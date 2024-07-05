https://ria.ru/20240705/sijjarto-1957747687.html

Сийярто оценил сотрудничество России и Венгрии в сфере энергетики

Сийярто оценил сотрудничество России и Венгрии в сфере энергетики - РИА Новости, 05.07.2024

Сийярто оценил сотрудничество России и Венгрии в сфере энергетики

Сотрудничество РФ и Венгрии в сфере энергетики хорошо служит интересам венгерского энергоснабжения, Будапешт заинтересован в как можно скорейшем строительстве... РИА Новости, 05.07.2024

2024-07-05T18:25

2024-07-05T18:25

2024-07-05T18:25

венгрия

россия

будапешт

петер сийярто

аэс "пакш"

визит орбана в россию

в мире

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БУДАПЕШТ, 5 июл - РИА Новости. Сотрудничество РФ и Венгрии в сфере энергетики хорошо служит интересам венгерского энергоснабжения, Будапешт заинтересован в как можно скорейшем строительстве новых блоков АЭС "Пакш", заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто. "Энергетическое сотрудничество России и Венгрии хорошо служит интересам безопасности венгерского энергоснабжения. Как можно скорейшее строительство двух новых блоков АЭС "Пакш" имеет для нас ключевое значение, потому что они продолжат улучшать энергобезопасность Венгрии и увеличат независимость Венгрии от всех драматических изменений на международных энергорынках", - сказал Сийярто в видеообращении из аэропорта "Внуково", которое транслировалось в соцсети Facebook*.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.

https://ria.ru/20240624/sanktsii-1955095934.html

венгрия

россия

будапешт

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венгрия, россия, будапешт, петер сийярто, аэс "пакш", визит орбана в россию, в мире