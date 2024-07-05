https://ria.ru/20240705/siyyarto-1957735242.html

Сийярто назвал диалог единственно возможным путем урегулирования на Украине

Сийярто назвал диалог единственно возможным путем урегулирования на Украине - РИА Новости, 05.07.2024

Сийярто назвал диалог единственно возможным путем урегулирования на Украине

Глава МИД Венгрии Петер Сийярто после критической реакции руководства Евросоюза на визит венгерской делегации в РФ заявил, что добиться урегулирования на... РИА Новости, 05.07.2024

2024-07-05T17:42

2024-07-05T17:42

2024-07-05T18:12

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виктор орбан

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МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Глава МИД Венгрии Петер Сийярто после критической реакции руководства Евросоюза на визит венгерской делегации в РФ заявил, что добиться урегулирования на Украине можно только путем диалога."Диалог - единственный путь для разрешения конфликта на Украине, другого выхода нет", - сказал Сийярто журналистам после переговоров президента РФ Владимира Путина и премьера Венгрии Виктора Орбана, напомнив также о суверенитете Венгрии.

https://ria.ru/20240705/vengriya-1957737185.html

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