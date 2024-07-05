Рейтинг@Mail.ru
В России развернули единую систему ПВО - РИА Новости, 05.07.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
04:11 05.07.2024
https://ria.ru/20240705/sistema-1957536456.html
В России развернули единую систему ПВО
В России развернули единую систему ПВО - РИА Новости, 05.07.2024
В России развернули единую систему ПВО
Единая система противовоздушной обороны, в том числе в зоне специальной военной операции, развернута в России для противодействия всем средствам воздушного... РИА Новости, 05.07.2024
2024-07-05T04:11
2024-07-05T04:11
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
воздушно-космические силы россии
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/0e/1945779121_0:197:3072:1925_1920x0_80_0_0_7253750581533eefad60ae494a1615bf.jpg
МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Единая система противовоздушной обороны, в том числе в зоне специальной военной операции, развернута в России для противодействия всем средствам воздушного нападения ВСУ, такой системы нет больше ни у кого, заявил командующий войсками ПВО-ПРО - заместитель главнокомандующего Воздушно-космическими силами России генерал-лейтенант Андрей Семенов. "Для противодействия всему спектру средств воздушного нападения ВСУ на территории Российской Федерации, в том числе в зоне СВО, развернута единая система противовоздушной обороны", - сказал Семенов журналистам. "Сегодня можно утверждать, что ни одна из армий мира не обладает опытом создания столь масштабных группировок ПВО", - подчеркнул он.
https://ria.ru/20240705/udary-1957533892.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/0e/1945779121_219:0:2950:2048_1920x0_80_0_0_d2489c6f1b9468082e13e58d08414f37.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
безопасность, россия, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, воздушно-космические силы россии
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, Воздушно-космические силы России
В России развернули единую систему ПВО

Замглавкома ВКС Семенов: в России развернули единую систему ПВО для борьбы с ВСУ

© РИА Новости / Виталий Тимкив | Перейти в медиабанкРабота ПВО
Работа ПВО - РИА Новости, 1920, 05.07.2024
© РИА Новости / Виталий Тимкив
Перейти в медиабанк
Работа ПВО. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Единая система противовоздушной обороны, в том числе в зоне специальной военной операции, развернута в России для противодействия всем средствам воздушного нападения ВСУ, такой системы нет больше ни у кого, заявил командующий войсками ПВО-ПРО - заместитель главнокомандующего Воздушно-космическими силами России генерал-лейтенант Андрей Семенов.
"Для противодействия всему спектру средств воздушного нападения ВСУ на территории Российской Федерации, в том числе в зоне СВО, развернута единая система противовоздушной обороны", - сказал Семенов журналистам.
Удар оперативно-тактическим ракетным комплексом Искандер по объектам ВСУ на территории Украины - РИА Новости, 1920, 05.07.2024
"Ужасающие три дня": на Западе забили тревогу из-за ударов России по ВСУ
02:54
"Сегодня можно утверждать, что ни одна из армий мира не обладает опытом создания столь масштабных группировок ПВО", - подчеркнул он.
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьРоссияВооруженные силы УкраиныВооруженные силы РФВоздушно-космические силы России
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала