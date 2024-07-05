https://ria.ru/20240705/sistema-1957536456.html

В России развернули единую систему ПВО

В России развернули единую систему ПВО - РИА Новости, 05.07.2024

В России развернули единую систему ПВО

Единая система противовоздушной обороны, в том числе в зоне специальной военной операции, развернута в России для противодействия всем средствам воздушного... РИА Новости, 05.07.2024

2024-07-05T04:11

2024-07-05T04:11

2024-07-05T04:11

специальная военная операция на украине

безопасность

россия

вооруженные силы украины

вооруженные силы рф

воздушно-космические силы россии

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МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Единая система противовоздушной обороны, в том числе в зоне специальной военной операции, развернута в России для противодействия всем средствам воздушного нападения ВСУ, такой системы нет больше ни у кого, заявил командующий войсками ПВО-ПРО - заместитель главнокомандующего Воздушно-космическими силами России генерал-лейтенант Андрей Семенов. "Для противодействия всему спектру средств воздушного нападения ВСУ на территории Российской Федерации, в том числе в зоне СВО, развернута единая система противовоздушной обороны", - сказал Семенов журналистам. "Сегодня можно утверждать, что ни одна из армий мира не обладает опытом создания столь масштабных группировок ПВО", - подчеркнул он.

https://ria.ru/20240705/udary-1957533892.html

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безопасность, россия, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, воздушно-космические силы россии