https://ria.ru/20240705/siyyarto-1957745169.html

Сийярто оценил сроки ввода в эксплуатацию новых блоков АЭС "Пакш"

Сийярто оценил сроки ввода в эксплуатацию новых блоков АЭС "Пакш" - РИА Новости, 05.07.2024

Сийярто оценил сроки ввода в эксплуатацию новых блоков АЭС "Пакш"

Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто по итогам переговоров в Москве заявил, что самый поздний срок ввода новых блоков АЭС... РИА Новости, 05.07.2024

2024-07-05T18:17

2024-07-05T18:17

2024-07-05T18:30

москва

аэс "пакш"

в мире

венгрия

россия

петер сийярто

визит орбана в россию

https://cdnn21.img.ria.ru/images/103731/63/1037316368_0:125:2000:1250_1920x0_80_0_0_b819fb04bf0820ff52a78dfac554be03.jpg

БУДАПЕШТ, 5 июл - РИА Новости. Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто по итогам переговоров в Москве заявил, что самый поздний срок ввода новых блоков АЭС "Пакш" в эксплуатацию - самое начало 2030-х годов."На основании сегодняшних переговоров могу сказать, что все есть для того, чтобы два новых блока АЭС "Пакш" были введены в эксплуатацию самое позднее - в самом начале следующего десятилетия, и внесли вклад в безопасность венгерского энергоснабжения", - сказал Сийярто в видеообращении из аэропорта "Внуково", которое транслировалось в соцсети Facebook*.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.

https://ria.ru/20240705/sijjarto-1957747687.html

москва

венгрия

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

москва, аэс "пакш", в мире, венгрия, россия, петер сийярто, визит орбана в россию