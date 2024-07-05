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Роспотребнадзор отреагировал на сообщения о "пожирающей мозг" амебе
Роспотребнадзор отреагировал на сообщения о "пожирающей мозг" амебе - РИА Новости, 05.07.2024
Роспотребнадзор отреагировал на сообщения о "пожирающей мозг" амебе
Случаи заражения "пожирающей мозг" амебой в России не регистрировались, в настоящее время в РФ она не обитает, сообщила пресс-служба Роспотребнадзора. РИА Новости, 05.07.2024
2024-07-05T12:15
2024-07-05T12:15
2024-07-05T12:17
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федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
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МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Случаи заражения "пожирающей мозг" амебой в России не регистрировались, в настоящее время в РФ она не обитает, сообщила пресс-служба Роспотребнадзора.По данным СМИ в Израиле 25-летний мужчина попал в больницу с воспалением мозга, вызванного амебой Naegleria fowleri после посещения пляжа, уточнили в пресс-службе."В России случаи неглериоза не регистрировались. Амеба Naegleria fowleri в настоящее время не обитает в РФ, чаще всего она встречается в южных штатах США, в Индии и Пакистане", - говорится в сообщении.В то же время Роспотребнадзор предупреждает, что в летний период в прудах, озерах и реках есть риск заразиться вирусными и бактериальными инфекциями, паразитарными и грибковыми заболеваниями, в том числе ротавирусом, церкариозом, лямблиозом, гепатитом А и рядом других, отметили в ведомстве.Поэтому купаться необходимо только в специально оборудованных зонах, которые прошли проверку на соблюдение санитарных норм, подчеркнули в Роспотребнадзоре.
https://ria.ru/20240306/parazity-1931275445.html
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здоровье - общество, россия, израиль, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
Здоровье - Общество, Россия, Израиль, Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)
Роспотребнадзор отреагировал на сообщения о "пожирающей мозг" амебе
Роспотребнадзор: случаев заражения пожирающей мозг амебой в России нет
МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Случаи заражения "пожирающей мозг" амебой в России не регистрировались, в настоящее время в РФ она не обитает, сообщила пресс-служба Роспотребнадзора.
По данным СМИ в Израиле 25-летний мужчина попал в больницу с воспалением мозга, вызванного амебой Naegleria fowleri после посещения пляжа, уточнили в пресс-службе.
"В России случаи неглериоза не регистрировались. Амеба Naegleria fowleri в настоящее время не обитает в РФ, чаще всего она встречается в южных штатах США, в Индии и Пакистане", - говорится в сообщении.
В то же время Роспотребнадзор предупреждает, что в летний период в прудах, озерах и реках есть риск заразиться вирусными и бактериальными инфекциями, паразитарными и грибковыми заболеваниями, в том числе ротавирусом, церкариозом, лямблиозом, гепатитом А и рядом других, отметили в ведомстве.
Поэтому купаться необходимо только в специально оборудованных зонах, которые прошли проверку на соблюдение санитарных норм, подчеркнули в Роспотребнадзоре.