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Сийярто оценил сроки ввода в эксплуатацию новых блоков АЭС "Пакш" - РИА Новости, 05.07.2024
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18:17 05.07.2024 (обновлено: 18:30 05.07.2024)
https://ria.ru/20240705/siyyarto-1957745169.html
Сийярто оценил сроки ввода в эксплуатацию новых блоков АЭС "Пакш"
Сийярто оценил сроки ввода в эксплуатацию новых блоков АЭС "Пакш" - РИА Новости, 05.07.2024
Сийярто оценил сроки ввода в эксплуатацию новых блоков АЭС "Пакш"
Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто по итогам переговоров в Москве заявил, что самый поздний срок ввода новых блоков АЭС... РИА Новости, 05.07.2024
2024-07-05T18:17
2024-07-05T18:30
москва
аэс "пакш"
в мире
венгрия
россия
петер сийярто
визит орбана в россию
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БУДАПЕШТ, 5 июл - РИА Новости. Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто по итогам переговоров в Москве заявил, что самый поздний срок ввода новых блоков АЭС "Пакш" в эксплуатацию - самое начало 2030-х годов."На основании сегодняшних переговоров могу сказать, что все есть для того, чтобы два новых блока АЭС "Пакш" были введены в эксплуатацию самое позднее - в самом начале следующего десятилетия, и внесли вклад в безопасность венгерского энергоснабжения", - сказал Сийярто в видеообращении из аэропорта "Внуково", которое транслировалось в соцсети Facebook*.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
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москва, аэс "пакш", в мире, венгрия, россия, петер сийярто, визит орбана в россию
Москва, АЭС "Пакш", В мире, Венгрия, Россия, Петер Сийярто, Визит Орбана в Россию
Сийярто оценил сроки ввода в эксплуатацию новых блоков АЭС "Пакш"

Сийярто: новые блоки АЭС "Пакш" введут в эксплуатацию не позднее начала 2030-х

© AP Photo / MTI, Tibor IllyesАЭС "Пакш", Венгрия
АЭС Пакш, Венгрия - РИА Новости, 1920, 05.07.2024
© AP Photo / MTI, Tibor Illyes
АЭС "Пакш", Венгрия. Архивное фото
Читать ria.ru в
БУДАПЕШТ, 5 июл - РИА Новости. Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто по итогам переговоров в Москве заявил, что самый поздний срок ввода новых блоков АЭС "Пакш" в эксплуатацию - самое начало 2030-х годов.
"На основании сегодняшних переговоров могу сказать, что все есть для того, чтобы два новых блока АЭС "Пакш" были введены в эксплуатацию самое позднее - в самом начале следующего десятилетия, и внесли вклад в безопасность венгерского энергоснабжения", - сказал Сийярто в видеообращении из аэропорта "Внуково", которое транслировалось в соцсети Facebook*.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
Петер Сийярто - РИА Новости, 1920, 05.07.2024
Сийярто оценил сотрудничество России и Венгрии в сфере энергетики
Вчера, 18:25
 
МоскваАЭС "Пакш"В миреВенгрияРоссияПетер СийяртоВизит Орбана в Россию
 
 
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