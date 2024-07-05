https://ria.ru/20240705/sevastopol-1957632270.html
В Севастополе объявили воздушную тревогу
В Севастополе объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 05.07.2024
В Севастополе объявили воздушную тревогу
Воздушная тревога второй раз за пятницу объявлена в Севастополе, сообщил губернатор города Михаил Развожаев в своем Telegram-канале. РИА Новости, 05.07.2024
2024-07-05T13:03
2024-07-05T13:03
2024-07-05T13:07
севастополь
специальная военная операция на украине
михаил развожаев
россия
безопасность
вооруженные силы украины
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 июл – РИА Новости. Воздушная тревога второй раз за пятницу объявлена в Севастополе, сообщил губернатор города Михаил Развожаев в своем Telegram-канале."Внимание всем! Воздушная тревога!" - написал губернатор.Тревога была запущена в 12.59 мск. До этого первая тревога продлилась более полутора часов.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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севастополь, михаил развожаев, россия, безопасность, вооруженные силы украины
Севастополь, Специальная военная операция на Украине, Михаил Развожаев, Россия, Безопасность, Вооруженные силы Украины
В Севастополе объявили воздушную тревогу
Воздушная тревога второй раз за сутки объявлена в Севастополе