Рейтинг@Mail.ru
При обстреле Шебекино пострадал мирный житель - РИА Новости, 05.07.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
22:47 05.07.2024
https://ria.ru/20240705/shebekino-1957792742.html
При обстреле Шебекино пострадал мирный житель
При обстреле Шебекино пострадал мирный житель - РИА Новости, 05.07.2024
При обстреле Шебекино пострадал мирный житель
Мирный житель пострадал в результате атаки ВСУ на Шебекино в Белгородской области, его доставляют в больницу, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в... РИА Новости, 05.07.2024
2024-07-05T22:47
2024-07-05T22:47
происшествия
шебекино
белгородская область
вячеслав гладков
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/06/1856081096_0:63:3072:1791_1920x0_80_0_0_6cc40a4e16f68a12d2f82823a382ecfb.jpg
МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Мирный житель пострадал в результате атаки ВСУ на Шебекино в Белгородской области, его доставляют в больницу, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале. "Под обстрел ВСУ попал город Шебекино. По предварительной информации, пострадал один мирный житель. Мужчину с ушибом кисти и ссадинами лица бригада скорой доставляет в областную клиническую больницу", - написал он. Гладков уточнил, что на текущий момент в городе в двух многоквартирных домах повреждено остекление и осколками посечен один автомобиль. "Информация о последствиях уточняется, подомовой обход будет осуществлен в светлое время суток", - заключил губернатор.
https://ria.ru/20240705/obstrely-1957789739.html
https://ria.ru/20240705/vyplata-1957792450.html
шебекино
белгородская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/06/1856081096_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_d9e5e9ea2dec17c5a6c4c3950713786e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, шебекино, белгородская область, вячеслав гладков, вооруженные силы украины
Происшествия, Шебекино, Белгородская область, Вячеслав Гладков, Вооруженные силы Украины
При обстреле Шебекино пострадал мирный житель

Гладков: при обстреле Шебекино со стороны ВСУ пострадал мирный житель

© РИА Новости / Сергей Батурин | Перейти в медиабанкОсколки снаряда
Осколки снаряда - РИА Новости, 1920, 05.07.2024
© РИА Новости / Сергей Батурин
Перейти в медиабанк
Осколки снаряда. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Мирный житель пострадал в результате атаки ВСУ на Шебекино в Белгородской области, его доставляют в больницу, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.
"Под обстрел ВСУ попал город Шебекино. По предварительной информации, пострадал один мирный житель. Мужчину с ушибом кисти и ссадинами лица бригада скорой доставляет в областную клиническую больницу", - написал он.
Автомобиль скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 05.07.2024
При украинских обстрелах ДНР погибли пять человек, 26 пострадали
Вчера, 22:20
Гладков уточнил, что на текущий момент в городе в двух многоквартирных домах повреждено остекление и осколками посечен один автомобиль.
"Информация о последствиях уточняется, подомовой обход будет осуществлен в светлое время суток", - заключил губернатор.
Последствия атаки беспилотников ВСУ в Приморско-Ахтарске - РИА Новости, 1920, 05.07.2024
Семье погибшей в Приморско-Ахтарске девочки выплатят два миллиона рублей
Вчера, 22:43
 
ПроисшествияШебекиноБелгородская областьВячеслав ГладковВооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала