словам, он обсуждал на переговорах с Путиным в Астане посредничество Турции.Что произошло за неделюВ период с 29 июня по 5 июля российские войска уничтожили восемь украинских самолетов, сбив два МиГ-29 и один Су-27 и ликвидировав еще пять Су-27 на аэродромах. Кроме того, военные поразили на аэродроме Ми-24, и повредили еще два самолета Су-27.В этот же промежуток времени Вооруженные силы нанесли 23 удара высокоточным оружием и дронами по украинским аэродромам и объектам энергетики. Также поражались хранилища топлива для военной техники, цеха сборки ударных БПЛА и безэкипажных катеров.Совокупные потери ВСУ за неделю превысили 13,5 тысячи человек. В плен сдались 32 украинских солдата.Военные риски со стороны Украины видят и в союзной Белоруссии. Как заявил заместитель начальника генштаба республики Владимир Куприянюк, присутствие спецназа у границы двух стран может означать подготовку Киева к заброске на белорусскую территорию диверсионных групп.В ведомстве предупредили, что усиливают южную границу республики, отметив, что на любые попытки провокаций Минск отреагирует вместе с союзниками.ВСУ нацелились на мирныхМинувшей ночью российские системы ПВО уничтожили 50 украинских дронов: 14 БПЛА над Краснодарским краем, 26 БПЛА над территорией Запорожской области и 10 БПЛА над Ростовской.В результате атак украинских беспилотников получил повреждения трехэтажный многоквартирный дом в Приморско-Ахтарске (Краснодарский край). Как сообщил губернатор региона Вениамин Кондратьев, шесть человек, в том числе двое детей, были госпитализированы. Также нарушилась работа энергоподстанции, питающей значительную часть Приморско-Ахтарска.Позднее пострадавшая при той атаке девочка умерла в больнице.ВСУ также обстреляли из РСЗО HIMARS строительное предприятие в Волновахе. Как рассказал глава региона Денис Пушилин, погибли два сотрудника строительной компании "ГорСтрой", четыре сотрудника ранены. Также при повторной атаке в Волновахе пострадали два сотрудника МЧС России, прибывшие на место происшествия.В Ленинском районе Донецка при обстреле ранения получили пять человек: семья — отец и дочь, 2011 года рождения, а также трое мужчин — 1983 года рождения (сотрудник АЗС "РТК"), 1955 и 1990 годов рождения, двое из них пострадали в своих машинах.В Ясиноватой ранены женщины 1946 и 1964 годов рождения и мужчина 1960 года рождения, в Центрально-Городском районе Горловки пострадали две женщины — 1993 и 1939 годов рождения. Пушилин отметил, что есть также предварительная информация о ранении мирного жителя в поселке Александровке при атаке дрона-камикадзе на гражданский автомобиль.Кроме того, утром в результате атаки украинской ракетой слободы Белой Беловского района Курской области повреждения получило здание местной музыкальной школы, а также магазины, расположенные неподалеку.Поимка украинского агента Силовики предотвратили теракт на оборонном предприятии в Самаре, который планировал устроить местный житель, завербованный проукраинской террористической организацией.Как сообщили в пресс-службе Управления ФСБ по Самарской области, житель регионального центра вступил в переписку с членом проукраинской террористической организации и согласился совершить диверсионно-террористический акт в городе.Подозреваемый подбирал места совершения преступления, проводил их осмотр, а также собирал самодельные зажигательные устройства. Злоумышленника задержали сотрудники УФСБ при содействии ОМОН "Утес" управления Росгвардии по Самарской области. Возбуждено уголовное дело о приготовлении к теракту.Новое заявление НАТОГенсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что страны Североатлантического альянса на саммите в США на следующей неделе (с 9 по 11 июля) согласуют новый существенный пакет поддержки Украины.Он добавил, что также рассчитывает на согласование передачи НАТО координирующей роли оказания помощи Киеву. Кроме того, по словам генсека, он ожидает к саммиту подготовку большего количества двусторонних договоров по безопасности между странами альянса и Киевом.Столтенберг также выразил мнение, что новый пакет помощи, а также способствование большей совместимости армии Украины со стандартами альянса, станут для Киева "мостом к членству в НАТО".В то же время в Североатлатническом блоке сохраняется скепсис о возможности принятия этой страны в его ряды. Как заявил в эфире Польского радио глава МВД страны Томаш Семоняк, руководители Украины понимают, что их страну туда не возьмут.По его словам, на ближайшем саммите НАТО Киеву лишь "покажут перспективу" членства в альянсе.
https://ria.ru/20240705/putin-1957653564.html
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украина, россия, киев, владимир путин, виктор орбан, денис пушилин, нато, вооруженные силы украины, украинский демократический альянс за реформы (удар), су-27, миг-29, ми-24, визит орбана в россию, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Специальная военная операция на Украине, Украина, Россия, Киев, Владимир Путин, Виктор Орбан, Денис Пушилин, НАТО, Вооруженные силы Украины, Украинский Демократический Альянс за Реформы (УДАР), Су-27, МиГ-29, Ми-24, Визит Орбана в Россию, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Спецоперация, 5 июля: потери ВСУ за неделю превысили 13,5 тысячи человек

Минобороны: потери ВСУ за неделю превысили 13,5 тысячи человек

© Минобороны РоссииРасчет ЗРК С-350 в зоне проведения спецоперации
Расчет ЗРК С-350 в зоне проведения спецоперации - РИА Новости, 1920, 05.07.2024
© Минобороны России
Расчет ЗРК С-350 в зоне проведения спецоперации
Читать ria.ru в
МОСКВА, 5 июл — РИА Новости. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан прилетел в Москву на переговоры с президентом России Владимиром Путиным, заявив, что его визит в Россию станет следующим этапом мирной миссии.
По итогам встречи Путин заявил, что во время переговоров Орбан рассказал ему детали своего визита в Киев, он назвал этот разговор полезным.
Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Венгрии Виктор Орбан во время встречи в Москве. 5 июля 2024 - РИА Новости, 1920, 05.07.2024
Путин рассказал, в каком статусе Орбан прибыл в Москву
Вчера, 13:58
Лидер России подчеркнул, что Москва всегда открыта для обсуждения политико-дипломатического урегулирования ситуации на Украине, при этом Киев не допускает мысль о прекращении огня, так как в этом случае исчезает предлог для продления режима военного положения, а без него нельзя будет откладывать выборы, поскольку шансы победить на которых у нынешней власти равны нулю.
Говоря о позиции Москвы по мирному урегулированию Путин подчеркнул, что речь должна идти не о заморозке, а о полном и окончательном завершении конфликта. Президент напомнил, что одно из условий для окончания конфликта — полный вывод войск Украины с территории России.
В свою очередь Орбан в своем выступлении по итогам переговоров заявил, что после визитов в Киев и Москву он понял, что позиции сторон "очень далеки друг от друга". При этом венгерский премьер обещал работать и далее с обоими государствами над достижением мира.
Кроме того, миротворцем в украинском конфликте хочет стать и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, заявивший, что Анкара готова внести свой вклад в "создание почвы" для мира на Украине. По его словам, он обсуждал на переговорах с Путиным в Астане посредничество Турции.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 04.07.2024
"Пусть Си прикажет Путину": Европа грезит о победе над Россией
4 июля, 08:00

Что произошло за неделю

В период с 29 июня по 5 июля российские войска уничтожили восемь украинских самолетов, сбив два МиГ-29 и один Су-27 и ликвидировав еще пять Су-27 на аэродромах. Кроме того, военные поразили на аэродроме Ми-24, и повредили еще два самолета Су-27.
В этот же промежуток времени Вооруженные силы нанесли 23 удара высокоточным оружием и дронами по украинским аэродромам и объектам энергетики. Также поражались хранилища топлива для военной техники, цеха сборки ударных БПЛА и безэкипажных катеров.
Совокупные потери ВСУ за неделю превысили 13,5 тысячи человек. В плен сдались 32 украинских солдата.
Военные риски со стороны Украины видят и в союзной Белоруссии. Как заявил заместитель начальника генштаба республики Владимир Куприянюк, присутствие спецназа у границы двух стран может означать подготовку Киева к заброске на белорусскую территорию диверсионных групп.
В ведомстве предупредили, что усиливают южную границу республики, отметив, что на любые попытки провокаций Минск отреагирует вместе с союзниками.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 04.07.2024
НАТО определилась со своим противником в третьей мировой
4 июля, 08:00

ВСУ нацелились на мирных

Минувшей ночью российские системы ПВО уничтожили 50 украинских дронов: 14 БПЛА над Краснодарским краем, 26 БПЛА над территорией Запорожской области и 10 БПЛА над Ростовской.
В результате атак украинских беспилотников получил повреждения трехэтажный многоквартирный дом в Приморско-Ахтарске (Краснодарский край). Как сообщил губернатор региона Вениамин Кондратьев, шесть человек, в том числе двое детей, были госпитализированы. Также нарушилась работа энергоподстанции, питающей значительную часть Приморско-Ахтарска.
Позднее пострадавшая при той атаке девочка умерла в больнице.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 05.07.2024
Украине остался месяц
Вчера, 08:00
ВСУ также обстреляли из РСЗО HIMARS строительное предприятие в Волновахе. Как рассказал глава региона Денис Пушилин, погибли два сотрудника строительной компании "ГорСтрой", четыре сотрудника ранены. Также при повторной атаке в Волновахе пострадали два сотрудника МЧС России, прибывшие на место происшествия.
В Ленинском районе Донецка при обстреле ранения получили пять человек: семья — отец и дочь, 2011 года рождения, а также трое мужчин — 1983 года рождения (сотрудник АЗС "РТК"), 1955 и 1990 годов рождения, двое из них пострадали в своих машинах.
В Ясиноватой ранены женщины 1946 и 1964 годов рождения и мужчина 1960 года рождения, в Центрально-Городском районе Горловки пострадали две женщины — 1993 и 1939 годов рождения. Пушилин отметил, что есть также предварительная информация о ранении мирного жителя в поселке Александровке при атаке дрона-камикадзе на гражданский автомобиль.
Кроме того, утром в результате атаки украинской ракетой слободы Белой Беловского района Курской области повреждения получило здание местной музыкальной школы, а также магазины, расположенные неподалеку.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 03.07.2024
Запад сделал ставку на боевых падальщиков
3 июля, 08:00

Поимка украинского агента

Силовики предотвратили теракт на оборонном предприятии в Самаре, который планировал устроить местный житель, завербованный проукраинской террористической организацией.
Как сообщили в пресс-службе Управления ФСБ по Самарской области, житель регионального центра вступил в переписку с членом проукраинской террористической организации и согласился совершить диверсионно-террористический акт в городе.
Подозреваемый подбирал места совершения преступления, проводил их осмотр, а также собирал самодельные зажигательные устройства. Злоумышленника задержали сотрудники УФСБ при содействии ОМОН "Утес" управления Росгвардии по Самарской области. Возбуждено уголовное дело о приготовлении к теракту.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 01.07.2024
Новая формула мира Зеленского: оставьте мне столицу и выход к морю
1 июля, 08:00

Новое заявление НАТО

Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что страны Североатлантического альянса на саммите в США на следующей неделе (с 9 по 11 июля) согласуют новый существенный пакет поддержки Украины.
Он добавил, что также рассчитывает на согласование передачи НАТО координирующей роли оказания помощи Киеву. Кроме того, по словам генсека, он ожидает к саммиту подготовку большего количества двусторонних договоров по безопасности между странами альянса и Киевом.
Столтенберг также выразил мнение, что новый пакет помощи, а также способствование большей совместимости армии Украины со стандартами альянса, станут для Киева "мостом к членству в НАТО".
В то же время в Североатлатническом блоке сохраняется скепсис о возможности принятия этой страны в его ряды. Как заявил в эфире Польского радио глава МВД страны Томаш Семоняк, руководители Украины понимают, что их страну туда не возьмут.
По его словам, на ближайшем саммите НАТО Киеву лишь "покажут перспективу" членства в альянсе.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 02.07.2024
Еда преткновения. Европа боится солнца, голода и русских
2 июля, 08:00
 
Специальная военная операция на УкраинеУкраинаРоссияКиевВладимир ПутинВиктор ОрбанДенис ПушилинНАТОВооруженные силы УкраиныУкраинский Демократический Альянс за Реформы (УДАР)Су-27МиГ-29Ми-24Визит Орбана в РоссиюМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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