https://ria.ru/20240705/shebekino-1957792742.html

При обстреле Шебекино пострадал мирный житель

При обстреле Шебекино пострадал мирный житель - РИА Новости, 05.07.2024

При обстреле Шебекино пострадал мирный житель

Мирный житель пострадал в результате атаки ВСУ на Шебекино в Белгородской области, его доставляют в больницу, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в... РИА Новости, 05.07.2024

2024-07-05T22:47

2024-07-05T22:47

2024-07-05T22:47

происшествия

шебекино

белгородская область

вячеслав гладков

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Мирный житель пострадал в результате атаки ВСУ на Шебекино в Белгородской области, его доставляют в больницу, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале. "Под обстрел ВСУ попал город Шебекино. По предварительной информации, пострадал один мирный житель. Мужчину с ушибом кисти и ссадинами лица бригада скорой доставляет в областную клиническую больницу", - написал он. Гладков уточнил, что на текущий момент в городе в двух многоквартирных домах повреждено остекление и осколками посечен один автомобиль. "Информация о последствиях уточняется, подомовой обход будет осуществлен в светлое время суток", - заключил губернатор.

https://ria.ru/20240705/obstrely-1957789739.html

https://ria.ru/20240705/vyplata-1957792450.html

шебекино

белгородская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, шебекино, белгородская область, вячеслав гладков, вооруженные силы украины