https://ria.ru/20240705/siyyarto-1957735242.html
Сийярто назвал диалог единственно возможным путем урегулирования на Украине
Сийярто назвал диалог единственно возможным путем урегулирования на Украине - РИА Новости, 05.07.2024
Сийярто назвал диалог единственно возможным путем урегулирования на Украине
Глава МИД Венгрии Петер Сийярто после критической реакции руководства Евросоюза на визит венгерской делегации в РФ заявил, что добиться урегулирования на... РИА Новости, 05.07.2024
2024-07-05T17:42
2024-07-05T17:42
2024-07-05T18:12
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МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Глава МИД Венгрии Петер Сийярто после критической реакции руководства Евросоюза на визит венгерской делегации в РФ заявил, что добиться урегулирования на Украине можно только путем диалога."Диалог - единственный путь для разрешения конфликта на Украине, другого выхода нет", - сказал Сийярто журналистам после переговоров президента РФ Владимира Путина и премьера Венгрии Виктора Орбана, напомнив также о суверенитете Венгрии.
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Сийярто назвал диалог единственно возможным путем урегулирования на Украине
Сийярто: диалог - единственный путь для разрешения конфликта на Украине