https://ria.ru/20240705/sevastopol-1957632270.html

В Севастополе объявили воздушную тревогу

В Севастополе объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 05.07.2024

В Севастополе объявили воздушную тревогу

Воздушная тревога второй раз за пятницу объявлена в Севастополе, сообщил губернатор города Михаил Развожаев в своем Telegram-канале. РИА Новости, 05.07.2024

2024-07-05T13:03

2024-07-05T13:03

2024-07-05T13:07

севастополь

специальная военная операция на украине

михаил развожаев

россия

безопасность

вооруженные силы украины

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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 июл – РИА Новости. Воздушная тревога второй раз за пятницу объявлена в Севастополе, сообщил губернатор города Михаил Развожаев в своем Telegram-канале."Внимание всем! Воздушная тревога!" - написал губернатор.Тревога была запущена в 12.59 мск. До этого первая тревога продлилась более полутора часов.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

севастополь

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2024

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севастополь, михаил развожаев, россия, безопасность, вооруженные силы украины