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Сийярто назвал диалог единственно возможным путем урегулирования на Украине - РИА Новости, 05.07.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
17:42 05.07.2024 (обновлено: 18:12 05.07.2024)
https://ria.ru/20240705/siyyarto-1957735242.html
Сийярто назвал диалог единственно возможным путем урегулирования на Украине
Сийярто назвал диалог единственно возможным путем урегулирования на Украине - РИА Новости, 05.07.2024
Сийярто назвал диалог единственно возможным путем урегулирования на Украине
Глава МИД Венгрии Петер Сийярто после критической реакции руководства Евросоюза на визит венгерской делегации в РФ заявил, что добиться урегулирования на... РИА Новости, 05.07.2024
2024-07-05T17:42
2024-07-05T18:12
в мире
украина
венгрия
россия
специальная военная операция на украине
петер сийярто
владимир путин
виктор орбан
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МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Глава МИД Венгрии Петер Сийярто после критической реакции руководства Евросоюза на визит венгерской делегации в РФ заявил, что добиться урегулирования на Украине можно только путем диалога."Диалог - единственный путь для разрешения конфликта на Украине, другого выхода нет", - сказал Сийярто журналистам после переговоров президента РФ Владимира Путина и премьера Венгрии Виктора Орбана, напомнив также о суверенитете Венгрии.
https://ria.ru/20240705/vengriya-1957737185.html
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в мире, украина, венгрия, россия, петер сийярто, владимир путин, виктор орбан, визит орбана в россию, евросоюз
В мире, Украина, Венгрия, Россия, Специальная военная операция на Украине, Петер Сийярто, Владимир Путин, Виктор Орбан, Визит Орбана в Россию, Евросоюз
Сийярто назвал диалог единственно возможным путем урегулирования на Украине

Сийярто: диалог - единственный путь для разрешения конфликта на Украине

© РИА НовостиМинистр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто
Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто - РИА Новости, 1920, 05.07.2024
© РИА Новости
Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Глава МИД Венгрии Петер Сийярто после критической реакции руководства Евросоюза на визит венгерской делегации в РФ заявил, что добиться урегулирования на Украине можно только путем диалога.
"Диалог - единственный путь для разрешения конфликта на Украине, другого выхода нет", - сказал Сийярто журналистам после переговоров президента РФ Владимира Путина и премьера Венгрии Виктора Орбана, напомнив также о суверенитете Венгрии.
Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто - РИА Новости, 1920, 05.07.2024
Глава МИД Венгрии прокомментировал реакцию ЕС на визит Орбана в Россию
Вчера, 17:47
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаВенгрияРоссияПетер СийяртоВладимир ПутинВиктор ОрбанВизит Орбана в РоссиюЕвросоюз
 
 
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