https://ria.ru/20240705/shebekino-1957792742.html
При обстреле Шебекино пострадал мирный житель
При обстреле Шебекино пострадал мирный житель - РИА Новости, 05.07.2024
При обстреле Шебекино пострадал мирный житель
Мирный житель пострадал в результате атаки ВСУ на Шебекино в Белгородской области, его доставляют в больницу, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в... РИА Новости, 05.07.2024
2024-07-05T22:47
2024-07-05T22:47
2024-07-05T22:47
происшествия
шебекино
белгородская область
вячеслав гладков
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Мирный житель пострадал в результате атаки ВСУ на Шебекино в Белгородской области, его доставляют в больницу, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале. "Под обстрел ВСУ попал город Шебекино. По предварительной информации, пострадал один мирный житель. Мужчину с ушибом кисти и ссадинами лица бригада скорой доставляет в областную клиническую больницу", - написал он. Гладков уточнил, что на текущий момент в городе в двух многоквартирных домах повреждено остекление и осколками посечен один автомобиль. "Информация о последствиях уточняется, подомовой обход будет осуществлен в светлое время суток", - заключил губернатор.
https://ria.ru/20240705/obstrely-1957789739.html
https://ria.ru/20240705/vyplata-1957792450.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, шебекино, белгородская область, вячеслав гладков, вооруженные силы украины
Происшествия, Шебекино, Белгородская область, Вячеслав Гладков, Вооруженные силы Украины
При обстреле Шебекино пострадал мирный житель
Гладков: при обстреле Шебекино со стороны ВСУ пострадал мирный житель