https://ria.ru/20240705/sistema-1957536456.html
В России развернули единую систему ПВО
В России развернули единую систему ПВО - РИА Новости, 05.07.2024
В России развернули единую систему ПВО
Единая система противовоздушной обороны, в том числе в зоне специальной военной операции, развернута в России для противодействия всем средствам воздушного... РИА Новости, 05.07.2024
2024-07-05T04:11
2024-07-05T04:11
2024-07-05T04:11
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безопасность
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вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
воздушно-космические силы россии
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МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Единая система противовоздушной обороны, в том числе в зоне специальной военной операции, развернута в России для противодействия всем средствам воздушного нападения ВСУ, такой системы нет больше ни у кого, заявил командующий войсками ПВО-ПРО - заместитель главнокомандующего Воздушно-космическими силами России генерал-лейтенант Андрей Семенов. "Для противодействия всему спектру средств воздушного нападения ВСУ на территории Российской Федерации, в том числе в зоне СВО, развернута единая система противовоздушной обороны", - сказал Семенов журналистам. "Сегодня можно утверждать, что ни одна из армий мира не обладает опытом создания столь масштабных группировок ПВО", - подчеркнул он.
https://ria.ru/20240705/udary-1957533892.html
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Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, Воздушно-космические силы России
В России развернули единую систему ПВО
Замглавкома ВКС Семенов: в России развернули единую систему ПВО для борьбы с ВСУ
МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Единая система противовоздушной обороны, в том числе в зоне специальной военной операции, развернута в России для противодействия всем средствам воздушного нападения ВСУ, такой системы нет больше ни у кого, заявил командующий войсками ПВО-ПРО - заместитель главнокомандующего Воздушно-космическими силами России генерал-лейтенант Андрей Семенов.
"Для противодействия всему спектру средств воздушного нападения ВСУ на территории Российской Федерации, в том числе в зоне СВО, развернута единая система противовоздушной обороны", - сказал Семенов журналистам.
"Сегодня можно утверждать, что ни одна из армий мира не обладает опытом создания столь масштабных группировок ПВО", - подчеркнул он.