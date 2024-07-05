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Сийярто оценил сроки ввода в эксплуатацию новых блоков АЭС "Пакш"
Сийярто оценил сроки ввода в эксплуатацию новых блоков АЭС "Пакш" - РИА Новости, 05.07.2024
Сийярто оценил сроки ввода в эксплуатацию новых блоков АЭС "Пакш"
Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто по итогам переговоров в Москве заявил, что самый поздний срок ввода новых блоков АЭС... РИА Новости, 05.07.2024
2024-07-05T18:17
2024-07-05T18:17
2024-07-05T18:30
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БУДАПЕШТ, 5 июл - РИА Новости. Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто по итогам переговоров в Москве заявил, что самый поздний срок ввода новых блоков АЭС "Пакш" в эксплуатацию - самое начало 2030-х годов."На основании сегодняшних переговоров могу сказать, что все есть для того, чтобы два новых блока АЭС "Пакш" были введены в эксплуатацию самое позднее - в самом начале следующего десятилетия, и внесли вклад в безопасность венгерского энергоснабжения", - сказал Сийярто в видеообращении из аэропорта "Внуково", которое транслировалось в соцсети Facebook*.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
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москва, аэс "пакш", в мире, венгрия, россия, петер сийярто, визит орбана в россию
Москва, АЭС "Пакш", В мире, Венгрия, Россия, Петер Сийярто, Визит Орбана в Россию
Сийярто оценил сроки ввода в эксплуатацию новых блоков АЭС "Пакш"
Сийярто: новые блоки АЭС "Пакш" введут в эксплуатацию не позднее начала 2030-х
БУДАПЕШТ, 5 июл - РИА Новости. Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто по итогам переговоров в Москве заявил, что самый поздний срок ввода новых блоков АЭС "Пакш" в эксплуатацию - самое начало 2030-х годов.
"На основании сегодняшних переговоров могу сказать, что все есть для того, чтобы два новых блока АЭС "Пакш" были введены в эксплуатацию самое позднее - в самом начале следующего десятилетия, и внесли вклад в безопасность венгерского энергоснабжения", - сказал Сийярто в видеообращении из аэропорта "Внуково", которое транслировалось в соцсети Facebook*.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.